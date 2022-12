Croissance rapide sur le marché mondial de l’automatisation médicale avec l’analyse: Intuitive Surgical, Cardinal Health, Omnicell, Inc

Le rapport complet sur le marché de l’automatisation médicale effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de l’industrie de l’automatisation médicale en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Une série d’étapes sont utilisées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport d’activité est remarquablement caractérisé par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent dénicher les meilleures opportunités pour réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et à une méthode de recherche utilisée lors de la création du rapport sur le marché de l’automatisation médicale.

Segmentation clé :

Par composant (équipement, logiciel, services)

Par type (formulation et délivrance automatisées d’ordonnances, évaluation et surveillance automatisées de la santé, imagerie et analyse d’images automatisées, logistique automatisée des soins de santé, suivi des ressources et du personnel, robotique médicale et dispositifs chirurgicaux assistés par ordinateur, procédures thérapeutiques automatisées (non chirurgicales) et tests de laboratoire automatisés et Une analyse)

Par application (diagnostic et surveillance, thérapeutique, automatisation de laboratoire et de pharmacie, logistique médicale et formation et autres)

Par connectivité (filaire et sans fil)

Par utilisateur final (hôpitaux, centre de diagnostic, pharmacies, laboratoires et instituts de recherche, soins à domicile, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire (ASCS), autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, ventes au détail, ventes en ligne et autres)

Les principaux acteurs opérant sur le marché de l’automatisation médicale sont :

Brainlab AG, eScreen (filiale d’Abbott), QMeds Inc., HollySys Asia Pacific Pte Ltd., SP Automation & Robotics, Asahi Kasei Medical Co., Ltd. (filiale d’Asahi Kasei Corporation), Asteres Inc., ARxIUM, MedAvail Technologies, Inc., Stereotaxis, Inc., Parata Systems, LLC, 3M, Accuray Incorporated, Intuitive Surgical, Medtronic, Stryker, Cardinal Health, Omnicell, Inc., STANLEY Healthcare, Leica Biosystems Nussloch GmbH (une filiale de Danaher), McKesson Corporation, BD, Baxter, iCAD Inc., Tecan Trading AG, Siemens Healthcare GmbH, Koninklijke Philips NV, GE Healthcare et Johnson & Johnson Services, Inc.

Bref aperçu du marché :

L’automatisation médicale comprend la technologie utilisée pour réduire les erreurs médicales, promouvoir une meilleure gestion de diverses maladies chroniques et permettre aux professionnels de la santé d’anticiper les pronostics. L’automatisation médicale contrôle les machines de surveillance, de diagnostic et thérapeutiques qui aident les professionnels de la santé dans les principales tâches réactives dans divers établissements de santé.

L’avancement des technologies apporte de nombreux avantages au programme de traitement du patient avec une amélioration de l’efficacité clinique et une sécurité accrue du patient, ainsi l’avancement et le développement technologiques prévus pour soutenir la croissance du marché de l’automatisation médicale au cours de la période de prévision. Les effets secondaires croissants de l’automatisation médicale agissent comme un frein et entravent la demande du marché de l’automatisation médicale. Le soutien croissant des organisations de santé et des organismes gouvernementaux, influençant de manière significative la demande d’automatisation médicale, on estime donc que l’augmentation du soutien croissant des organisations de santé et des organismes gouvernementaux pour la prévention des maladies constitue une opportunité pour la croissance du marché de l’automatisation médicale dans le période de prévision.

Segments du marché de l’automatisation médicale par géographie

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Les pays clés de chaque région sont également pris en compte , tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc, l’Allemagne, le Royaume-Uni (UK), les Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Faits saillants du rapport

Analyse approfondie de diverses informations, à savoir les tendances du marché de l’automatisation médicale, les moteurs de croissance, les opportunités et d’autres défis connexes.

Détails complets sur les principaux acteurs du marché, leurs compétences principales et leurs parts de marché.

La capacité des fournisseurs et des acheteurs à prendre de meilleures décisions commerciales.

Répertorie la taille du marché en termes de volume.

En outre, le rapport de recherche examine :

Possibilités de développement actuelles et futures et évaluation du paysage concurrentiel clé de niche

Par applications, secteurs verticaux et modèle de déploiement

Évaluation régionale pour les principales applications/utilisateurs finaux/zone d’utilisation

