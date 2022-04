CSP (Chip Scale Package) devrait atteindre 3,52 milliards USD avec un TCAC de 16,5 % d’ici 2028

LED, est un facteur majeur de croissance du marché des LED CSP. La forte concurrence sur le marché des emballages LED a conduit à une forte consolidation au sein des acteurs du marché dans le développement et le lancement de nouvelles LED CSP innovantes avec des conceptions améliorées et des spécifications haut de gamme.

Taille du marché – 1,04 milliard USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 16,5 % entre 2020 et 2028, tendances du marché – faible nomenclature en raison de la suppression de plusieurs étapes d’emballage.

Le marché des LED Chip Scale Package (CSP) est estimé à 1,04 milliard USD en 2020 et devrait atteindre 3,52 milliards USD d’ici 2026, à un TCAC de 16,5% entre 2019 et 2026. La fabrication des LED Chip Scale Package implique un faible La nomenclature des matériaux, en raison de la suppression de plusieurs étapes d’emballage par rapport au processus d’emballage LED traditionnel, est un facteur majeur de croissance du marché des LED à puce à l’échelle. La forte concurrence sur le marché des emballages LED a conduit à une forte consolidation au sein des acteurs du marché dans le développement et le lancement de nouvelles LED CSP innovantes avec des conceptions améliorées et des spécifications haut de gamme.

Le processus de fabrication des LED emballées traditionnelles passe généralement de la fabrication de la puce / puce aux processus d’emballage où les matrices sont fixées à un interposeur ou à un substrat en céramique, ce qui donne une LED emballée ou plus communément appelée boîtier LED. CSP LED, d’autre part, élimine les étapes séparées de fabrication des puces passant par une ligne d’emballage. En effet, au niveau de la puce elle-même, les puces sont isolées et recouvertes de phosphore. Des pastilles de soudure ou des pastilles de connexion sont fixées au niveau de la tranche immédiatement après l’étape épitaxiale de fabrication à l’aide de techniques de gravure et de métallisation des semi-conducteurs. Les LED du boîtier à l’échelle de la puce deviennent prêtes à être installées sur un circuit imprimé dès que la tranche est découpée en dés. En l’absence de substrat et de fils d’alliage/de liaison à souder, les LED CSP rationalisent efficacement les processus de production, ce qui réduit la probabilité de fabriquer des produits défectueux. Avec plusieurs des étapes d’emballage supprimées par rapport à un ensemble LED traditionnel, le potentiel de coût d’une LED CSP est considérablement réduit, avec une faible nomenclature.

La majorité des écrans LCD sont produits dans la région APAC, en particulier par des fabricants en Corée du Sud, à Taïwan, en Chine et au Japon ; grâce à quoi, cette région a enregistré la plus grande expédition de LED Chip Scale Package au cours des 5 dernières années. Le marché de l’APAC devrait occuper une part de plus de 85 % en 2020. La principale raison de la domination de la région APAC est principalement due à des pays comme la Corée du Sud, suivis de la Chine, du Japon et de Taïwan qui génèrent une forte demande de CSP. LED pour des applications telles que le rétroéclairage d’affichage, le flash mobile et autres. Les LED CSP réduisent le nombre total de LED requises par panneau de rétroéclairage ainsi que le facteur de forme de l’unité de rétroéclairage (BLU) par rapport aux LED traditionnelles tout en produisant la même quantité de flux lumineux. La présence des principaux fabricants de LED CSP ainsi que des clients (c. La croissance dans cette région est également tirée par la montée en puissance des nouvelles applications LED CSP pour l’éclairage général et les applications d’éclairage automobile. L’augmentation de la demande pour ces applications sera due à la forte croissance économique de la région et à l’orientation des gouvernements vers des solutions d’éclairage écoénergétiques.

