Culture cellulaire 3D Taille du marché, part, industrie en croissance rapide avec la demande récente, les tendances, le développement, les revenus et les prévisions jusqu’en 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions pour 2030 du marché de Culture cellulaire 3D, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

La culture cellulaire 3D en 2020 est de 2 717,6 millions de dollars américains et il est prévu qu’elle augmentera à un TCAC de 29,1 %.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un vaste marché pour la culture cellulaire 3D .

Marché de la culture cellulaire 3D par produit (basé sur un échafaudage, sans échafaudage, basé sur la microfluidique et magnétique et bioimprimante), application (cancer, cellules souches, toxicologie, génie tissulaire), utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts de recherche, et industrie cosmétique), par géographie (Amérique du Nord, Europe, APAC et RoW) Analyse des opportunités mondiales et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Une culture cellulaire 3D est un environnement artificiel où les cellules biologiques se développent ou se connectent avec leurs habitats environnants en trois dimensions. Il développe des types de formulation de cellules et de tissus différents qui ne sont pas réalisables dans les systèmes de culture 2D. Il possède en plus des propriétés de mutation tissulaire et de cohésion cellulaire. La découverte de médicaments à un stade précoce et d’autres recherches connexes ont valu à la structure cellulaire 3D une popularité croissante, ce qui se voit dans son application croissante.

Méthodologie de recherche :

Le marché de la culture cellulaire 3D a été analysé en utilisant la combinaison optimale de sources secondaires et de méthodologie interne, ainsi qu’un mélange irremplaçable d’informations primaires. L’évaluation en temps réel du marché fait partie intégrante de notre méthodologie de dimensionnement et de prévision du marché. Nos experts de l’industrie et notre panel de participants principaux ont aidé à compiler les aspects pertinents avec des estimations paramétriques réalistes pour une étude approfondie. La part de participation des différentes catégories de participants primaires est donnée ci-dessous :

La culture cellulaire 3D se développe à un rythme rapide dans l’environnement des soins de santé en raison de l’ampleur considérable des implémentations dans divers domaines tels que la recherche sur le cancer, l’environnement in vitro et la médecine régénérative. Il a le potentiel de comprendre la maturation et la formation des tissus, l’organogenèse et la différenciation cellulaire, ce qui a accru son utilité. Désormais, les prototypes animaux dans les tests cliniques et les expériences sont remplacés en raison de leur similitude avec les cellules in vivo. Le marché de la culture cellulaire 3D est principalement stimulé par l’utilisation croissante de la culture cellulaire 3D dans les centres de diagnostic, les hôpitaux, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Ce qui augmente directement la demande de transplantation d’organes, de régénération tissulaire et de médecine régénérative.

Le rapport

de recherche sépare le marché dans les segments

suivants

: Cultures cellulaires magnétiques et bio-imprimées en 3D par application Recherche sur le cancer et les cellules souches Découverte de médicaments et tests toxicologiques Ingénierie tissulaire et médecine régénérative

Par utilisateur final

Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques

Instituts de recherche

Industrie cosmétique

Autres utilisateurs finaux

Certaines des principales sociétés dans le domaine de la culture cellulaire 3D sont :

3D Biotek, LLC

Advanced Biomatrix, Inc

Becton

Dickinson and Company

Corning Incorporated

Kuraray Co., Ltd

Lonza Group Ltd

Merck & Co., Inc.

Synthecon Incorporated

Thermo Fisher Scientific Inc.

VWR Corporation.

Le rapport contient également des informations sur les innovations technologiques et les solutions avancées pour la culture cellulaire 3D. L’étude donne également une idée approfondie des principaux concurrents du marché, de leur parcours et de leur avantage concurrentiel via des outils d’analyse systématiques, notamment l’analyse SWOT. Selon Infoholic Research, la valeur marchande estimée de la culture cellulaire 3D en 2020 est de 2 717,6 millions de dollars américains et il est prévu qu’elle augmentera à un TCAC de 29,1 %. Trois facteurs importants sont les moteurs de la croissance du marché de la culture cellulaire 3D :

Les principales caractéristiques qui ont alimenté sa croissance accrue sont :

L’augmentation du taux de prévalence du cancer

Accent accru sur la médecine personnalisée

Degré élevé d’inclusion des entreprises pour la recherche

Les propriétés physiologiques, histologiques et fonctionnelles des tissus respectifs ont donné les modèles de culture tissulaire 3D homotypiques et hétérotypiques. Ces propriétés améliorent les différentes fonctions cellulaires telles que l’adhésion, la migration, l’expression des gènes et la prolifération. La création de structures en forme de conduit dans des environnements in vitro peut être formée par deux facteurs importants tels que la polarisation normale et la différenciation des cellules épithéliales ainsi qu’avec l’utilisation de cultures 3D. De plus, l’effet synergique nécessaire aux interactions cellule-cellule et cellule-matrice extracellulaire (ECM), qui peut contrôler l’expression de molécules impliquées dans la différenciation cellulaire, est également atteint dans les cultures cellulaires 3D.

Le potentiel des modèles 3D pour minimiser les défauts associés aux cultures monocouches 2D est prédéterminé pour alimenter la demande de ces techniques dans un avenir proche. La demande croissante due au passage de la technologie 2D à la technologie 3D stimule la croissance de ce marché. De plus, des concurrents marketing opportunistes entrent dans ce segment en raison de son potentiel de marché élevé. Par la suite, cela propulsera davantage le marché.

Ces technologies fournissent des outils avancés qui peuvent aider à explorer les aspects clés de la maladie et permettre la démonstration de facteurs micro-environnementaux qui favorisent la croissance tumorale in vivo. Le concept 3D de culture cellulaire artificielle offre de vastes avantages dans l’analyse de l’hétérogénéité phénotypique des cancers et de la diaphonie intercellulaire hétérotypique pour les fournisseurs de culture cellulaire 3D pour répondre aux secteurs résidentiel et commercial.

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies permettant à l’entreprise de faire face à l’impact de la COVID-19

Segment de marché par type, données historiques et prévisions de marché

Segment de marché par application, données historiques et prévisions de marché

Marché par région, données historiques et prévisions de marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

