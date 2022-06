Croissance, taille, part, tendances, analyse d’impact du COVID-19 et prévisions du marché des tuyaux en cuivre jusqu’en 2030

Le marché mondial des tuyaux en cuivre devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 4,3 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Les tuyaux et tubes en cuivre sont largement utilisés dans le quartier de production en raison des résidences électriques et thermiquement conductrices du cuivre. Bien qu’une plomberie en cuivre normale soit plus chère que son homologue en plastique, elle n’en reste pas moins une alternative pratique en termes d’avantages économiques en raison de sa fiabilité à long terme. De plus, les tuyaux en cuivre ont une grande utilisation commerciale en raison de leur nature non corrosive et non réactive. Ces tuyaux et tubes sont également utilisés pour le transport de gaz en raison du fait que le cuivre est non perméable à l’air et au carburant et réduit les possibilités de fuite et d’infection en raison de l’oxygène, des rayons ultraviolets (UV) et de la température de l’environnement extérieur.

Avec le développement de la population et l’urbanisation rapide, il y a eu un boom considérable des dépenses de création. Cela s’est traduit par une demande croissante de chauffage, de circulation d’air et de climatisation (CVC), dans laquelle les tuyaux et tubes en cuivre découvrent de gros paquets grâce à la facilité de manipulation, la malléabilité, la recyclabilité et les maisons apyrogènes. De plus, ces tuyaux et tubes ont un rendement, une résistance à la traction et à la fatigue excessifs du côté des maisons antibactériennes qui jouent un rôle essentiel dans le transport des gaz cliniques et des structures de distribution d’eau. De plus, l’industrie pétrolière et pétrolière en plein essor, qui nécessite des tuyaux et des tubes en cuivre pour diverses opérations, contribue sans aucun doute au revenu de ces tuyaux et tubes. D’autres éléments, notamment la demande de structures de restauration de la résistance thermique et de la chaleur des déchets et des améliorations de produits, notamment des tubes de cuivre recouverts de chlorure de polyvinyle (PVC), catalysent également la croissance du marché.

Segmentation globale du marché Tubes en cuivre :

Marché mondial des tuyaux en cuivre, par source

Chanvre

Marijuana

Marché mondial des tuyaux en cuivre, par produit

Des tuyaux de cuivre

Tubes en cuivre

Marché mondial des tuyaux en cuivre, par utilisation finale

CVC

Échangeur de chaleur industriel

Plomberie

Électrique

Les autres

En fonction de la région, le marché mondial de l’impression de tuyaux en cuivre a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique possède la plus grande région de marché sur le marché mondial des tuyaux en cuivre.

Marché mondial des tuyaux en cuivre, par région

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

Italie

France

ROYAUME-UNI

Espagne

Pologne

Russie

Slovénie

Slovaquie

Les Pays-Bas

Belgique

Norvège

Danemark

République tchèque

Suède

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Viêt Nam

Les Philippines

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

Principaux acteurs du marché couverts par le marché mondial des tuyaux en cuivre :

Furukawa Electric Co., Ltd

Kobe Steel, Ltd.

Luvata

MetTube

Industrie Muller

Produits Cerroflow

Dragon d’or

Tubes Mehta

Qingdao Hongtai Metal Co.Ltd.

Tubes en cuivre de Shanghai Hailiang.

