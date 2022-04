Croissance, taille, part, analyse des tendances et prévisions du marché des protéines de légumineuses 2029

Ce rapport augmentera sûrement les affaires et améliorera le retour sur investissement (ROI). Le rapport a été préparé en tenant compte de plusieurs aspects de la recherche et de l’analyse marketing, notamment les estimations de la taille du marché, la dynamique du marché, les meilleures pratiques de l’entreprise et du marché, les stratégies de marketing d’entrée de gamme, le positionnement et la segmentation, l’aménagement paysager concurrentiel, l’analyse des opportunités, les prévisions économiques, l’industrie -solutions technologiques spécifiques, analyse de la feuille de route, ciblage des critères d’achat clés et analyse comparative approfondie des offres des fournisseurs. Le rapport d’analyse de marché donne les valeurs du TCAC ainsi que ses fluctuations pour la période de prévision spécifique.

Le marché des protéines de légumineuses devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision prévue de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 2 69 28 579,23 mille d’ici 2028. La demande croissante de protéines de légumineuses dans l’industrie alimentaire et des boissons stimule la croissance du marché des protéines de légumineuses.

Le rapport se concentre également sur les difficultés du marché, les contraintes et les facteurs de développement, les avancées, les ouvertures, le réseau de magasins de l’industrie, etc. Il fournit également des données relatives à la qualité attrayante, au taux de développement et à la taille du marché de chaque fragment, ce qui aide à comprendre où investir de l’argent ou développer l’entreprise. L’exploitation minière facultative repose sur des ensembles de données ouverts ainsi que sur des paiements tels que les dépôts publics, les rapports annuels, les dépôts auprès de la SEC, les analyses environnementales, D&B Hoovers et Factiva.

Le marché mondial des protéines de légumineuses est divisé en un type qui comprend

Par type de légumineuses (lentilles noires, lentilles vertes, pois, haricots blancs, pois chiches, haricots noirs, haricots rouges, lupins, fèves et autres),

Catégorie (Biologique et Conventionnel),

Procédé d’extraction (traitement sec et traitement humide),

Forme (Isolats, Concentrés et Hydrolysats),

Fonction (Solubilité, Hydratation, Émulsification, Mousse et Autres),

Application (alimentaire et boisson, alimentation animale et pharmaceutique et cosmétique),

Certains des acteurs distingués du marché comprennent

Ingredion Incorporated, Cargill, Incorporated, AGT Food and Ingredients, ADM, ET-Chem, Shandong Jianyuan Group, Vestkorn, Kerry, Glanbia PLC, Roquette Frères, The Scoular Company, Nutriati, Inc., DuPont, Prolupin GmbH, Axiom Foods, Inc. . . . ., A&B Ingredients, FENCHEM, PURIS, Emsland Group, Burcon, SOTEXPRO et Yantai Shuangta Food co., LTD, entre autres acteurs nationaux.

Géographiquement, le marché a été segmenté en

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Faits saillants du rapport

L’ analyse des tendances de croissance du marché mondial des protéines de légumineuses est basée sur le TCAC calculé de 2022 à 2029.

Pour analyser les performances du marché dans chaque région, la part de marché et le taux de croissance de chaque région géographique sont évalués.

Il comprend tous les détails nécessaires sur les principaux producteurs, clients et distributeurs du marché.