Télécharger l’exemple @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1397

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché des LED Chip Scale Package (CSP) est estimé à 1,04 milliard USD en 2020 et devrait atteindre 3,52 milliards USD d’ici 2026, à un TCAC de 16,5 % entre 2019 et 2026. La fabrication de LED CSP implique une faible nomenclature de matériaux, en raison de la suppression de plusieurs étapes d’emballage par rapport au processus d’emballage LED traditionnel, est un facteur majeur de croissance de le marché des LED à puce à l’échelle. La forte concurrence sur le marché des emballages LED a conduit à une forte consolidation au sein des acteurs du marché dans le développement et le lancement de nouvelles LED CSP innovantes avec des conceptions améliorées et des spécifications haut de gamme.

L’adoption constante des LED CSP dans les segments de l’éclairage général et de l’éclairage automobile jouera un rôle important dans la croissance du marché au cours de la période de prévision. La demande de LED à boîtier à l’échelle de la puce devrait augmenter de façon exponentielle au cours des 8 prochaines années en raison de la demande de ces deux segments qui offrent des opportunités de croissance aux fabricants de LED CSP. Le marché du segment de l’éclairage automobile devrait croître au TCAC le plus élevé de 30 % au cours de la période de prévision. Jusqu’à présent, l’adoption des LED CSP dans le segment automobile est faible, dont la majorité concerne les phares remplaçables, qui sont fournis par des fournisseurs locaux/régionaux en utilisant des LED CSP de fabricants tels que Seoul Semiconductor. Bien que la taille du marché des LED CSP dans le segment de l’éclairage automobile soit très négligeable, on s’attend à ce que la demande de LED CSP de moyenne et haute puissance augmente de façon exponentielle à partir de 2019 lorsque les constructeurs automobiles et les fournisseurs d’éclairage automobile commenceront à adopter les LED CSP pour les nouvelles installations.

Les LED CSP haute puissance devraient dominer le marché des LED à puce au cours de la période de prévision, occupant une part de marché de 65% en 2020. En raison de la croissance constante de la demande de LED CSP dans l’éclairage automobile et général au cours de la période de prévision, Les LED CSP haute puissance trouveront une utilisation dans plusieurs applications telles que les phares automobiles, les tableaux de bord, l’éclairage de grande hauteur, l’éclairage public et l’éclairage architectural.

La majorité des écrans LCD sont produits dans la région APAC, en particulier par des fabricants en Corée du Sud, à Taïwan, en Chine et au Japon ; grâce à quoi, cette région a enregistré la plus grande expédition de LED CSP au cours des 5 dernières années. Le marché de l’APAC devrait occuper une part de plus de 85 % en 2020. La principale raison de la domination de la région APAC est principalement due à des pays comme la Corée du Sud, suivis de la Chine, du Japon et de Taïwan qui génèrent une forte demande de CSP. LED pour des applications telles que le rétroéclairage d’affichage, le flash mobile et autres. Les LED CSP réduisent le nombre total de LED requises par panneau de rétroéclairage ainsi que le facteur de forme de l’unité de rétroéclairage (BLU) par rapport aux LED traditionnelles tout en produisant la même quantité de flux lumineux. La présence des principaux fabricants de LED CSP ainsi que des clients (c. La croissance dans cette région est également tirée par la montée en puissance des nouvelles applications LED CSP pour l’éclairage général et les applications d’éclairage automobile. L’augmentation de la demande pour ces applications sera due à la forte croissance économique de la région et à l’orientation des gouvernements vers des solutions d’éclairage écoénergétiques.

Les principaux acteurs du marché sont Seoul Semiconductor (Corée du Sud), LG Innotek (Corée du Sud), Lumileds (Pays-Bas), Samsung (Corée du Sud), OSRAM (Allemagne), Nichia (Japon), EPISTAR (Taïwan), Cree (États-Unis ), Genesis Photonics (Taïwan) et Lumens (Corée du Sud).

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/chip-scale-package-csp-led-market

Pour les besoins de ce rapport, le marché a été segmenté en fonction de l’application, de la plage de puissance et de la région:

Perspectives d’application (revenus, millions USD; 2020-2028) Unité de rétroéclairage (BLU) Éclairage général Éclairage automobile Éclairage flash Autres

gamme de puissance Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028) de faible et moyenne puissance haute puissance

Perspectives régionales Amérique du Nord Europe Asie-Pacifique



Demande de personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1397

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de renseignements ou pour une demande de personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Lire des rapports similaires par Reports and Data :