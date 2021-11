Croissance rapide du marché de l’administration buccale de médicaments | Entreprises clés – GSK, Teva, Pfizer, Roche, Sanofi | Prévisions jusqu’en 2028

Synthèse du marché mondial de la distribution buccale de médicaments :

Le marché mondial de la distribution buccale de médicaments devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,20 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, l’administration buccale de médicaments peut être décrite comme une technique de substitution pour un médicament oral administré dans lequel le médicament est administré par la muqueuse buccale de la cavité buccale. Le médicament est généralement placé entre les gencives supérieures et les joues pour traiter plusieurs maladies et affections.

Segmentation globale du marché Administration buccale de médicaments :

Sur la base de l’indication, le marché de l’administration buccale de médicaments est segmenté en gestion de la douleur, sevrage tabagique, angine de poitrine, toux et autres.

En fonction du type, le marché de l’administration buccale de médicaments est segmenté en systèmes d’administration de médicaments non attachés et en systèmes d’administration de médicaments bioadhésifs.

Sur la base de la conception, le marché de l’administration buccale de médicaments est segmenté en type de matrice et type de réservoir.

Sur la base des formes posologiques, le marché de l’administration buccale de médicaments est segmenté en formes posologiques adhésives buccales solides, formes posologiques adhésives buccales semi-solides, formes posologiques adhésives buccales liquides. Les formes posologiques adhésives buccales solides sont en outre sous-segmentées en comprimés buccaux, gaufrettes, pastilles. Les formes posologiques adhésives buccales semi-solides sont en outre sous-segmentées en gels, patchs buccaux et films buccaux.

Sur la base des médicaments, le marché de l’administration buccale de médicaments est segmenté en formulation bioadhésive orale, formulation sublinguale et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de l’administration buccale de médicaments est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Principaux acteurs clés du marché mondial de la distribution buccale de médicaments :

Teva Industries Pharmaceutiques Ltée

Pfizer Inc.

Cynapse

BioDelivery Sciences International Inc

GlaxoSmithKline plc.

MedLab

AstraZeneca

Hoffmann-La Roche SA

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd

Sanofi

Generex Biotechnologie Corp

Bayer AG

Takeda pharmaceutique

Novartis SA

API individuel

Novo Nordisk A/S

NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED

Endo Pharmaceuticals plc

Recherche appliquée en pharmacie

ARDEA BIOSCIENCES LIMITÉE

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché de la distribution buccale de médicaments comprend les revenus, la croissance future et les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 profils sur l’administration buccale de médicaments, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de la distribution buccale des médicaments, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial de la distribution buccale de médicaments : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2028

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2028

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché de la distribution buccale de médicaments par régions

5 Analyse globale du marché de la distribution buccale de médicaments par type

6 Analyse globale du marché de la distribution buccale de médicaments par applications

7 Analyse globale du marché de la distribution buccale de médicaments par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la livraison de médicaments par voie buccale

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 prévisions du marché mondial de la distribution buccale des médicaments 2021-2028

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

