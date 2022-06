Croissance, taille, part, tendances, analyse d’impact du COVID-19 et prévisions du marché d’aphérèse jusqu’en 2030

Le marché mondial de l’aphérèse était évalué à 2 413,3 millions USD en 2021 . Il devrait atteindre 4773,4 millions USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 8,9 % de 2022 à 2030. L’aphérèse est une technologie médicale dans laquelle le sang d’une personne passe à travers un appareil qui sépare un constituant particulier et renvoie le reste dans la circulation. Le marché étudié est actuellement influencé par des facteurs tels que l’augmentation de la charge mondiale de morbidité entraînant une augmentation de la demande de composants sanguins, les progrès technologiques dans le développement de nouvelles techniques d’aphérèse et l’augmentation des politiques de remboursement et du financement des procédures d’aphérèse.

Les autres principaux facteurs attribuant à la croissance du marché de l’aphérèse sont une augmentation du fardeau des maladies chroniques, telles que le cancer, les cas de sclérose en plaques (SEP), la polyarthrite rhumatoïde (PR) et une augmentation des budgets de santé dans de nombreux pays. Par exemple, selon l’étude publiée en novembre 2020, intitulée « Rising prevalence of multiple sclerosis worldwide: Insights from the Atlas of MS, third edition », on estime qu’un total de 2,8 millions de personnes vivent avec la SEP dans le monde (35,9 pour 100 000 habitants ) et la prévalence de la SEP a augmenté dans toutes les régions du monde depuis 2013. De plus, selon la même source, le taux d’incidence combiné dans 75 pays déclarants était de 2,1 pour 100 000 personnes/an, et l’âge moyen du diagnostic est de 32 ans. Les procédures d’aphérèse, telles que l’échange de plasma thérapeutique et l’immunoadsorption, peut traiter la sclérose en plaques. La prévalence croissante de la SEP devrait stimuler positivement le marché de l’aphérèse.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial de l’aphérèse

L’épidémie de COVID-19, dans le monde entier, devrait avoir un impact positif sur le marché étudié, car l’aphérèse est une technique médicale dans laquelle le sang d’un individu, qu’il soit donneur ou patient, passe à travers un appareil qui sépare un constituant particulier. et renvoie le reste à la circulation sanguine. Cette technique est maintenant largement utilisée pour traiter le COVID-19 en tant que plasmathérapie.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/apheresis-market

En raison des mesures de confinement, des restrictions commerciales et du taux d’infection élevé. Leur travail a été impacté, en particulier les activités de R&D, car les essais cliniques et d’autres types d’essais ont été retardés de plus de six mois. De plus, il y a eu une baisse de la capitalisation boursière des grandes entreprises du monde entier, ainsi qu’une baisse de la production industrielle et d’autres activités commerciales.

Dynamique du marché mondial de l’aphérèse

Facteurs déterminants : augmentation de la charge mondiale de morbidité entraînant une augmentation de la demande de composants sanguins et de la sécurité associée

L’aphérèse a connu une forte demande en raison d’un nombre accru de patients souffrant de diverses maladies sanguines, rénales, métaboliques et neurologiques. La leucémie, le lymphome, le myélome et les syndromes myélodysplasiques (SMD) sont les types de cancer qui peuvent affecter la moelle osseuse, les cellules sanguines, les ganglions lymphatiques et d’autres parties du système lymphatique. Il a été observé que la technologie d’aphérèse avait été utilisée pour réduire le nombre de globules blancs jusqu’à ce que d’autres médicaments puissent les contrôler. Par exemple, la leucémie se caractérise par une augmentation anormale des globules blancs rendant le sang épais.

Le cancer est l’une des maladies chroniques les plus répandues au Royaume-Uni. Selon le rapport GLOBOCAN 2020, 457 960 nouveaux cas de cancer ont été signalés en 2020, dont 16 806 étaient des cancers du lymphome non hodgkinien, 14 110 des cancers du rein, 11 008 des leucémies et 6 377 des myélomes multiples. Cette forte prévalence de cancers associés au sang devrait accélérer significativement la croissance du marché de l’aphérèse.

Contraintes : investissement en capital élevé et coûts associés aux procédures d’aphérèse

Les procédures et les dispositifs d’aphérèse, étant relativement complexes, sont généralement coûteux à subir. De plus, de nombreuses compagnies d’assurance affirment qu’elles peuvent ne pas rembourser les frais de ces procédures dans certains cas. Cela entraîne des débours importants, coûteux pour les patients et freinant la croissance du marché. Aux États-Unis, le coût de la thérapie par aphérèse est élevé et peut être d’environ 2 500 USD par séance pour l’aphérèse des LDL (Université du Michigan, 2017). Les coûts élevés de cette procédure agissent comme une contrainte importante sur de nombreux patients. Les coûts élevés sont également courants dans le monde entier lorsque la procédure n’est pas couverte par les compagnies d’assurance ou n’est pas subventionnée par le gouvernement.

