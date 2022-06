Croissance, taille, part, tendances, analyse d’impact du COVID-19 et prévisions du marché du bois lamellé-collé jusqu’en 2027

Marché du bois lamellé-collé: par utilisation finale (résidentielle et non résidentielle), par application (poutres de plancher, en-tête de fenêtre et de porte, fermes et colonnes de support et poutre de toit) et par région – taille, croissance, tendance, opportunité de l’industrie mondiale , et prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché du bois lamellé-collé couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire/régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects de l’industrie du bois lamellé-collé.

Perspectives de l’industrie du bois lamellé-collé

La taille du marché du bois lamellé-collé était évaluée à 5,9 milliards USD en 2020 et a atteint 8,27 milliards USD en 2027, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Le bois lamellé-collé est fabriqué à partir d’une grande variété de petits arbres récoltés dans des plantations et des forêts de deuxième ou troisième croissance. Le respect de l’environnement du bois lamellé-collé devrait stimuler la demande du marché mondial.

Facteurs affectant l’industrie du bois lamellé-collé au cours de la période de prévision :

La demande croissante de bois lamellé-collé dans le secteur résidentiel devrait stimuler la croissance du marché mondial car ce bois améliore l’esthétique des maisons.

Les pays en développement devraient stimuler la demande de matériaux de construction lamellés, ce qui aura une incidence positive sur la croissance du marché du bois lamellé-collé. Divers avantages associés au bois lamellé-collé, tels que la résistance au feu et la durabilité, devraient alimenter la croissance du marché du bois lamellé-collé.

On estime que la disponibilité facile de forêts de bois dans la région européenne accélère la demande de bois lamellé-collé dans la région.

Impact de COVID-19 sur le marché Bois lamellé-collé :

Le marché du bois lamellé-collé a eu un impact majeur sur l’épidémie de coronavirus COVID-19. En raison de la pandémie, le gouvernement et d’autres autorités locales ont imposé un confinement total dans plusieurs zones touchées, perturbant la croissance du marché. Au début de la pandémie, en raison de la diminution de la main-d’œuvre, les activités de construction se sont arrêtées et les gens avaient également peur de commencer la menuiserie ou le travail du bois dans leurs maisons pour éviter la propagation du COVID-19.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial du bois lamellé-collé basée uniquement sur l’utilisation finale et l’application.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché du bois lamellé-collé a été segmenté en ––

Résidentiel

Non résidentiel

Sur la base de l’application, le marché du bois lamellé-collé a été segmenté en–

Poutres de plancher

En-tête de fenêtre et de porte

Fermes et colonnes de support

Poutres de toit

Marché du bois lamellé-collé : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial du bois lamellé-collé a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial du bois lamellé-collé, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. De plus, l’Amérique du Nord devrait croître avec un TCAC élevé à l’échelle mondiale au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial du bois lamellé-collé comprennent –

Le marché mondial du bois lamellé-collé est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du bois lamellé-collé sont –

Compagnie Boise Cascade

Calvert Co., Inc.

Société Canfor

Binderholz GmbH

Systèmes structuraux en bois

Groupe Mayr-Melnhof Holz

Pfeifer Holz GmbH

Eugen Decker Holzindustrie KG

Meiken Lamwood Corp.

Le rapport sur le marché du bois lamellé-collé analyse en profondeur les facteurs macro-économiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des entretiens primaires.

Le rapport sur le marché du bois lamellé-collé couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

