dans les tendances émergentes du marché des transports, y compris l’analyse SWOT, l’analyse PESTELE, le statut, la croissance, l’analyse et les prévisions du

CAGR artificielle jusqu’en 2028 selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché de l’intelligence artificielle dans les transports peut être attribuée à la demande croissante de sûreté et de sécurité dans les transports et la logistique et au déploiement croissant de solutions de gestion du trafic plus avancées. L’intelligence artificielle (IA) dans les transports est utilisée pour recueillir des données sur le trafic afin de réduire les embouteillages et d’améliorer la programmation des transports publics.

Le dernier rapport de renseignement de l’industrie sur le marché de l’intelligence artificielle dans les transports effectue un examen prudent de l’environnement commercial actuel et du paysage concurrentiel du marché de l’intelligence artificielle dans les transports pour la période de prévision, 2020-2028. Il est important de noter que l’étude aide non seulement à repérer les principaux vendeurs mais aussi leurs stratégies gagnantes. Les données en temps réel accumulées grâce à la technique de recherche qualitative et quantitative aident en outre les propriétaires d’entreprise à déterminer où ils se situent par rapport à leur région, leur pays et leur catégorie de produits.

L’intelligence artificielle est une technologie en plein essor qui intègre l’intelligence humaine dans les machines pour automatiser et rationaliser les tâches manuelles. Alors que la technologie potentiellement perturbatrice révolutionne des secteurs tels que l’éducation, la santé, les services bancaires et financiers, la vente au détail et la fabrication, le secteur des transports ne fait plus exception. L’IA transforme rapidement le secteur des transports, rendant tous les modes de transport plus intelligents et plus efficaces. Certaines des dernières tendances de l’IA dans les transports incluent l’automatisation des entrepôts, les véhicules autonomes/autonomes, l’analyse prédictive, la sécurité des piétons et la gestion du trafic, l’ IA et l’apprentissage automatique dans la logistique et les routes intelligentes.

Liste des principales entreprises clés présentées sur le marché de l’intelligence artificielle dans les transports Daimler AG, Continental AG, Robert Bosch GmbH, VOLVO, PACCAR Inc., Magna International Inc., ZF Friedrichshafen AG, Scania AB, Valeo et MAN SE.

du rapport Le rapport est mis à jour avec le dernier scénario économique et la portée du marché en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport couvre les perspectives de croissance ainsi que les estimations de revenus actuelles et futures dans un scénario post-COVID. Le rapport couvre également l’évolution des tendances et de la dynamique du marché en raison de la pandémie et fournit une analyse précise de l’impact de la crise sur l’ensemble du marché.

Quelques points saillants du rapport :

En octobre 2020, Daimler Trucks a conclu un accord de partenariat avec Waymo pour le déploiement de la technologie autonome SAE L4. Le partenariat vise à combiner la technologie de conduite automatisée de Waymo avec une version de pointe du Freightliner Cascadia de Daimler pour la conduite autonome.

Le segment de reconnaissance des signaux représentait la plus grande part des revenus en 2020. La reconnaissance et le traitement des signaux sont utilisés dans les systèmes de transport intelligents, qui comprennent des technologies déployées dans les routes et les véhicules pour la gestion et l’amélioration du flux de trafic. Les systèmes basés sur la reconnaissance des signaux sont utilisés pour détecter les véhicules à l’approche d’une intersection, permettant ainsi aux systèmes de contrôle de la circulation de réguler les feux de circulation en cas de besoin.

La vision par ordinateur est largement utilisée dans les systèmes de gestion du trafic. Il aide à maintenir un flux de trafic régulier, ce qui réduit les embouteillages. La vision par ordinateur est également utilisée dans les villes intelligentes pour le fonctionnement des détecteurs de lumière ambiante dans les lampadaires.

Le marché de l’intelligence artificielle dans les transports en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide par rapport aux autres marchés régionaux au cours de la période de prévision, en raison de la croissance rapide du secteur des transports, de l’augmentation des ventes de véhicules utilitaires lourds et de l’utilisation croissante de l’IA. dans les domaines du transport, de la gestion du trafic et de la logistique.

Régions clés couvertes par le rapport :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quel est le marché mondial (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud , Moyen-Orient et Afrique) valeur de vente, valeur de production, valeur de consommation, importation et exportation d’intelligence artificielle sur le marché des transports ?

Quels sont les principaux fabricants mondiaux du marché Intelligence artificielle dans les transports? Quelle est leur situation opérationnelle (capacité, production, ventes, prix, coût, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Intelligence artificielle dans le transport auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Intelligence artificielle dans le transport?

Quelle application/utilisateur final ou type de produit peut rechercher des perspectives de croissance supplémentaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

