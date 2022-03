dans l’industrie de l’emballage est l’un des facteurs importants qui influencent la croissance du marché

Le marché mondial du Glyoxal devrait atteindre 358,0 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le glyoxal est une matière première chimique qui trouve une application dans plusieurs industries utilisatrices finales, principalement en raison de sa caractéristique respectueuse de l’environnement. Le glyoxal est largement utilisé dans l’industrie textile comme agent chimique pour le traitement de fibres telles que le coton et le nylon afin d’augmenter le filage, de réduire le rétrécissement des fibres, d’améliorer la propriété anti-rides et la durabilité. De plus, les apprêts textiles et les papiers couchés déploient une quantité importante de glyoxal pour fonctionner comme agent de réticulation pour les formulations à base d’amidon.

Le glyoxal est largement utilisé comme conservateur synthétique dans les cosmétiques et les ingrédients de soins personnels. Le produit chimique est un agent de conservation antimicrobien qui fonctionne en produisant du formaldéhyde dans les produits de soins de beauté. Il est déployé dans la réticulation des hydrocolloïdes pour une meilleure viscosité des cosmétiques. De plus, le glyoxal est préféré comme alternative au formaldéhyde dans certaines résines attribuées à sa capacité à fournir des résines adhésives claires et par conséquent donnant le même aspect que les panneaux de bois collés avec UF (urée-formaldéhyde), MF (Mélamine-formaldéhyde) et MUF (mélamine urée-formaldéhyde).

Recevez un exemple de copie du rapport sur le marché mondial, visitez @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3447

Les principaux participants sont Thermo Fisher Scientific Inc., Onichem, BASF SE, Merck KGaA, Amzole India Pvt. Ltd., Tokyo Chemical Industry Co. Ltd., Tokyo Chemical Industry Co. Ltd., Haihang Group, Toronto Research Chemicals, WeylChem International GmbH et Novochem, entre autres.

Impact du

COVID-19 La pandémie de COVID-19 a un impact significatif sur l’industrie chimique et des matériaux. La demande de produits chimiques subit de graves chocs sur divers marchés d’utilisation finale, les chaînes d’approvisionnement mondiales sont bouleversées et l’ordre concurrentiel des fabricants/producteurs a connu un changement. La pénurie de la demande a précipité le secteur chimique mondial dans une situation d’offre excédentaire. Le manque de libre circulation de la main-d’œuvre nécessaire à l’application de produits chimiques dans les industries utilisatrices finales fait défaut, ce qui entrave la croissance du marché dans la pandémie de COVID-19. Les restrictions de mouvement semblent être un effet direct et immédiat, et une fois la distanciation sociale obligatoire terminée, on s’attend à ce que les choses reviennent à des conditions normales.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

par application, l’intermédiaire devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision, en raison de l’utilisation croissante du glyoxal comme intermédiaire dans diverses industries d’utilisateurs finaux telles que les industries textile et pharmaceutique, entre autres.

Par canal de distribution, hors ligne détenait une plus grande taille de marché du glyoxal en 2019. L’industrie du glyoxal est très intensive hors ligne et témoigne de la transparence. Le canal hors ligne nécessite un investissement en temps substantiel de la part de l’acheteur et des coûts de vente élevés, ainsi qu’une connaissance considérable du marché du côté du vendeur.

Par application, l’industrie pétrolière et gazière devrait connaître un taux de croissance important au cours de la période de prévision. Dans la majorité des puits de champ pétrolifère, environ les deux tiers du volume de pétrole brut restent non extraits dans le réservoir après l’application des méthodes conventionnelles de récupération et de restauration du pétrole. En réticulant les chaînes moléculaires dans des composés inélastiques, le glyoxal convertit un volume substantiel de solution aqueuse en un fluide à haute viscosité. Ce processus est une exigence cruciale pour une utilisation dans le processus de fracturation dans l’industrie pétrolière et gazière.

L’Europe détenait la deuxième plus grande taille du marché du glyoxal en 2019 et devrait croître à un taux de 3,2 % au cours de la période de prévision. La forte demande dans la région européenne est due à la demande croissante des industries utilisatrices finales de la région telles que les textiles, les cosmétiques et le cuir, entre autres. L’Europe représente environ 2,0 % de la production mondiale de cuir et est un consommateur important et dynamique d’articles en cuir.

Recevoir le résumé du téléchargement : https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/3447

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial du glyoxal en fonction de l’application, du canal de distribution, de l’industrie verticale et de la région :

Application Outlook (Volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

réticulation

intermédiaires de

autres

(volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

en ligne

hors

(volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, USD Millions ; 2017-2027)

Textile

Cuir

Résines et polymères

Cosmétique

Papier et emballage

Pétrole et gaz

Pharmaceutique

Autres

Demandez une copie personnalisée du rapport @ Merci

_

lu

notre

avoir

rapport

d’

.Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

Explorez les rapports et l’analyse principale des données du monde Industrie des matériaux et des produits chimiques :

marché de l’huile de compresseur@ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-compressor-oil-market

Marché des composites hybrides@ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-hybrid-composites-market

Marché des revêtements antidérapants@ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-anti-slip-coating-market

Marché des revêtements de toiture@ https://www.reportsanddata.com/press-release/global-roof-coatings-market

À propos

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports