Croissance, taille, part, tendances, analyse d’impact du COVID-19 et prévisions du marché du système de refroidissement par eau profonde de lac jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des systèmes de refroidissement par eau de lac profond devrait afficher un TCAC de 7,9 % de 2022 à 2030 . Le refroidissement par eau de lac profond (DLWC) est un système de refroidissement révolutionnaire qui offre une alternative efficace à la climatisation conventionnelle. Le système utilise l’eau froide du lac pour refroidir les bâtiments. Le système DLWC a une capacité variée selon le modèle et les exigences. La demande croissante de l’industrie des utilisateurs finaux et la pénétration de la technologie stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision à travers le monde.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des systèmes de refroidissement par eau de lac profond

Le COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance du marché, car en raison du verrouillage, la demande de refroidissement des lieux commerciaux a considérablement diminué, affectant négativement la croissance du marché. Cependant, les hôpitaux et le segment résidentiel ont contribué positivement à la croissance du marché au milieu de la pandémie, assurant une croissance régulière du marché.

Demandez un exemple de rapport ici : https://www.marketstatsville.com/request-sample/deep-lake-water-cooling-system-market

Portée du marché mondial du système de refroidissement par eau de lac profond

L’étude classe le marché des systèmes de refroidissement des eaux profondes des lacs en fonction de la capacité et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/deep-lake-water-cooling-system-market?opt=2950

Par perspectives de capacité ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

18 000 tonnes et moins

18 000 tonnes à 35 000 tonnes

35 000 tonnes à 70 000 tonnes

70 000 tonnes et plus

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Hôpitaux

Campus éducatifs

Bâtiments gouvernementaux

Commercial

Bâtiments résidentiels

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/deep-lake-water-cooling-system-market

L’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des systèmes de refroidissement par eau de lac profond

Sur une base régionale, le système de refroidissement des eaux profondes des lacs est segmenté en Amérique du Nord, Amérique latine, Asie-Pacifique, MEA et Europe. Parmi eux, la région nord-américaine représente la plus grande part de marché en 2021. La croissance est attribuée à la présence du plus grand système à Toronto. En outre, les principaux acteurs du marché opérant sur le marché agrandissent leurs installations et renforcent leurs capacités pour répondre aux besoins des clients. Par exemple, en mai 2021, Enwave prévoit d’étendre son initiative Deep Lake Water Cooling, augmentant ainsi la capacité de refroidissement des bâtiments du centre-ville de Toronto. Ces facteurs contribuent à la croissance du marché.

Description de la demande de rapport : https://www.marketstatsville.com/deep-lake-water-cooling-system-market

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial du système de refroidissement par eau de lac profond