Croissance, taille, part, tendances, analyse d’impact du COVID-19 et prévisions du marché du système automatisé de collecte des déchets (AWCS) jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des systèmes automatisés de collecte des déchets était évaluée à 273,9 millions USD en 2021 et devrait atteindre 555,2 millions USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 10,7 % de 2022 à 2030. système de collecte des déchets élimine l’espace nécessaire pour la collecte manuelle des déchets et les poubelles. Il est intégré à une technologie de vide avancée qui offre une collecte des déchets durable et rentable. Ce système offre plusieurs avantages pratiques et environnementaux par rapport aux systèmes conventionnels de collecte des déchets à travers le monde. De plus, il est conçu pour différents types de déchets, tels que les grandes feuilles de carton, les métaux, les vêtements, le verre et autres.

Des facteurs tels que la sensibilisation accrue à l’environnement, l’accent mis sur la collecte appropriée des ordures et des tas de déchets à éliminer et la croissance de la population urbaine stimulent la demande de systèmes automatisés de collecte des déchets dans les zones urbaines. Cependant, l’exigence d’investissements en capital élevés et le manque de sensibilisation dans les pays en développement entravent la croissance du marché des systèmes automatisés de collecte des déchets. De plus, le potentiel de croissance élevé dans les économies émergentes et l’augmentation des initiatives de villes intelligentes offrent des opportunités de croissance lucratives aux acteurs du marché au cours de la période de prévision.

Définition du marché mondial du système automatisé de collecte des déchets (AWCS)

Le système automatisé de collecte des déchets sous vide transfère les déchets générés par les sources résidentielles, commerciales et industrielles via des tubes pneumatiques souterrains vers une station de collecte. Il est également connu sous le nom de déchet pneumatique.

Dynamique du marché mondial du système automatisé de collecte des déchets (AWCS)

Moteurs : Sensibilisation accrue à l’environnement

Une augmentation de la sensibilisation environnementale concernant les systèmes de gestion de la collecte des déchets renouvelables chez les personnes et une augmentation des émissions de CO2 dans le monde devraient générer des opportunités de croissance pour le marché des systèmes automatisés de collecte des déchets. Des acteurs du marché tels que la société suédoise Envac AB ont pris des mesures proactives pour installer des systèmes pneumatiques de collecte des déchets dans le monde entier afin d’améliorer la procédure de collecte des déchets afin de réduire la pollution et de protéger l’environnement des dangers. De plus, les déchets non traités et les décharges affectent directement et indirectement la santé en propageant des vecteurs, qui provoquent des maladies infectieuses et stimulent la demande de systèmes automatisés de collecte des déchets.

Contraintes : Exigence d’investissements en capital élevés

Il est difficile d’investir dans des systèmes automatisés de collecte des déchets, compte tenu de leurs coûts d’installation initiaux. Les pays développés peuvent se permettre les coûts des projets de systèmes automatisés de collecte des déchets car ils se concentrent sur des installations avancées. En revanche, les pays en développement dépensent moins pour les opérations de gestion des déchets car ils ont des budgets financiers diversifiés alloués à d’autres développements tels que la construction de routes, de voies ferrées et d’équipements publics. De plus, les systèmes automatisés de collecte des déchets nécessitent des coûts d’entretien et de réparation, et les pays en développement ont du mal à récupérer ce coût investi. Par conséquent, tous ces cas devraient entraver la croissance du marché des systèmes automatisés de collecte des déchets.

Segmentation du marché mondial du système automatisé de collecte des déchets (AWCS)

L’étude classe le marché des systèmes automatisés de collecte des déchets en fonction du type, du fonctionnement et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Système de gravité

Système de vide complet

Par Opération Outlook ( Ventes, Millions USD, 2017 – 2030 )

Stationnaire

Mobile

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Aéroports

Hôpitaux

Marchés alimentaires

les industries

Stades

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des systèmes de vide complet devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Par type, le marché des systèmes automatisés de collecte des déchets (AWCS) est classé en système de vide complet et système de vide par gravité . Le système de vide complet permet l’aspiration sous vide des déchets au point de chargement. Ainsi, les déchets sont collectés dès que l’utilisateur jette les déchets dans la goulotte désignée. Le système d’aspiration par gravité est conçu pour retenir temporairement les déchets entre deux cycles de transport.

En 2021, le segment des systèmes de vide complet représentait la plus grande part de marché de 71,5 % sur le marché mondial des systèmes automatisés de collecte des déchets . Le principal avantage d’un système automatisé de collecte des déchets (AWCS) est d’éliminer la collecte des ordures en bordure de rue, réduisant ainsi le trafic causé par les camions de collecte des déchets dans les rues. De plus, le système d’aspiration complète permet aux utilisateurs de jeter leurs déchets par la goulotte à déchets et de les transporter directement vers l’installation centrale de traitement et de collecte des déchets.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des systèmes automatisés de collecte des déchets a été segmenté en Amérique du Nord, Asie – Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique . À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique comprend la Chine, l’Inde, le Japon et le reste de l’Asie-Pacifique. En Asie-Pacifique, la Chine, le Japon et la Corée du Sud détiennent la part maximale du marché des systèmes automatisés de collecte des déchets dans la région, en raison de la construction de villes intelligentes et d’un développement rapide.

L’urbanisation rapide et le développement des infrastructures sont les principaux facteurs de croissance du marché des systèmes automatisés de collecte des déchets en Asie-Pacifique. La Chine est le plus grand contributeur de la région Asie-Pacifique pour le marché des AWCS. En outre, le secteur de la construction en Corée du Sud a enregistré une croissance significative ces dernières années. Par exemple, en septembre 2020, le Statistics Korea (département des statistiques du gouvernement de la Corée du Sud) a publié des données économiques de la Corée du Sud, selon lesquelles le secteur de la construction a enregistré une croissance de 34,8 % au 2e trimestre 2020 par rapport au 1er trimestre 2020. Ces développements devraient entraîner une augmentation des activités de gestion des déchets, accélérant la demande de gestion intelligente des déchets, de sorte qu’il y aura une augmentation de la demande pour le système automatisé de collecte des déchets.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial du système automatisé de collecte des déchets (AWCS)

Le marché mondial des systèmes automatisés de collecte des déchets est très concurrentiel. Les principaux acteurs de l’industrie adoptent diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché.

Les principaux acteurs du marché mondial du système automatisé de collecte des déchets sont :