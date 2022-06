Croissance rapide du marché des lubrifiants de construction: perspectives de concurrence dans l’industrie et portée future 2029

Le marché des lubrifiants de construction devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4,69% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des lubrifiants de construction fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande du produit pour diverses applications industrielles accélère la croissance du marché des lubrifiants de construction.

Les lubrifiants de construction font référence aux matériaux utilisés pour réduire le frottement entre les pièces ou les surfaces mobiles. Ces matériaux contribuent à améliorer l’efficacité des machines utilisées dans l’industrie de la construction. Ces types de lubrifiants ont tendance à avoir une viscosité différente qui est utilisée sur différents équipements dans les industries de la construction et du bâtiment.

L’essor de l’industrie de la construction à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des lubrifiants de construction. L’augmentation de la demande de lubrifiants de haute qualité dans diverses activités commerciales et personnelles et la popularité croissante des lubrifiants à base d’huile synthétique possédant leurs propriétés favorables telles que la solubilité dans l’eau accélèrent la croissance du marché. La grande disponibilité de divers lubrifiants de construction tels que les graisses à grande vitesse , les graisses lourdes et les huiles biodégradables, et l’accent mis par les principaux acteurs sur l’amélioration de la qualité des lubrifiants influencent davantage le marché. De plus, l’urbanisation rapide, l’augmentation des investissements, la sensibilisation accrue des consommateurs, les réglementations strictes et l’augmentation de l’automatisation dans l’industrie de la construction affectent positivement le marché des lubrifiants de construction. En outre, le développement de lubrifiants sans zinc (sans cendres) offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

D’autre part, le développement du rajeunissement du pétrole et la volatilité des prix des matières premières devraient entraver la croissance du marché. Les problèmes de maintien de la qualité des produits devraient défier le marché des lubrifiants de construction au cours de la période de prévision 2022-2029.

Les principaux acteurs du marché des lubrifiants de construction sont : Royal Dutch Shell, ExxonMobil, BP, Chevron Corporation, Total, PetroChina, Sinopec, LUKOIL, Indian Oil Corporation, Fuchs Petrolub SE, Petrochina Company, Lukoil, Sinopec, Phillips 66 Company, Bel-Ray Company LLC., Morris Lubricants, Penrite Oil, Valvoline, Liqui Moly GmbH, ENI SPA, Addinol Lube Oil GmbH, Lubrication Engineers, Inc., FUCHS, Lubricating Specialties Company, Southern Lubrication (Pvt) Ltd., Schaeffer Manufacturing Co., AFRILUBE, Leahy-Wolf et QALCO, entre autres.

Une évaluation approfondie des acteurs importants qui fonctionnent sur le marché des lubrifiants de construction et de leur placement en plus de leur contribution au marché, de leur portefeuille d’investissement et de quelques autres informations est soulignée dans le dossier de l’étude. De plus, le rapport inclut des mises à niveau récentes, les demandes du marché des lubrifiants de construction et des méthodes commerciales critiques qui aident l’entreprise ainsi que les entreprises opérant à l’intérieur. De même, le dossier fournit une analyse approfondie de leurs nouvelles fusions, investisseurs, parties prenantes et acquisitions qui auront un effet énorme sur l’espace de l’industrie des lubrifiants de construction au cours des prochaines années.

Ce rapport sur le marché des lubrifiants de construction fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des lubrifiants de construction, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des lubrifiants de construction et taille du marché

Le marché des lubrifiants de construction est segmenté en fonction de l’huile de base, du type d’équipement, du type de produit et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de l’huile de base, le marché des lubrifiants de construction est segmenté en huile minérale et huile synthétique.

Sur la base du type d’équipement, le marché des lubrifiants de construction est segmenté en équipements de terrassement, équipements de manutention, véhicules de construction lourds et autres.

On the basis of product type, the construction lubricants market is segmented into hydraulic fluid, engine oil, gear oil, automatic transmission fluid (ATF), compressor oil, grease and others.

On the basis of application, the construction lubricants market is segmented into commercial and personal.

