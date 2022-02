Croissance rapide du marché de l’éclairage LED extérieur en Amérique du Nord, perspectives de concurrence et portée future 2029

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché de l’éclairage LED extérieur en Amérique du Nord aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse des études de marché. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie de l’éclairage LED extérieur en Amérique du Nord.

Les attentes du marché concernant les ouvertures de développement probables ont été clairement mentionnées dans ce rapport d’étude de classe mondiale sur le marché de l’éclairage LED extérieur en Amérique du Nord. L’analyse de la concurrence a été prise en compte lors de la préparation de ce rapport. Une analyse de marché est devenue un élément essentiel de chaque entreprise pour établir des choix intelligents dans les organisations qui ont été portés de manière viable par des analystes expérimentés. Ce rapport de marché fournit les meilleures solutions pour le développement et la mise en œuvre de stratégies en fonction des besoins du client pour extraire des résultats tangibles. Les entreprises peuvent apporter un savoir-faire absolu sur les conditions et les tendances générales du marché grâce aux informations et aux données couvertes par ce rapport sur le marché de l’éclairage LED extérieur en Amérique du Nord.

L’éclairage LED extérieur peut être défini comme des sources d’éclairage utilisées pour éclairer ou éclairer l’espace extérieur. Les consommateurs ou les municipalités déployant ces solutions lumineuses dans les applications extérieures pour améliorer la beauté et la sécurité de l’ambiance. De plus, ces solutions d’éclairage sont très économes en énergie et offrent une durée de vie plus longue que les solutions d’éclairage traditionnelles. De plus, les solutions d’éclairage extérieur à LED ont un impact moindre sur l’environnement. Ces solutions d’éclairage sont utilisées dans une variété d’applications telles que l’éclairage mural, les chemins d’éclairage, l’éclairage de signalisation, l’éclairage de zone et plus encore.

L’éclairage LED extérieur en Amérique du Nord devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Segmentation: marché de l’éclairage LED extérieur en Amérique du Nord

L’éclairage LED extérieur en Amérique du Nord est segmenté en segments notables suivants qui sont l’offre, le type d’installation et l’application.

Sur la base de l’offre, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services.

Sur la base du type d’installation, le marché est segmenté en nouvelles installations et installations de rénovation. En mars 2016, Zumtobel Group AG a lancé des luminaires modulaires extérieurs à LED pour l’éclairage urbain nocturne. Ce modèle offre un guidage et une orientation fiables, même la nuit. Ils offrent une qualité de mise en valeur, qui aide davantage à éliminer le gaspillage des ressources ou à augmenter la pollution lumineuse. Ce modèle offre à la fois un confort visuel et améliore la qualité de vie dans un espace extérieur urbain.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en autoroutes et chaussées, lieux architecturaux et publics. En janvier 2017, Eaton avait lancé le Downlight (SMD) à diodes électroluminescentes (DEL) à montage en surface halo, un profil ultra-bas. Cette lumière est disponible dans les variétés de températures (CCT) qui comprennent notamment 2700 Kelvin (K), 3000K, 3500K, 4000K et 5000K et dans un indice de rendu des couleurs (IRC) de 90.



Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de l’éclairage LED extérieur en Amérique du Nord comprennent :

Certains des principaux participants opérant dans l’éclairage extérieur à LED sont Signify Holding (Philips Lighting), OSRAM Gmbh, General Electric, Zumbotel Group AG, Cree, Inc., Hubbell, Astute Lighting Limited, Bamford Lighting, Dialight, Eaton, Evluma Interled, Neptun Light, Inc. et Skyska

DEVELOPPEMENTS récents

En août, Eaton avait lancé de nouveaux luminaires extérieurs à LED Litepak LNC4 et Colt pour l’éclairage extérieur. Ce modèle convient aux écoles, usines, hôpitaux, entrepôts et points de vente. Ce facteur contribue à augmenter la demande pour ce modèle à des fins extérieures. Cela propulsera à son tour la croissance du marché.

En février, la société avait lancé son nouveau luminaire LED ArcheType X Site/Area. Les caractéristiques et avantages du nouveau site/zone ArcheType X incluent 3 tailles ARX09, ARX16 et ARX25. Cette conception de modèle est équipée du logiciel AGi32. Les luminaires sont disponibles dans des packages de 5 140 à 39 200 lumens et plus. Les domaines d’application de ceux-ci sont les allées, les voies de circulation en surbrillance et les murs.

Méthodologie de recherche du marché de l’éclairage LED extérieur en Amérique du Nord

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

