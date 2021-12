Croissance, taille, opportunités et analyse du marché des robots d’intérieur Prévisions 2021 à 2028

La recherche et l’analyse menées dans Robots d’intérieur Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des robots d’intérieur.

Les attentes du marché concernant les ouvertures de développement probables ont été clairement mentionnées dans ce rapport d’étude de marché sur les robots d’intérieur de classe mondiale. L’analyse de la concurrence a été prise en compte lors de la préparation de ce rapport. Une analyse de marché est devenue un élément essentiel de chaque entreprise pour établir des choix intelligents dans les organisations qui ont été viables par des analystes expérimentés. Ce rapport de marché fournit les meilleures solutions pour le développement et la mise en œuvre de stratégies en fonction des besoins du client pour extraire des résultats tangibles. Les entreprises peuvent apporter un savoir-faire absolu des conditions générales et des tendances du marché avec les informations et les données couvertes dans ce rapport sur le marché Robots d’intérieur.

Le marché mondial des robots d’intérieur devrait atteindre une valeur estimée à 50,78 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC sain au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2017 et l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à son applicabilité accrue dans diverses industries.

Facteurs de marché:

La demande croissante de robots à usage domestique comme la cuisine, l’implication des consommateurs dans les banques, l’aide aux magasins de détail, la prestation de services en chambre stimulent la croissance de ce marché

Augmentation de la demande de robots assistants personnels principalement utilisés pour prendre soin des personnes âgées et pour des applications médicales

La baisse des prix des robots et la disponibilité de robots plus petits et mobiles stimulent la croissance de ce marché

Le besoin croissant de services de sécurité et l’adoption de robots dans ce domaine accélèrent encore la croissance de ce marché

Demande croissante de produits et services de haute qualité

Les avancées technologiques telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la robotique basée sur le cloud et les technologies 5G ont révolutionné la capacité de performance des robots

Applicabilité accrue des robots dans diverses industries, notamment la vente au détail, le médical, la défense, le BFSI, l’armée, etc.

Contraintes du marché :

Problèmes de sécurité croissants pour les humains qui travaillent autour de robots d’intérieur

Les robots utilisés en médecine et en chirurgie sont chers, ce qui constitue un frein à la croissance de ce marché

Segmentation : marché mondial des robots d’intérieur

Par type : robots médicaux, drones, robots de nettoyage, robots de divertissement, robots éducatifs, robots assistants personnels/handicapés, robots de relations publiques, robots de sécurité et de surveillance

Par utilisateur final : commercial, résidentiel, industriel

Par géographie : Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des robots d’intérieur comprennent :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des robots d’intérieur sont Aethon, COBALT ROBOTICS, ECOVACS, GeckoSystems Intl. Corp., InTouch Technologies, Inc., Intuitive Surgical, iRobot Corporation., Knightscope, Inc., NXT Robotics, OMRON Corporation, Simbe Robotics, Inc., SoftBank Robotics, TransEnterix Surgical, Inc., YUJIN ROBOT CO., LTD., ASUSTeK Computer Inc., LG Electronics, Toyota Motor Corporation, DENSO CORPORATION, FANUC CORPORATION, KUKA AG, Comau et Kawasaki Heavy Industries, Ltd., entre autres.

Développements clés sur le marché :

En juin 2018, ABB Ltd a développé l’IRB 6790, le robot principal de fonderie de troisième génération. Le produit est destiné aux applications de nettoyage au jet d’eau haute pression dans des environnements industriels difficiles. Ce robot augmenterait la flexibilité, la productivité, fournirait des solutions rapides et réduirait les coûts de maintenance.

En septembre 2018, Denso Corporation a annoncé qu’elle avait accepté d’acquérir une part de Tohoku Pioneer EG Corporation (Tohoku Pioneer EG), qui est active dans le secteur de l’automatisation d’usine (FA). Avec cette participation, Denso serait en mesure de fournir des solutions de système FA optimisées et rationalisées et contribuerait ainsi à la croissance de l’ensemble de l’industrie manufacturière.

En mai 2018, Misty Robotics a lancé son nouveau robot personnel, Misty II. Il s’agit d’un robot programmable proposé à un prix grand public que l’on juge approprié pour les développeurs, les entrepreneurs et les étudiants. Le robot peut se déplacer de manière autonome, identifier des visages, réagir à l’environnement physique, voir, entendre et parler, recevoir et délivrer des réponses aux commandes, présenter des caractéristiques émotionnelles. Il peut être utilisé à des fins d’éducation, de recherche ou de divertissement.

Raisons d’acheter :

Comprendre le scénario concurrentiel actuel et futur à travers les types, les pays et les applications

Obtenez une analyse précise et à jour des marchés et des entreprises des robots d’intérieur

Utilisez des informations et des analyses fiables pour mieux comprendre les facteurs actuels qui ont un impact sur l’industrie

Développer des stratégies durables basées sur les dernières tendances, dynamiques et développements

Optimisez les portefeuilles de produits et capturez une plus grande part dans l’industrie grâce à l’analyse de l’entreprise

Méthodologie de recherche du marché des robots d’intérieur

La collecte de données et l’analyse de l’année de base sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, envoyez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Points clés du rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Acteurs clés du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

