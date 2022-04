Croissance, taille, demandes et tendances du marché de l’hygiène non tissée avec les acteurs 2030

Le rapport sur le marché de l’hygiène non tissée contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Non-tissé Hygiène par région.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui créera un grand marché pour le marché de l’hygiène non tissée.

Les couches pour bébés, les produits d’incontinence pour adultes, les produits d’hygiène féminine, etc. sont tous fabriqués avec des produits d’hygiène non tissés. Les lingettes et les produits de soins personnels sont fabriqués avec des matériaux non tissés fins. Le marché de l’hygiène non tissé devrait croître en raison de l’augmentation de la population et de la demande croissante de produits hygiéniques. La sensibilisation des consommateurs à la santé et à la propreté a déplacé leur attention des couches traditionnelles vers les couches non tissées, ce qui a entraîné une augmentation de la consommation de produits d’hygiène non tissés et une stimulation du marché de l’hygiène non tissée.

En raison de l’évolution des modes de vie, la demande de produits d’hygiène non tissés devrait augmenter dans un proche avenir, ce qui aura un impact positif sur le marché de l’hygiène non tissée. Pour répondre à cette demande accrue, les acteurs du marché prennent diverses initiatives. Par exemple, Bast Fiber Technologies (BFT), un fabricant mondial de non-tissés, a acquis Faser Veredlung T??nisvorst (FVT), une usine de transformation textile certifiée ISO 9001 à T??nisvorst, en Allemagne.

Cet achat permet à BFT d’augmenter rapidement sa capacité afin de répondre à la demande des clients pour ses fibres libériennes durables, ainsi que d’offrir une base solide pour une expansion et une croissance futures. Le 1er décembre 2021, ou si les contrats le permettent, la division Hygiène d’Indorama Ventures Public Corporation Limited (IVL), une entreprise mondiale de produits chimiques durables, a annoncé des augmentations de prix sur tous les polypropylène, polyester, polyester recyclé, acide polylactique (PLA) et fibres bicomposants . Ces fibres sont utilisées dans une large gamme d’applications hygiéniques et techniques à travers le monde. Selon la qualité de fibre individuelle, les prix pourraient augmenter jusqu’à 15 %. De plus, la disponibilité et la fluctuation des prix des matières premières entravent le marché au cours des années de prévision.

Les principales régions de l’Asie-Pacifique, de l’Amérique du Nord, de l’Europe, de l’Amérique latine et du reste du monde sont incluses dans l’analyse géographique du marché mondial de l’hygiène non tissée. En 2020, la région Asie-Pacifique dominait le marché mondial de l’hygiène non tissée. Au cours de la période de prévision, la région devrait maintenir sa domination.

La domination de la région peut être attribuée à l’utilisation accrue de fibres non tissées dans le secteur de la santé des nations en croissance de la région, notamment la Chine et l’Inde. Au cours de la période projetée, le marché de l’hygiène non tissée au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un rythme rapide. Au cours de la période projetée, le marché de l’hygiène non tissée en Amérique latine et en Europe devrait croître en raison de la taille accrue des industries d’utilisation finale dans ces régions.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont:

Berry Global Group, Inc.

Freudenberg Performance Materials

Kimberly-Clark Corporation

DuPont de Nemours, Inc.

Ahlstrom-Munksj??

Fitesa SA

Johns Manville Corporation

Glatfelter Corporation

Suominen Corporation

TWE Group GmbH

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude.

En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de mode de fonctionnement des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par type

Topsheet

Acquisition Distribution Layer (ADL)

Autres (Backsheet, core wrap, leg rassemble)

Par type de fibre Fibre

naturelle Fibre

synthétique

Autres

Par GSM

Jusqu’à 50

50-100

100 -200

par région :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

France

Espagne

Italie

ROE

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2018, 2019

Année de référence – 2020

Période de prévision – 2021 à 2027

Public cible du marché mondial de l’hygiène non tissée dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Ce rapport couvre les aspects du marché de l’analyse régionale.

Le rapport comprend des données sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. Ce rapport analyse les tendances actuelles et futures du marché par région, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits. Les rapports sur le marché incluent le taux de croissance de chaque région, en fonction de leurs pays au cours de la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier. Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés. Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués. Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs. Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés.

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, le prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