Les coûts annuels des patients qui doivent subir ces procédures deviennent régulièrement très élevés, en particulier pour l’aphérèse des LDL. Par exemple, selon l’étude citée plus haut, menée en 2017 par l’Université du Michigan aux États-Unis, le coût annuel d’un traitement hebdomadaire peut osciller entre 114 504 USD et 228 956 USD. Dans des pays comme l’Australie et les États-Unis, les coûts pour les patients dépassent également 100 000 USD. Ainsi, les patients souffrant de troubles chroniques peuvent avoir beaucoup de mal à couvrir ces dépenses.

Portée de l’aphérèse

L’étude classe le marché de l’aphérèse en fonction du produit, de la procédure d’aphérèse, de la technologie et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Vous pouvez acheter un rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/apheresis-market?opt=2950

Par perspectives de produit ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Dispositifs

Jetable

Par Apheresis Procedure Outlook ( Ventes/Revenus, Millions USD, 2017 – 2030 )

Leucaphérèse

Plasmaphérèse

Plaquetthérèse

Érythrocytaphérèse

Autres procédures d’aphérèse

Par Perspectives technologiques ( Ventes/Revenus, Millions USD, 2017 – 2030 )

Centrifugation

Séparation membranaire

Par Application Outlook ( Ventes/Revenus, Millions USD, 2017 – 2030 )

Troubles rénaux

Troubles hématologiques

Troubles neurologiques

Troubles auto-immuns

Autres applications

Perspectives par région ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des produits jetables devrait représenter la plus grande part de marché, par produit

Le marché mondial de l’aphérèse est divisé en dispositifs et jetables en fonction du produit . En 2021, le segment des produits jetables représentait la plus grande part de marché de 57,5 ​​% sur le marché mondial de l’aphérèse . Les produits jetables comprennent les ensembles, les poches de drainage, les poches de sang, les tubulures, les liquides de remplacement et les anticoagulants sur le marché de l’aphérèse. Selon le rapport du National Institutes of Health Clinical Center de mai 2021, chaque année, plus de 30 000 unités de plaquettes sont transfusées dans leur centre pour traiter les patients subissant un traitement contre le cancer, des greffes d’organes et de tissus et d’autres maladies nécessitant une thérapie plaquettaire au cours de laquelle le nombre de jetables est utilisé, ainsi, l’un des facteurs de croissance pour le segment.

Les procédures d’aphérèse sont utilisées pour séparer le plasma ou les composants sanguins. Le sang est prélevé du bras de don par une pompe dans un kit jetable stérile à usage unique à l’intérieur de la machine de séparation des cellules lors d’un don de plasma. Ainsi, la hausse des dons pourrait stimuler la demande de produits jetables et stimuler la croissance du segment.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/apheresis-market

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de l’aphérèse a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision. Dans la région Asie-Pacifique, la Chine détient la plus grande part de marché en 2021. La Chine représente l’une des principales industries de la santé dans la région Asie-Pacifique. La Chine est l’un des principaux fabricants et consommateurs mondiaux de produits dérivés du plasma et dessert une énorme population. Les produits dérivés du sang et du plasma sont considérés comme des ressources stratégiques en Chine. Les principaux facteurs de croissance du marché de l’aphérèse en Chine sont la prévalence croissante des maladies chroniques associées aux troubles sanguins et l’énorme population nécessitant des soins médicaux diversifiés.

De plus, le Japon est un pays très innovant dans le domaine médical. Au cours de la période de prévision, la croissance du marché japonais de l’aphérèse devrait être constante en raison d’une sensibilisation et d’une volonté accrues de la société à améliorer le secteur de la santé. L’aphérèse des LDL a été développée pour traiter l’hypercholestérolémie familiale (HF) réfractaire. Actuellement, l’échange de plasma, la filtration à double membrane et l’adsorption sélective des LDL sont disponibles au Japon. L’adsorption sélective des LDL est la méthode la plus courante.

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/apheresis-market

Principaux acteurs du marché

Le marché de l’aphérèse est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que Haemonetics Corporation, Asahi Kasei Medical Co., Ltd, HemaCare Corporation, Fresenius Kabi, Terumo BCT, Inc., Kaneka Corporation, Kawasumi Laboratories Inc. , Cerus Corporation, B. Braun Melsungen AG et Nikkiso Co., Ltd