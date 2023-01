Croissance rapide du marché des plantes et des extraits de plantes, développement récent, part de l’industrie, tendances, demande, revenus, principales découvertes et dernières technologies, rapport de recherche prévisionnel

Croissance rapide du marché des plantes et des extraits de plantes, développement récent, part de l’industrie, tendances, demande, revenus, principales découvertes et dernières technologies, rapport de recherche prévisionnel

La recherche qualitative effectuée à partir de la base de données de 350 pages de Data Bridge Market Research intitulée « Marché des plantes et des extraits de plantes » contient plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et figures répartis sur plusieurs pages et une analyse détaillée facile à comprendre.

Le rapport Food Grade Curcumin Marketing fournit des informations spécifiques et à jour sur les besoins des consommateurs, leurs préférences, leurs réflexions sur le produit et leurs diverses préférences pour un produit particulier.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des plantes et des extraits de plantes est évalué à 8,26 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 15,23 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,95 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

définition du marché

Les extraits de plantes sont des concentrés de plantes aux propriétés réparatrices et à forte concentration en composés actifs. Les concentrés à base de plantes sont isolés à l’aide de divers solvants. Ces solvants sont de l’eau, des liquides, des mélanges synthétiques ou d’autres combinaisons de liquides convenant à l’extraction de parties de plantes bénéfiques. La phytoextraction est un processus utilisé pour éliminer les parties attrayantes ou les accessoires dynamiques trouvés dans n’importe quelle partie d’une plante. L’extrait est dissous et contenu dans un solvant, la disposition suivante est le concentré idéal ; le solvant est inévitablement distribué pour séparer l’extrait végétal.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métriques de rapport détail période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) unité de quantité Chiffre d’affaires (milliards de dollars américains), volume (unité), prix (dollars américains) Segments de marché couverts Par source (feuilles, fruits, fleurs et bulbes, rhizomes et racines, écorce et tiges, graines, gousses et baies), par application (produits pharmaceutiques et compléments alimentaires, aliments et boissons, cosmétiques, produits de soins personnels et articles de toilette) pays couverts Amérique du Nord États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Amérique du Sud Autre Partie de la région en tant que partie d’Amérique du Sud Couvrir les acteurs du marché Givaudan (Suisse), Sensient Technologies Corporation (États-Unis), Symrise (Allemagne), Kangcare (Chine), PT. INDESSO AROMA (Indonésie), PT. Jaldin Pacific Semestre. (États-Unis), VidyaHerbs (Inde), Tokiwa Phytochemical Co. Ltd. (Japon), NATIVE EXTRACTS Pty Ltd. (Australie), Shaanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd. (Chine), Synthite Industries Ltd. (Inde), Döhler, International Flavors & Fragrances, Inc. (Allemagne), Martin Bauer Group (Allemagne), Arjuna Natural Pvt Ltd (Inde), Organic Herb Inc. (Chine), Plant Extracts International Inc (États-Unis) Chance Progrès technologique et amélioration du procédé d’extraction végétale

Augmentation des exigences réglementaires pour l’utilisation d’extraits de plantes en tant que plantes botaniques

Équipements de fabrication de haute technologie et instruments chimiques

Dynamique du marché des plantes et des extraits de plantes

chauffeur

Les gens sont de plus en plus conscients des effets négatifs des arômes artificiels et des bienfaits pour la santé des plantes et des extraits de plantes.

La sensibilisation croissante aux effets négatifs des arômes artificiels et aux bienfaits pour la santé des plantes et des extraits de plantes a le potentiel d’enflammer l’industrie des extraits et dérivés de plantes. De plus, les extraits botaniques sont très demandés dans la fabrication d’aliments et de boissons en raison des risques croissants de R&D pour les entreprises et de la demande croissante d’aliments réconfortants. La classification de diverses herbes et assaisonnements en fonction de l’évolution des préférences et des recommandations des clients maintiendra l’équilibre du marché au cours de la période prévue.

