dans les télécommunications devrait atteindre 5,29 milliards USD à un TCAC de 18,61 %, d’ici 2028

Le marché de l’IA dans les télécommunications devrait passer de 1,36 milliard USD en 2020 à 5,29 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 18,61 % au cours de la période de prévision. Le facteur moteur de la croissance étant la croissance accrue des différentes industries de télécommunication de l’IA et la nécessité de vérifier la sécurité des contenus partagés sur le réseau de télécommunication.

La demande croissante pour construire un monde plus intelligent à l’aide de diverses technologies évolue plus rapidement que jamais. L’intelligence artificielle (IA) est l’un de ces facteurs qui motive le besoin d’un monde intelligent. En raison de son potentiel à inventer de nouvelles idées et technologies, c’est la technologie la plus remarquable parmi diverses parties des industries. L’industrie des télécommunications est l’une de ces industries qui utilise l’IA dans une plus grande partie pour fournir un service client en offrant de meilleures performances et une meilleure réalité du réseau. Les principales industries des télécommunications de diverses régions du monde utilisent l’IA pour augmenter leurs revenus et traiter le Big Data. Le besoin rapide d’une expérience client personnalisée accélère la croissance du marché.

Les acteurs auront besoin d’investissements accrus pour relever ces défis et faciliter la croissance dans les années à venir. Ce rapport comprend les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis relatifs au marché de la robotique cloud ; et une analyse approfondie de la chaîne de valeur, une analyse des brevets, une analyse de la capacité de fabrication actuelle et de l’état de la technologie, du potentiel de commercialisation dans différents appareils, ainsi que des prévisions de la taille du marché jusqu’en 2026.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que la

croissance de l’IA sur le marché des télécommunications est directement alimentée par la croissance accrue de l’IA dans différentes industries des télécommunications et qu’il est nécessaire de vérifier le contenu partagé dans l’industrie des télécommunications. Le marché de l’IA dans les télécommunications devrait passer de 1,36 milliard USD en 2020 à 5,29 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 18,61 % au cours de la période de prévision

La croissance de l’IA dans différentes industries des télécommunications et la nécessité de vérifier le contenu partagé dans l’industrie des télécommunications sont l’un des facteurs attendus pour tirer le marché. Cependant, les problèmes liés à l’incompatibilité et à la rareté des professionnels peuvent constituer des freins à la croissance du marché.

En fonction du type de déploiement, le marché est segmenté comme sur le cloud, sur site. Le déploiement cloud utilise des algorithmes moins coûteux pour fonctionner avec les caractéristiques d’être flexible, facile et assez abordable, ce qui en fait le type de déploiement à croissance plus rapide accepté par diverses industries que le déploiement sur site. Le coût d’installation et de maintenance est également abordable que le sur site.

Basé sur l’utilisation, le marché est segmenté en analyse de la clientèle, optimisation du réseau, autodiagnostic de la sécurité du réseau et assistants virtuels. Les assistants virtuels utilisent l’IA pour suivre les commandes et les instructions données par l’utilisateur. Un tel exemple d’assistance virtuelle est le printemps du détaillant en ligne qui a été l’un des premiers à initier l’utilisation du Bot store de Facebook pour offrir une assistance d’achat personnelle aux acheteurs en les engageant dans de simples conversations.

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en apprentissage automatique et apprentissage naturel. L’apprentissage automatique ainsi que les progrès technologiques se développent à un rythme effréné dans le monde en évolution rapide d’aujourd’hui. L’IA pour l’apprentissage automatique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 18 % au cours de la période de prévision. La demande croissante d’apprentissage automatique dans différentes industries telles que l’automobile, la santé et la fabrication, etc., profite à la croissance de ce marché.

Basé sur la région, le marché est segmenté en Europe, APAC, Amérique du Nord et Row. La plus grande part d’environ 40,0% est apportée par l’Asie-Pacifique sur le marché mondial et devrait conserver sa place en termes d’utilisation et de fabrication dans les années à venir. Les principaux contributeurs à la croissance régionale sont Taïwan, le Japon et la Chine.

Les principaux acteurs du marché de la robotique cloud sont IBM (États-Unis), Microsoft (États-Unis), Intel (États-Unis), Google (États-Unis), AT&T (États-Unis), Cisco Systems (États-Unis), ai (États-Unis), Infosys (Inde), Salesforce (États-Unis) et NVIDIA (États-Unis).

Aux fins du présent rapport, le marché a été segmenté sur la base du déploiement, de la technologie, de l’application et de la région :

mode de déploiement (revenu, Millions USD ; 2018-2028) Cloud sur site

Utilisation (Revenus, Millions USD ; 2018-2028) Analyse des clients Optimisation du réseau Sécurité du réseau Autodiagnostic Assistants virtuels

Technologie (Revenus, Millions USD ; 2018-2028) Apprentissage automatique et approfondi Apprentissage naturel

Régional Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Amérique du Nord Europe Asie-Pacifique Reste du monde



