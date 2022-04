Croissance, taille, demandes et tendances du marché des systèmes de détection d’armes dissimulées avec les joueurs 2030

Le marché des systèmes de détection d’armes dissimulées atteindra 0,26 milliard USD d’ici 2027. Le marché mondial des systèmes de détection d’armes dissimulées est évalué à environ 0,17 milliard USD en 2020 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 6,10% sur la période de prévision 2021-2027.

Le rapport sur le marché des systèmes de détection d’armes dissimulées contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des systèmes de détection d’armes dissimulées par région.

Les systèmes de détection d’armes dissimulées sont largement utilisés dans différents espaces publics pour protéger les personnes. Les systèmes de détection d’armes dissimulées sont largement utilisés dans des domaines tels que l’armée et la défense, les infrastructures de transport, les stades et les événements sportifs. La croissance des infrastructures de défense et l’augmentation de l’intelligence artificielle et des avancées technologiques sont les principaux moteurs de la croissance du marché mondial des systèmes de détection d’armes dissimulées. Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales totales ont augmenté pour atteindre 1981 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 2,6 % par rapport à 2019.

Les cinq plus grands pays en 2020, qui représentaient collectivement 62 % des dépenses militaires mondiales, étaient les États-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie et le Royaume-Uni. De plus, avec l’inquiétude croissante concernant la sécurité civique et la menace croissante d’attentats terroristes, l’adoption et la demande de systèmes de détection d’armes dissimulées devraient augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, l’impact négatif de la pandémie de covid 19 sur la production de Systèmes de détection d’armes dissimulées entrave la croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2027.

Les régions clés considérées pour l’étude de marché mondiale sur les systèmes de détection d’armes dissimulées comprennent l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique du Nord est la première région du monde en termes de part de marché en raison de l’augmentation des investissements pour le développement d’un système de sécurité avancé dans la région.

Alors que l’Europe devrait afficher le taux de croissance / CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2027. Des facteurs tels que la prévalence croissante des attaques terroristes dans la région ainsi que la demande croissante de perspectives de croissance des systèmes de sécurité avancés pour le marché des systèmes de détection d’armes dissimulées dans la région Asie-Pacifique.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont :

Smiths Detection Group Ltd. (Smiths Group plc)

MC2 Technologies

Leidos

TeraSense Group Rapiscan

Systems (OSI Systems, Inc.)

INO

QinetiQ

NUCTECH COMPANY LIMITED

Passive Security Scan, Inc.

Braun & Co. Limited

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude.

En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous :

Par produit :

Scanners corporels à ondes millimétriques Scanners corporels

à rayons X Scanners corporels

térahertz

Par type :



Mobile stationnaire

Par application :

Infrastructure de transport,

établissements correctionnels,

stades et arènes sportives,

militaires et Défense

par région :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

France

Espagne

Italie

ROE

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2018, 2019

Année de référence – 2020

Période de prévision – 2021 à 2027

Public cible du marché mondial des systèmes de détection d’armes dissimulées dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de COVID-19 sur cette industrie.

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés.

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, le prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