De plus en plus d’applications dans l’industrie pharmaceutique

Les extraits de plantes sont largement utilisés dans l’industrie pharmaceutique en raison de leurs propriétés bénéfiques, ce qui aide le marché à rester rentable. L’effet antimicrobien des extraits de plantes, en particulier pour le traitement des maladies liées à l’âge telles que la perte de mémoire, les troubles immunitaires et l’ostéoporose, contribue à la demande accrue d’extraits de plantes pour la fabrication pharmaceutique. De plus, l’augmentation des exigences réglementaires pour l’utilisation d’extraits de plantes en tant que médicaments botaniques devrait offrir des opportunités de marché lucratives pour la croissance du segment des médicaments botaniques et des extraits de plantes, ce qui devrait accroître l’intérêt pour les extraits de plantes au cours de la demande de la période de prévision.

Chance

Les progrès technologiques et les améliorations du processus d’extraction des plantes ont augmenté les capacités de production des entreprises pour extraire efficacement divers composants des plantes à faible coût et avec peu d’efforts, ce qui a conduit à de nouveaux entrants sur le marché et à l’extension de la gamme de produits des acteurs du marché existants. Par exemple, 2019 a vu de nouvelles avancées technologiques dans les méthodes de production d’extraction de cannabis. Avec l’introduction d’équipements de fabrication de haute technologie et d’instruments chimiques, l’industrie du cannabis est en mesure de s’éloigner des techniques d’extraction traditionnelles et d’essayer de nouvelles méthodes innovantes. Cela a permis de mettre sur le marché de nouveaux types d’extraits de cannabis, tels que des teintures orales, des concentrés de cire et des e-liquides.

esclavage

Certains des facteurs susceptibles de freiner la croissance du marché des médicaments botaniques et des extraits de plantes incluent le manque de matières premières, qui peut provoquer des effets secondaires graves et rendre les personnes sujettes à diverses maladies. De plus, le coût d’extraction élevé est un facteur de restriction pour le marché des plantes et des extraits de plantes. Les produits bio et végétaux sont soumis à une réglementation spécifique. Cela rend parfois difficile pour les entreprises d’obtenir l’approbation des autorités, ce qui peut constituer un défi pour la croissance du marché des plantes et des extraits de plantes.

Ce rapport sur le marché Botanicals and Herbal Extracts fournit des détails sur les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les flux de revenus émergents, les opportunités en termes de changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, domaines d’application et dominance, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des plantes et des extraits de plantes, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing des analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

développement récent

Diana Food, une filiale de Symrise AG (Allemagne), a ouvert un autre laboratoire de R&D au Québec en juin 2019 pour compléter le bureau voisin, où Diana produit des éléments nutritionnels pour divers régimes de santé. Les polyphénols ont été extraits de matières d’origine privée, telles que la canneberge et le bleuet, et leur utilisation potentielle dans des contributions liées à la santé telles que des compléments alimentaires a été étudiée.

Vidya Herbs (Inde) a lancé Sunca en mai 2019, un extrait de tournesol contenant 40 % d’acide chlorogénique. Ce concentré est cliniquement prouvé pour aider à contrôler la digestion des lipides. Il est sans caféine et a un problème réparable.

En mai 2019, Givaudan (Suisse) a accepté d’acquérir Golden Frog (Vietnam) afin d’élargir son portefeuille d’arômes naturels, de concentrés et d’huiles de base pour l’industrie agroalimentaire. La société dessert principalement le marché de l’ASEAN grâce à ses ingrédients conventionnels basés au Vietnam, qui comprennent des herbes, des épices, des produits naturels et des concentrés botaniques, ainsi que des huiles de base.

paysage concurrentiel

Le rapport encourage la possibilité d’une commercialisation haut de gamme et d’une gestion des bénéfices, tout en tenant compte de la taille du marché et de la volatilité de la taille du marché.

Pour assurer un engagement impeccable des investisseurs et des perspectives de croissance considérables, cette section du rapport interprète également avec précision le paysage concurrentiel grâce à une identification pointue des acteurs de première ligne et à des études analytiques approfondies sur leur sélection d’entreprises et leurs décisions d’investissement.

Le rapport est bien évalué avec des détails concernant la progression du portefeuille, l’empreinte régionale et d’autres détails pertinents du marché pour assurer un bon fonctionnement et des rendements commerciaux optimistes malgré certains défis difficiles et sans précédent.

