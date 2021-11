Croissance robuste du marché des ponts à réaction de 1,6 milliard de dollars US d’ici 2028 / John Bean Technologies, Ascenseur Thyssenkrupp, ADELTE, China International Marine Containers (Group), ShinMaywa, PT Bukaka Teknik Utama TBK, Équipement aéroportuaire, Système aéroportuaire UBS

Le marché des ponts à réaction est en plein essor à 1,6 milliard de dollars américains avec un TCAC de +9 % d’ici 2021-2028.

Un pont d’embarquement des passagers (PBB) (également connu sous le nom de pont aérien, pont à réaction, pont aérien et pont aérien, ainsi que par d’autres termes) est un passage surélevé fermé qui s’étend d’une porte de terminal d’aéroport à un avion.

Un pont à réaction ressemble à un grand tunnel à roues. Une extrémité du pont se connecte au terminal tandis que l’autre extrémité s’étend jusqu’à la porte de l’avion. Avant le départ de l’avion, la passerelle est rétractée ou déplacée pour permettre à l’avion de circuler au sol.

La Chine détient la plus grande part du marché des ponts à réaction.

Les ponts à réaction ont été créés pour fournir aux passagers un moyen plus facile d’atteindre et de quitter l’avion. Sans pont fermé, les passagers sont exposés aux éléments, tels que le froid, la pluie et la neige.

Le rapport sur le marché de Jet Bridge donne une perspective à 360 degrés sur les principes fondamentaux du marché, les définitions, les regroupements, les applications et l’examen de la chaîne de l’industrie, les arrangements et les plans de l’industrie, les détails des articles, les formulaires, les structures de coûts et par la suite. À ce stade, il examine la situation économique et le district principal du monde, y compris la valeur du produit, les avantages, les limites, la création, l’utilisation limitée, la demande et le rythme de développement de l’industrie.

Acteurs Clés:

* John Bean Technologies

* Ascenseur Thyssenkrupp

* ADÈLE

* Conteneurs Maritimes Internationaux de la Chine (Groupe) Ltd

* ShinMaywa

* PT Bukaka Teknik Utama TBK

* Équipement d’aéroport Ltd

* Système aéroportuaire UBS

Faits saillants du rapport:

* Une analyse complète de la toile de fond, qui comprend une évaluation du marché parent

* Changements importants dans la dynamique du marché

* Segmentation du marché jusqu’au deuxième ou troisième niveau

* Taille historique, actuelle et projetée du marché du point de vue de la valeur et du volume

* Rapports et évaluation des développements récents de l’industrie

* Parts de marché et stratégies des acteurs clés

* Segments de niche émergents et marchés régionaux

* Une évaluation objective de la trajectoire du marché

* Recommandations aux entreprises pour renforcer leur présence sur le marché

Le rapport couvre les principaux facteurs influençant l’échelle des revenus du marché des ponts à réaction et détaille la demande croissante dans ce domaine. Le rapport met ensuite en évidence les dernières tendances et les défis auxquels les principaux concurrents de l’industrie pourraient être confrontés. Les applications importantes et les domaines d’activité potentiels sont également ajoutés au présent rapport. L’étude de marché de Jet Bridge est fournie pour les marchés internationaux ainsi que les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et l’analyse des structures de coûts. Ce rapport montre également la consommation à l’importation / exportation, l’offre et la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes.

Type

* Ponts à réaction d’embarquement des Passagers Mobiles

* Ponts à Réaction Fixes pour L’embarquement des Passagers

Type de Produit

* Ponts à réaction à Entraînement par Tablier

* Ponts à Réaction Télescopiques Mobiles

* Services du Pont supérieur A380

* Systèmes de Pont à Jet à Double Embarquement

* Ponts à réaction à Chargement par le Nez

* Ponts en T

* Ponts à réaction Au-Dessus De l’Aile

* Ponts à réaction de Banlieue

Structure

* Tunnels de Verre

* Tunnels en Acier

Technologie

* Ponts à réaction Hydrauliques

* Ponts-Jets D’élévation Électromécaniques

Utilisation Finale

* Ponts à réaction d’aéroport

* Ponts à réaction Portuaires

Par région

* Asie-Pacifique

* Amérique du Nord

• Europe

* Amérique du Sud

* Moyen-Orient et Afrique

Le rapport fournit des statistiques majeures de l’industrie et constitue une source précieuse d’orientation et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché. Jet Bridge est expliqué en détail dans diverses régions et différents segments de l’industrie.

Table des Matières:

* Une vue descriptive du cadre d’affaires

* Avis des offres des clients

* Différentes approches pour explorer les opportunités du Pont à réaction

* Aperçu global du paysage concurrentiel

* Segmentation du marché à travers le monde

* Fragmentation du Pont à réaction sur les régions

* Analyse détaillée des principaux acteurs, vendeurs et commerçants

* Données informatives pour la planification stratégique de l’entreprise

* Méthode d’évaluation des risques

* Prérequis du Pont Jet

* Prévoir les développements futuristes et les concurrents à venir

• Annexe

