croissance significative au cours de la période de prévision 2021-2028

La taille du marché mondial des auto-injecteurs devrait atteindre 170,16 milliards USD en 2028 à un TCAC stable, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché mondial des auto-injecteurs est considérablement stimulée par la préférence croissante pour l’auto-administration de médicaments, l’augmentation rapide de la population gériatrique mondiale et la prévalence majeure de l’anaphylaxie, de la polyarthrite rhumatoïde et du diabète. Les dispositifs d’auto-injection sont conçus pour éliminer l’hésitation lors de l’auto-administration de médicaments lors de l’utilisation de systèmes d’administration à base d’aiguilles.

Les facteurs influençant la croissance du marché des auto-injecteurs et ayant un impact sur la croissance de l’industrie sont étudiés en détail dans le rapport. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché Auto-injecteurs. Le rapport examine en détail l’impact positif et négatif de la pandémie sur l’industrie Auto-injecteurs. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique ont modifié la dynamique de l’industrie des auto-injecteurs. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Quelques conclusions clés du rapport :

En mars 2020, SHL Medical a acquis Weibel CDS. Cette acquisition a aidé SHL Medical à renforcer sa capacité à proposer des systèmes d’administration de médicaments plus avancés basés sur des fonctionnalités et des conceptions centrées sur l’humain.

Les revenus du segment de la polyarthrite rhumatoïde devraient enregistrer un TCAC de 17,9 % tout au long de la période de prévision. La prévalence importante de la polyarthrite rhumatoïde est un facteur clé de la croissance des revenus de ce segment.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide tout au long de la période de prévision. L’augmentation de la population gériatrique, le développement d’infrastructures de soins de santé plus modernisées et la prévalence majeure du diabète sont des facteurs clés qui propulsent la croissance des revenus du marché dans cette région.

Le rapport met en outre en lumière les opportunités de croissance émergentes, les défis, les menaces du marché, les limites et les facteurs susceptibles de restreindre la croissance du marché des auto-injecteurs. Le rapport examine en outre en détail le marché des eaux internationales et les tendances émergentes dans ces régions. Il offre également un aperçu du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, du scénario industriel et des derniers développements de produits et technologiques pour offrir un aperçu complet du paysage du marché Auto-injecteurs.

Le rapport de recherche sur les auto-injecteurs comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu commercial, leur planification stratégique et leurs plans d’expansion commerciale adoptés par eux. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur l’analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport Autoinjectors sont :

Braun Melsungen AG, AbbVie Inc., Mylan, Eli Lilly and Company, Ypsomed, Amgen, Becton, Dickinson et Company, GlaxoSmithKline plc, Johnson & Johnson et Antares Pharma.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des auto-injecteurs en fonction de la thérapie, du type, de la voie d’administration, de la fin -utilisation et région :

Perspectives thérapeutiques (revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Polyarthrite rhumatoïde

Sclérose en plaques

Anaphylaxie

Diabète

Autres

types Perspectives (revenus, milliards USD ; 2018-2028)

jetables

réutilisables

(revenus, milliards USD ; 2018 -2028)

cutanée

intramusculaire

(revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux et cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Paramètres de soins à domicile

Perspectives régionales (revenu : milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

France

Uni

BENELUX

Italie

Espagne

Suisse

Russie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Corée du Sud

Inde

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Turquie

Reste de la MEA

Le rapport traite de la f points clés suivants :

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché des auto-injecteurs

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

