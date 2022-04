Cuota de mercado de automatización de laboratorio, crecimiento, estadísticas, por aplicación, producción, ingresos y pronóstico de 2022 a 2029

Le rapport d’étude de marché agit comme une colonne vertébrale précieuse pour l’expansion de l’industrie. Tous les paramètres de marché couverts dans le rapport sont d’une immense utilité pour analyser l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Le rapport aide à décrire la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients à propos de l’industrie, ce qui conduit finalement à des stratégies commerciales avancées. En outre, le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de la production et les parts de marché de chaque entreprise pour la période de prévision peuvent également être obtenus avec un rapport sur le marché international.

Dans le rapport de marché convaincant, la segmentation du marché est effectuée en termes de marchés couverts, d’étendue géographique, d’années considérées pour l’étude, de devise et de prix, de méthodologie de recherche, d’entretiens primaires avec des leaders d’opinion clés, de la grille de position sur le marché DBMR, de la matrice des défis du marché DBMR, sources secondaires et hypothèses. Le rapport affiche également l’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché. La section Paysage concurrentiel du rapport d’étude de marché présente un aperçu clair de l’analyse des parts de marché et des actions des principaux acteurs de l’industrie. Les informations collectées sont validées par les experts du marché pour offrir la meilleure qualité aux lecteurs et utilisateurs finaux.

Se espera que el mercado global de automatización de laboratorio aumente de su valor estimado inicial de USD 5300 millones en 2018 a un valor estimado de USD 8400 millones para 2026, registrando una CAGR del 5,8 %. El próximo informe de mercado contiene datos para el año histórico 2017, 2016, el año base de cálculo es 2018 y el período de pronóstico es 2019 a 2026.

Obtenga un informe de muestra + todos los gráficos y cuadros relacionados (con análisis de COVID 19) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-lab-automation-market&pm

Competidores clave del mercado: mercado global de automatización de laboratorio

Algunos de los principales actores del mercado mundial de automatización de laboratorios son Beckman Coulter, Inc., Tecan Trading AG., Perkinelmer, Inc., Danaher, Thermo Fisher Scientific, Inc., Agilent Technologies, Inc., Qiagen, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Siemens AG, Hamilton Company., Abbott, Aurora Biomed Inc, BD, BioTek Instruments, Inc, Brooks Automation, Inc., Cerner Corporation, Biomérieux SA, Eppendorf AG, LabVantage Solutions, Inc, LabWare, entre otros

Mercado global de automatización de laboratorio por equipo (manipuladores automáticos de líquidos, manipuladores automáticos de placas, brazo robótico, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación), software (sistema de gestión de información de laboratorio, sistema de información de laboratorio, sistema de datos de cromatografía, cuaderno de laboratorio electrónico, sistema de gestión de datos científicos), Analizador (Analizadores de bioquímica, Analizadores basados ​​en inmunología, Analizadores de hematología), Aplicación (Descubrimiento de fármacos, Genómica, Proteómica, Ingeniería de proteínas, Bioanálisis, Química analítica, Biología de sistemas, Diagnóstico clínico, Liofilización), Usuario final (Biotecnología y productos farmacéuticos, Hospitales , instituciones de investigación, académicos, laboratorios privados), geografía (América del Norte, América del Sur, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África): tendencias y pronóstico de la industria para 2026

Definición de mercado: mercado global de automatización de laboratorio

La automatización de laboratorio es el proceso en el que se utilizan equipos de procesamiento de muestras para realizar investigaciones clínicas. El proceso de automatización del laboratorio se lleva a cabo para desarrollar nueva tecnología, aumentar la productividad y reducir los ciclos de tiempo.

Análisis competitivo: mercado global de automatización de laboratorio

El mercado global de automatización de laboratorio está muy fragmentado y los principales actores han utilizado diversas estrategias, como lanzamientos de nuevos productos, expansiones, acuerdos, empresas conjuntas, asociaciones, adquisiciones y otros para aumentar su presencia en este mercado. El informe incluye cuotas de mercado del mercado de automatización de laboratorio para Global, Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

Indicadores de mercado

Mayor adopción del proceso de miniaturización que resulta en un bajo costo de reactivos y una alta productividad

Aumento de la financiación gubernamental para el desarrollo de la investigación biotecnológica y de descubrimiento de fármacos.

Aumentar el descubrimiento de fármacos y el diagnóstico clínico

Restricción del mercado

Altas inversiones iniciales

Problemas de compatibilidad y portabilidad que dan como resultado una adopción reducida de la automatización de laboratorio en laboratorios pequeños

¡Obtenga su informe con un impresionante 30% de descuento! Haga clic aquí en https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-lab-automation-market&pm

Desarrollos clave en el mercado:

En mayo de 2019, Labstep anunció que traerá Internet de las cosas a los investigadores de laboratorio. Esto ayudará a registrar los datos automáticamente que se pueden utilizar para un análisis posterior.

En mayo de 2019, Beckman Coulter, líder mundial en diagnóstico clínico, obtuvo la marca CE europea y la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de China para la solución de automatización total de laboratorio DxA 5000. El DxA 5000 ayudará a mejorar significativamente la eficiencia del laboratorio.

Para obtener más información, obtenga TOC detallado GRATIS en https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-lab-automation-market&pm

Razones para comprar este informe

Perspectiva actual y futura del mercado de automatización de laboratorio global en los mercados desarrollados y emergentes

El segmento que se espera que domine el mercado, así como el segmento que tiene la CAGR más alta en el período de pronóstico

Regiones/Países que se espera que sean testigos de las tasas de crecimiento más rápidas durante el período de pronóstico

Los últimos desarrollos, cuotas de mercado y estrategias que emplean los principales actores del mercado.

Personalización del Informe:

Toda la segmentación proporcionada anteriormente en este informe está representada a nivel de país

Todos los productos cubiertos en el mercado, el volumen de productos y los precios de venta promedio se incluirán como opciones personalizables que pueden generar un costo adicional mínimo o nulo (depende de la personalización)

Gracias por leer este artículo, también puede obtener una sección de capítulo individual o una versión de informe de región, como América del Norte, Europa o Asia.