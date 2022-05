Croissance, taille, tendances, perspectives et prévisions pour 2029 du marché mondial de l’industrie des médicaments contre la migraine

Le rapport de recherche sur le marché mondial de l’industrie des médicaments contre la migraine 2022 fournit une analyse détaillée des facteurs de croissance de l’ industrie des médicaments contre la migraine ainsi qu’une analyse de la part de marché, des dernières tendances, de la taille et des prévisions jusqu’en 2029. Le rapport sur l’industrie des médicaments contre la migraine a étudié les principales opportunités du marché. et facteur d’influence utile à l’entreprise . Le rapport sur le marché mondial des médicaments contre la migraine contient les informations clés sur l’industrie des médicaments contre la migraine, y compris des faits et chiffres très importants, des opinions d’experts et les derniers développements à travers le monde. Il décrit également tous les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions par plusieurs acteurs et marques clés qui animent le marché avec les profils d’entreprises systémiques.

Le marché mondial des médicaments contre la migraine devrait atteindre 3,71 milliards USD d’ici 2025, contre 2,82 milliards USD en 2017, avec un TCAC de 3,5 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2025.

Le rapport sur le marché mondial des médicaments contre la migraine propose une enquête méticuleuse sur le scénario actuel du marché mondial, qui prend en compte de nombreuses dynamiques de marché. L’étude analytique de ce rapport sur le marché mondial des médicaments contre la migraine aide à cartographier les stratégies de croissance pour augmenter les ventes et renforcer l’image de marque sur le marché. Peu des principaux sujets abordés ici peuvent être nommés comme la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Reprendre un tel rapport d’étude de marché est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit à petite ou à grande échelle, pour la commercialisation de produits ou de services. Le rapport analyse également les perspectives et les opportunités sur de nouveaux marchés géographiques

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Sensibilisation croissante à la migraine et à ses options de traitement

Approbation provisoire des candidats du pipeline

Besoins non satisfaits élevés

Augmentation de la prévalence des migraines

Absence de diagnostic approprié

Effets indésirables des médicaments

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des médicaments contre la migraine sont

Abbott,

Aegis Thérapeutique,

SARL,

Aérien BioPharma LLC.,

Alder BioPharmaceuticals Inc.,

Amgen Inc.,

Astellas Pharma India Private Limited,

AstraZeneca,

Laboratoires Reddy’s Ltd.,

Johnson & Johnson Services Inc,

Eisai Co. Ltd.,

Eli Lilly et compagnie,

Bayer AG.,

CoLucide,

KOWA Pharmaceuticals America Inc.,

Luitpold Pharmaceuticals Inc.,

Klaria, Ethypharm,

INTELGENX CORP

….

Définition du marché : marché mondial des médicaments contre la migraine

Les migraines sont des maux de tête sévères et invalidants avec un battement ou une pulsation intense d’un côté de la tête humaine. Les symptômes de la migraine comprennent la sensibilité à la lumière, au son, à l’odorat, créant des troubles visuels tels que des auras et des nausées ou des vomissements. Ils sont plus graves qu’un mal de tête normal et peuvent affecter la vie quotidienne d’un individu. Les migraines sont généralement traitées avec des médicaments. Le médicament est classé en deux classes de médicaments pour le traitement de la migraine, qui comprend des médicaments pour le traitement aigu et le traitement préventif, pour la réduction de la fréquence et de la gravité des maux de tête. Les médicaments pour arrêter une migraine sont appelés médicaments abortifs prescrits par les médecins. Les médicaments abortifs sont pris au premier signe d’une migraine et arrêtent le mal de tête avant qu’il ne commence. Les médicaments pour prévenir les migraines sont communément appelés médicaments préventifs,

Selon l’étude du New England Journal of Medicine (Massachusetts Medical Society), l’efficacité du médicament ‘erenumab’, co-développé par Novartis et Amgen, a été testée dans un essai sur 955 personnes souffrant de migraines et 1 130 personnes ont été testées pour l’efficacité du « fremanezumab de Teva Pharmaceutical ». Les deux médicaments ont été soumis pour approbation par la Food and Drug Administration, et leurs fabricants espèrent les introduire sur le marché en 2018.

Analyse compétitive:

Le marché mondial Médicaments contre la migraine est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour augmenter leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des médicaments contre la migraine pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Demande de table des matières détaillée : https://databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-migraine-drugs-market