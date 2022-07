d’affaires du marché de l’acier résistant aux intempéries, région, pays et analyse de segment et dimensionnement pour 2017-2027

Le marché mondial de l’acier résistant devrait atteindre 1,94 milliard USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché connaît un intérêt accru de la part des industries du bâtiment et de la construction, en raison de propriétés supérieures, notamment la durabilité, la résistance à la température, la résistance à la fatigue et l’offre d’un cycle de vie du produit plus important avec des exigences de maintenance minimales. Cependant, la volatilité des prix des matières premières qui rend nécessaire l’exploration et l’adoption d’autres contenus comme substitut pour réduire le coût global de l’opération peut entraver la demande d’acier résistant aux intempéries sur le marché.

L’acier patinable est généralement utilisé dans les façades de bâtiments et les mécanismes de revêtement dans la construction de ponts, car il peut atteindre une durée de vie de 120 ans, entraînant des coûts de maintenance minimes. L’augmentation de la population mondiale et l’urbanisation accélérée devraient stimuler la demande de bâtiments et d’automobiles, contribuant à la congestion du trafic, ce qui devrait propulser le besoin de la route sur les ponts, entraînant ainsi la croissance du marché de l’acier patinable.

Le développement incliné de l’industrie européenne de l’acier patinable est attribué à la demande croissante de ponts, de sculptures et de véhicules ferroviaires. L’acier patinable devrait connaître une augmentation de la demande de la région avec des projets d’électrification en cours dans toute la région, car le projet est utilisé pour compléter l’acier doux afin de réduire les coûts et la pollution de l’environnement. Cependant, la croissance du marché au cours de la période de prévision sera probablement limitée par la pénétration des produits dans des conditions atmosphériques très humides et des zones densément polluées. Les conditions avec des fumées industrielles ou chimiques corrosives créent des obstacles au développement de l’oxyde protecteur de la patine. La patine est un revêtement protecteur de nature rustique qui empêche la surface de l’érosion et l’échec de la formation de la patine résulte de la dégradation structurelle. Ainsi, les conditions atmosphériques ambiantes devraient jouer un rôle vital dans l’augmentation de l’acceptation du produit.

L’impact du COVID-19 :

Alors que la crise du COVID-19 continue de s’intensifier, les producteurs adaptent rapidement leur activité et leurs objectifs d’achat pour répondre aux exigences d’une pandémie qui a limité les besoins en acier patinable sur le marché. Une séquence de chocs à la fois positifs et négatifs peut survenir au cours de quelques mois, à mesure que les producteurs et leurs fournisseurs répondent aux demandes changeantes des clients. Les économies dépendantes des exportations dans plusieurs pays semblent faibles, avec une conjoncture mondiale défavorable. Les marchés mondiaux de l’acier autopatinable sont remodelés par les effets de cette pandémie, certains fournisseurs fermant ou réduisant leur production, en raison d’un manque de demande du marché en aval. Bien que d’autres voient leur production suspendue par mesure de précaution par leurs gouvernements respectifs pour empêcher la propagation du virus. Dans certains pays, les consommateurs s’appuient sur le fait d’être plus régionaux en regardant l’ampleur de l’épidémie et le comportement conséquent des autorités nationales elles-mêmes. Dans ces circonstances, les conditions de marché des régions Asie-Pacifique ont été assez dynamiques, s’affaiblissant régulièrement, rendant leur stabilisation difficile.

Les principaux participants sont JFE Steel Corporation, HBIS Group, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Bluescope Steel Limited, ArcelorMittal, SSAB AB, Tata Steel Ltd., POSCO, Henan Gang Iron and Steel Co. Ltd. et Metal Sales Manufacturing Corporation, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que,

base de la nuance d’acier résistant aux intempéries, l’A242 (COR-TEN A) a généré un chiffre d’affaires de 0,39 milliard USD en 2019 et devrait croître avec un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision, en raison de ses caractéristiques fondamentales supérieures. , ainsi utilisé dans le développement de bâtiments industriels, de véhicules de transport de marchandises et de nombreuses autres applications.

Les barres devraient croître avec un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision, en raison de leurs propriétés supérieures, notamment leur faible entretien, leur résistance aux hautes températures et à la corrosion, leur apparence attrayante et leur rentabilité, ce qui les rend aptes à une variété d’applications.

L’industrie du bâtiment et de la construction est le principal contributeur au marché de l’acier résistant aux intempéries. Le secteur de la construction de la région Asie-Pacifique est le principal actionnaire du marché de l’acier résistant aux intempéries et devrait détenir environ 40,0% du marché en 2027, en raison du besoin croissant de remplacer les anciens ponts et routes et d’augmenter l’accessibilité routière pour résister. l’augmentation de la charge des véhicules routiers.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché de Weathering Steel. L’accent constant de la région sur les procédures rentables et innovantes adoptées dans la région est le moteur du marché. La région Asie-Pacifique détient environ 49,0% du marché de l’acier résistant aux intempéries, suivie de l’Europe, qui contient environ 26,0% du marché en 2019.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’acier résistant aux intempéries en fonction de la qualité, de la forme, de l’application et de la région :

Grade Outlook (Volume, Kilo Tonnes ; 2017-2027) (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

A242 (COR-TEN A)

A588 (COR-TEN B)

Autres

Formulaire Outlook (Volume, Kilo Tonnes ; 2017-2027) ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Plaques

Tôles

Barres

Autres

Application Outlook (Volume, Kilo Tonnes ; 2017-2027) (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Bâtiment & Construction

Transport

Art & Architecture

Industriel

Autres

Perspectives régionales (Volume, Kilo Tonnes ; 2017-2027) (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis

Europe Uni France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

MEA

Amérique latine Brésil