Les principaux acteurs du marché de la curcumine de qualité alimentaire sont :

Givaudan (Suisse)

Sensient Technology Corporation (États-Unis)

Simris (Allemagne)

Concare (Chine)

PT. INDESSO AROMA (Indonésie)

PT. Vacances Jaldin Pacifique. (États-Unis)

Herbes Vidya (Inde)

Tokiwa Phytochemical Co. Ltd. (Japon)

NATIVE EXTRACTS Pty Ltd. (Australie)

Shanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd. (Chine)

Synthite Industries Limited (Inde)

Döhler, International Flavors & Fragrances, Inc.(德国)

Groupe Martin Bauer (Allemagne)

Arjuna Natural Pvt Ltd (Inde)

Organic Herb Inc. (Chine)

Plant Extracts International Inc. (États-Unis)

partie

Le marché des plantes et des extraits de plantes est segmenté en fonction de la source et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

la source

Feuilles

fruit

fleurs et bulbes

rhizomes et racines

écorce et tige

planter

cosse

baie

application

drogue

produit alimentaire

Nourriture animale

Soins personnels et cosmétiques

Compléments alimentaires

boissons

autre

Analyse au niveau du pays: – Marché de la curcumine de qualité alimentaire

Le marché Botaniques et extraits de plantes est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, source et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Botanicals and Herbal Extracts incluent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste du Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique Reste de la région (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Les pays d’Amérique du Nord sont l’un des principaux importateurs d’extraits de plantes des pays asiatiques. Cette tendance devrait être encore stimulée par le développement de nouveaux médicaments botaniques et la croissance de l’industrie des boissons, où la préférence des consommateurs se déplace des boissons gazeuses vers des boissons alternatives aux arômes naturels. La demande des consommateurs pour des aliments enrichis, des suppléments et des produits de soins personnels stimule la croissance de la consommation industrielle d’extraits botaniques ; ces produits ont des avantages pour la santé et aident à faire face à la hausse des coûts des soins de santé ; le concept de vieillissement en bonne santé et les tendances alimentaires soucieuses de la santé sont le moteur de ce marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas, etc. sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché dans divers pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et les routes commerciales sont également pris en compte tout en fournissant l’analyse prédictive des données nationales.

L’équipe DBMR se concentre sur la compréhension des activités du client et de ses besoins afin de fournir au client le meilleur rapport d’étude de marché sur la curcumine de qualité alimentaire pour une croissance et un succès potentiels. Tous les paramètres sont étudiés par un système expert pour fournir la meilleure solution au client. Demandez à un analyste d’appeler ou de vous déplacer pour obtenir un rapport de marché détaillé. Ce rapport sur l’industrie fournit des informations approfondies sur le marché et est très utile pour les acteurs établis de l’industrie ainsi que pour les acteurs des marchés émergents. Un document de qualité sur le marché de la curcumine de qualité alimentaire doté d’informations riches et de solutions commerciales qui vous aideront à gagner de nouveaux horizons et à réussir.

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente la description analytique de l’industrie Médicaments botaniques et extraits de plantes ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour identifier les poches d’investissement à venir.

Le rapport fournit des informations sur les principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché des plantes et des extraits de plantes.

Une analyse quantitative du marché actuel est effectuée pour mettre en évidence les scénarios de croissance du marché Médicaments botaniques et extraits de plantes.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre le potentiel des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché des plantes et des extraits de plantes en fonction de l’intensité de la concurrence et de son évolution dans les années à venir.

Table des matières: Rapport d’étude de marché sur les plantes et les extraits de plantes

Chapitre 1: Aperçu du secteur des médicaments botaniques et des extraits de plantes

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché de la curcumine de qualité alimentaire

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial des fabricants de l’industrie

Chapitre 4: Production mondiale, revenus (valeur) par régions

Chapitre 5 : Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation, géographie

Chapitre 6 : Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7: Analyse du marché mondial basée sur l’application

Chapitre 8: Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégies d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/commerçants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques des vendeurs du marché

Chapitre douze : Analyse des facteurs influençant le marché

Chapitre 13: Période de prévision du marché des médicaments botaniques et des extraits de plantes

Chapitre 14 : L’avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

