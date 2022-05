Croissance rapide du marché des tests de microbiologie, mises à jour des principaux acteurs, plans actuels et futurs par prévision jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Marché mondial des tests de microbiologie rapide, par produit (instruments, réactifs et kits, consommables), méthode (test de microbiologie rapide basé sur la croissance, test de microbiologie rapide basé sur les composants cellulaires, test de microbiologie rapide basé sur l’acide nucléique, test de microbiologie rapide basé sur la viabilité, Autres méthodes de test microbiologique rapide), application (diagnostic clinique des maladies, tests sur les aliments et les boissons, tests sur les médicaments pharmaceutiques et biologiques, tests environnementaux, tests sur les cosmétiques et les produits de soins personnels, applications de recherche, autres applications), utilisateur final (laboratoires et hôpitaux de diagnostic, aliments et boissons, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, autres utilisateurs finaux), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique). – Tendances de l’industrie &

Le marché mondial des tests de microbiologie rapide devrait passer de sa valeur estimée initiale de 3,45 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 6,48 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse du marché peut être attribuée à l’incidence croissante des maladies infectieuses et aux préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des tests de microbiologie rapide

Abbott., Becton Dickinson and Company, BioMerieux SA, Bruker, Charles River, Danaher, Don Whitley Scientific Limited, Merck KGaA, Neogen Corporation, Quidel Corporation, Rapid Micro Biosystems, Inc., Sartorius Group, Thermo Fisher Scientific, TSI, Vivione Biosciences Inc., ERBA Diagnostics, Vedalab, Rtalabs, Shimadzu Corporation., Pall Corporation., Mocon, Inc.

Définition du marché: marché mondial des tests de microbiologie rapide

Le test microbiologique rapide est la technologie qui permet à l’utilisateur d’obtenir des résultats de test microbiologique plus rapidement par rapport aux méthodes traditionnelles (telles que la détection rapide du paludisme, la détection rapide de Mycobacterium tuberculosis , etc.)

Pour une compréhension approfondie du marché, les stratégies commerciales et les derniers développements des acteurs vitaux accompagnés d’accords de co-développement et de la taille du marché ont également été inclus. Citant brièvement, leur part de revenus, leurs coordonnées et une analyse SWOT méticuleuse sont disponibles. Les régions qui ont été étudiées en profondeur sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique latine. Cela permet d’avoir une meilleure idée de la propagation de ce marché particulier dans les régions respectives.

Le rapport examine de près et de manière analytique les différentes entreprises qui s’efforcent d’augmenter leur part du marché des tests de microbiologie rapides. Des données sur les segments leaders et à la croissance la plus rapide ainsi que sur ce qui les motive ont été fournies.

Ce rapport met en œuvre un mélange équilibré de méthodologies de recherche primaires et secondaires pour son analyse. Le marché est segmenté sur la base de critères clés.

Une vue d’ensemble de l’industrie des tests de microbiologie rapide mise à disposition dans le rapport aide les lecteurs à comprendre les principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités qui façonnent le marché des produits de blanchiment des dents. En outre, le rapport évalue les défis rencontrés par les acheteurs et les vendeurs.

Développements clés sur le marché: marché mondial des tests de microbiologie rapide

En octobre 2017, Abbott a acquis Alere pour devenir le leader du marché. Abbott gagne en leadership dans le segment des points de service de 5,5 milliards de dollars, élargit l’empreinte des diagnostics et améliore l’accès aux canaux de diagnostic à croissance rapide.

En juillet 2014, le leader du marché des tests moléculaires d’hémocultures est AdvanDx, qui a été acquis par OpGen, Inc. avec une famille de tests moléculaires rapides approuvés par la FDA et marqués CE pour une utilisation avec les tests génétiques Acuitas MDRO et la bioinformatique de la société pour organismes multirésistants.

Analyse concurrentielle : marché mondial des tests de microbiologie rapide

Le marché mondial des tests de microbiologie rapide est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des tests de microbiologie rapide pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché:

Le marché mondial des tests de microbiologie rapide est une technologie de pointe.

Incidence croissante des maladies infectieuses.

Financement, subventions de recherche et investissements public-privé.

Augmentation des préoccupations en matière de sécurité alimentaire.

Contraintes du marché :

Les politiques de remboursement sont défavorables.

Coût élevé des appareils de test de microbiologie rapide.

Les produits de substitution des dispositifs de test rapide au point de service peuvent être les contraintes

Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des tests de microbiologie rapide sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

