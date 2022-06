Croissance, taille, part, rapport de l’industrie et prévisions du marché de l’analyse de texte en Amérique du Nord 2020-2027

Businessmarketinsights Dernière mise à jour sur l’analyse du «marché de l’analyse de texte en Amérique du Nord», analyse de la croissance du marché de l’analyse de texte en Amérique du Nord et projection d’ici 2027. Ce rapport est hautement prédictif car il contient l’analyse globale du marché des principales entreprises du secteur de l’analyse de texte en Amérique du Nord. Avec l’étude de marché classée North America Text Analytics basée sur diverses régions en croissance, ce rapport fournit un portefeuille d’acteurs de premier plan ainsi que les ventes, la croissance, la part de marché, etc.

L’analyse de texte joue un rôle de plus en plus important dans plusieurs cas d’utilisation et a le potentiel d’être intégrée dans un certain nombre de processus et d’applications dans différents secteurs verticaux de l’industrie. En raison de la compétitivité croissante, les entreprises recherchent des solutions analytiques avancées capables de tirer parti d’un grand volume de données et de les aider à prendre des décisions meilleures et plus rapides. Grâce à l’utilisation de l’analyse des sentiments et des solutions de voix du client (VoC), les entreprises peuvent améliorer l’intimité et le service client, ce qui leur permet d’augmenter la satisfaction, la fidélité et les revenus de la clientèle.

Principaux joueurs clés :

• Société de logiciels Angoss

• Averbis GmbH

• Technologie de base

• Biomax Informatics SA

• Bitext Innovations S.L.

• Cambridge Semantics, Inc.

• Clarabridge

• Clarifier l’analyse

• Elsevier

• Groupe de systèmes experts

• IBM Corporation

Cette section de la couverture du rapport identifie divers fabricants clés du marché Analyse de texte en Amérique du Nord. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les associations sur lesquelles les acteurs se concentrent sur la concurrence au combat sur le marché de l’analyse de texte en Amérique du Nord. Le rapport d’analyse sur le marché de l’analyse de texte en Amérique du Nord fournit une analyse approfondie et significative du marché.

Marché de l’analyse de texte – Par modèle de déploiement

• Sur site

• Nuage

Marché de l’analyse de texte – par technologie

• Traitement du langage naturel (TAL)

• Apprentissage automatique automatisé (AML)

• Hybride

Marché de l’analyse de texte en Amérique du Nord 2020-2027: principaux faits saillants

• CAGR du marché au cours de la période de prévision 2020-2027.

• Des données détaillées sur les facteurs qui aideront le développement du marché de l’analyse de texte en Amérique du Nord au cours des cinq prochaines années.

• Évaluation de la taille du marché de l’analyse de texte en Amérique du Nord et de son engagement envers le marché parent.

• Prévisions sur les schémas à venir et les changements de comportement des acheteurs.

• Le développement du marché nord-américain de l’analyse de texte.

• Analyse de la scène sérieuse du marché et données précises sur les vendeurs.

• Détails complets des composants qui mettront au défi le développement des fournisseurs du marché nord-américain de l’analyse de texte.

