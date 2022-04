de l’IoT industriel IoT industriel Développement de nouvelles entreprises, innovation, base de données de graphiques par les meilleures entreprises en 202 Croissance future du marché – Prévisions

Le marché mondial de l’IoT industriel atteindra 128,09 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à l’adoption croissante des solutions Industrial IoT par les industriels et les fabricants. Le besoin croissant d’améliorer la productivité, d’améliorer la sécurité des travailleurs et de réduire les coûts d’exploitation et de fabrication devrait stimuler la croissance des technologies IdO industrielles au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de réduire le risque de cyberviolations et de violations de données causées par des erreurs humaines est très susceptible d’alimenter la demande de technologies IdO industrielles.

Ce rapport analyse le résumé du marché dynamique IdO industriel, les possibilités de croissance et une performance du marché qui conduira à la rentabilité. Dans la continuité, il couvre les principaux acteurs clés qui sont stratégiquement profilés et leurs stratégies de croissance. Il analyse des scénarios concurrentiels tels que les développements, les accords, le lancement de nouveaux produits et les acquisitions de marché. En outre, le rapport présente réviser et prévoir la taille du marché sur le marché international.

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché tels que GE, Intel, Cisco, IBM, Siemens, Honeywell, Rockwell Automation, Texas Instruments, ABB et Kuka , entre et autres.

L’étude couvre en particulier l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le taux de croissance de la taille du marché dans plusieurs scénarios. Ensuite, le rapport fournit également des informations distinctives importantes concernant chacun des segments de marché. Ces segments sont analysés plus en détail sur différents fronts tels que les performances historiques, les contributions à la taille du marché, la part de marché et le taux de croissance prévu. Ce rapport affiche les détails des nouveaux ajouts récents, des ordonnances commerciales, des enquêtes d’importation et d’exportation, de la part de l’industrie, des analyses PESTEL, des analyses SWOT, du cycle de vie du produit, des opportunités en termes de revenus émergents, des changements dans les orientations du marché, des approbations de produits, des lancements de produits, des élargissements géographiques, innovations technologiques dans l’industrie mondiale de l’IdO industriel.

Informations clés présentées dans le rapport :

Le segment des solutions détenait la plus grande part de marché de 47,5 % en 2019. L’augmentation des investissements des fournisseurs de solutions IdO industriels pour le le lancement de systèmes d’information technologiquement avancés pour le secteur industriel devrait stimuler la croissance du segment.

La logistique et le transport devraient croître avec le TCAC le plus rapide de 9,3 % sur la période de prévision. L’adoption croissante des technologies IdO industrielles dans le secteur de la logistique et du transport devrait stimuler la croissance du segment.

L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché du marché de l’IoT industriel en 2019. L’adoption croissante de technologies intelligentes et l’automatisation avancée des usines dans les économies en développement devraient stimuler la croissance de cette région.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’IoT industriel en fonction du produit, de l’utilisation finale et de la région.

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Services (gérés, professionnels)

Solution (Analyse, surveillance à distance, solutions de sécurité, gestion des données)

Plate-forme (gestion des applications, gestion de la connectivité, gestion des appareils)

Perspectives de l’utilisateur final (Revenus, USD milliards ; 2017-2027)

Énergie et électricité

Santé

Agriculture

Fabrication

Pétrole et gaz

Logistique et transport

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) ( France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quelle sera la taille du marché de l’IoT industriel pour la période de prévision 2027 ? Quel sera le taux de croissance estimé ?

Quels sont les principaux moteurs qui déterminent l’avenir du marché mondial ?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie qui dominent l’industrie et quelles ont été leurs stratégies gagnantes pour rester compétitifs ?

Quels sont les principaux défis qui devraient entraver le développement de l’industrie dans le monde ?

Quelles sont les opportunités favorables sur lesquelles les fournisseurs de premier plan peuvent compter dans les années à venir ?

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

