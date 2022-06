Croissance significative mondiale du marché de la marijuana légale, progrès technologiques et opportunités jusqu’en 2029

Au cours des dernières années, l’utilisation de la marijuana comme drogue récréative a été interdite dans de nombreux pays. Des pays comme l’Uruguay et le Canada, ainsi que plusieurs États américains, ont légalisé la production, la vente et la possession de marijuana à des fins médicales et récréatives en raison des efforts de légalisation de longue date.

Le marché mondial de la marijuana légale était évalué à 22,93 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 131,88 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 20,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « huiles » représentent le plus grand segment de type de produit en raison de la forte consommation de cannabis ou d’huile de marijuana dans des pays comme les États-Unis, le Canada et la Colombie, entre autres.

Étendue du marché mondial de la marijuana légale et taille du marché

Le marché légal de la marijuana segmenté en fonction du type, de l’application et du type de produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Cannabis récréatif

Cannabis Médical

En fonction du type, le marché légal de la marijuana est segmenté en marijuana récréative et en marijuana médicale.

Application

La douleur chronique

Les troubles mentaux

Cancer

Les autres

Sur la base de l’application, le marché légal de la marijuana est segmenté en douleur chronique, troubles mentaux, cancer et autres.

type de produit

bourgeons

Huiles

Teintures

Les autres

En fonction du type de produit, le marché légal de la marijuana est segmenté en bourgeons, huiles, teintures et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché de la marijuana légale

Le marché légal de la marijuana est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application et type de produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché légal de la marijuana sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché légal de la marijuana en raison des réglementations gouvernementales et de la légalisation de la marijuana à des fins médicales et adultes (récréatives) dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du nombre de demandes de marijuana dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Marijuana légale

Le paysage concurrentiel du marché de la marijuana légale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché légal de la marijuana.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché légal de la marijuana sont :

VIVO Cannabis Inc. (Canada)

Dr Chanvre Moi. (Irlande)

QC Infusion (États-Unis)

Services de production de chanvre (Canada)

Chanvre de la vallée de l’Hudson, LLC. (NOUS)

Routes vertes (États-Unis)

Royal CBD (États-Unis)

Moon Mother Hemp Company (États-Unis)

Huile de CBD Europe (Europe)

King CBD (États-Unis)

FOLIUM BIOSCIENCES (US)

CV Sciences, Inc. (États-Unis)

Pharmahemp doo (Slovénie)

Gaia Botanicals, LLC (États-Unis)

Canazil (États-Unis)

Kazmira (États-Unis)

Laboratoires de Spring Creek (États-Unis)

Cavendish Nutrition Fulfillment LLC (États-Unis)

Isodiol International Inc (Canada)

HempLife aujourd’hui (États-Unis)

Huile de chanvre Canada Inc (Canada)

Medical Marijuana, Inc. (États-Unis)

