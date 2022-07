de l’imagerie tridimensionnelle (3D) révèle des conditions économiques favorables pour l’industrie jusqu’en 2030  

La taille du marché mondial de l’imagerie tridimensionnelle (3D) devrait atteindre 104,19 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 20,9 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation des investissements des principaux acteurs du marché est un facteur clé de la croissance des revenus du marché de l’imagerie 3D. L’imagerie 3D est une technique d’imagerie avancée qui consiste à manipuler des données bidimensionnelles (2D) pour créer l’illusion de profondeur dans des structures développées en 3D. L’imagerie 3D a trouvé diverses applications dans les opérations industrielles et permet aux professionnels de l’industrie de gérer efficacement les processus de contrôle de la qualité. En outre, il peut enregistrer des données provenant d’équipements industriels intégrés à des capteurs et à d’autres appareils de l’Internet des objets (IoT).

L’industrie de la santé est l’un des plus grands adopteurs de technologies VR qui englobent les méthodes traditionnelles, telles que la chirurgie robotique, le traitement de la phobie et la simulation chirurgicale, pour réduire considérablement le temps total de traitement et offrir aux professionnels de la santé une meilleure visibilité. La demande d’appareils VR monte en flèche, car les organisations de soins de santé de toutes les régions réalisent les avantages de l’utilisation des technologies VR pour diverses applications finales. En outre, l’introduction d’appareils, tels que l’Oculus Rift et le HTC Vive, a accru l’adoption des technologies VR dans diverses industries d’utilisation finale.

Quelques points saillants du rapport :

Le 15 mars 2022, Dentsply Sirona, un fabricant mondial de produits et de technologies dentaires professionnels dont le siège est en Pennsylvanie, aux États-Unis, a lancé un Imprimante 3D Primeprint et unité de post-traitement. L’imprimante récemment dévoilée, qui est alimentée par un moteur lumineux de 385 nm, est destinée à permettre aux dentistes de produire aussi facilement que possible des modèles et des guides précis. De plus, il est intégré aux services Google Cloud, permettant aux utilisateurs de numériser leur flux de travail de manière conviviale tout en ayant toujours accès à des visualisations dentaires 3D de haute qualité selon leurs besoins.

Le segment de la modélisation 3D représentait la plus grande part de revenus sur le marché mondial en 2021. La modélisation 3D est une méthode de création d’une représentation numérique en trois dimensions de tout objet ou surface, et c’est un élément essentiel pour de nombreux concepteurs créatifs. Les ingénieurs et les architectes, par exemple, l’utilisent pour planifier et concevoir leurs projets, tandis que les animateurs et les concepteurs de jeux s’appuient fortement sur la modélisation 3D pour donner vie à leurs idées. De plus, les modèles 3D ont un marché en ligne important en raison de leur grande valeur. Des sites Web tels que TurboSquid et CGTrader, par exemple, fournissent des modèles et des packages 3D individuels, permettant aux artistes de travailler individuellement ou en équipe pour créer des actifs et les distribuer pour une utilisation dans une variété de projets.

Le segment cloud représentait la plus grande part de revenus sur le marché mondial en 2021. La demande croissante de cloud est principalement due à une prise de conscience croissante des divers avantages offerts par les plateformes cloud. Ces plates-formes permettent aux concepteurs et aux utilisateurs de stocker et d’accéder en toute sécurité à leurs fichiers selon leurs besoins. Les concepteurs peuvent également utiliser des plates-formes cloud pour créer des répertoires en fonction des besoins du projet, et ces dossiers peuvent être partagés pour s’assurer que chaque membre de l’équipe y a accès. De plus, il permet aux utilisateurs de synchroniser des fichiers sur plusieurs appareils et d’y accéder depuis n’importe quel endroit, ce qui garantit une plus grande flexibilité, ce qui est particulièrement utile lorsque les concepteurs travaillent sur un projet de grande envergure. Il protège également les données et la confidentialité des utilisateurs en permettant un chiffrement de bout en bout.

Le segment des soins de santé et des sciences de la vie représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial de l’imagerie 3D en 2021. L’utilisation croissante de la radiologie médicale pour le traitement de diverses maladies chroniques augmente la demande d’imagerie 3D dans cette industrie. Les reconstructions 3D fournissent des vues réalistes qui aident à résumer rapidement les relations entre les structures anatomiques, ce qui est extrêmement utile pour les professionnels de la santé lors de la planification des interventions chirurgicales. De plus, il permet de réduire le temps exploratoire au bloc opératoire, les dommages potentiels aux tissus sains, ainsi que les risques de complications.

Le marché en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2021. La demande croissante d’imagerie 3D dans les pays de cette région peut être principalement attribuée à la présence d’un grand nombre d’établissements de santé, car l’imagerie 3D est utilisée par les professionnels de la santé pour analyser maladies et troubles graves. En outre, l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement par les gouvernements de divers pays de la région, ainsi que la présence d’acteurs de premier plan sur le marché, tels qu’Autodesk Inc., Trimble Inc. et d’autres, contribuent à la croissance des revenus du marché de l’imagerie 3D. en Amérique du Nord.

Acteurs clés :

les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial incluent Autodesk Inc., Trimble Inc., Dassault Systèmes, Adobe, General Electric Company, Pix4D SA, Bentley Systems, Incorporated, Maxon Computer GmbH, Able Software Corp. et Esri.

Segmentation du marché :

pour les besoins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de l’imagerie 3D en fonction de l’application, du mode de déploiement, de l’utilisation finale et de la région. :

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Mise en page et animation

Modélisation

3D Numérisation

3D Rendu 3D

Perspectives du mode de déploiement (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Perspectives

cloud

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Automobile

Aéronautique et défense

Médias et divertissement

Santé et sciences de la vie

Architecture

Autres

Points clés abordés dans le rapport:

Une analyse détaillée du marché mondial de l’imagerie tridimensionnelle (3D) grâce à l’évaluation des aspects clés du marché tels que la technologie, le type de produit , l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des principales entreprises opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

