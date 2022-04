Croissance rapide du marché de la biosimulation | Entreprises clés – Certara, Simulation Plus, Dassault Systèmes | Prévisions jusqu’en 2029

Aperçu du marché mondial de la biosimulation :

Un rapport international sur le marché de la biosimulation s’avère être le meilleur et l’excellent rapport sur le marché car il est généré avec une myriade de facteurs critiques. Pour montrer clairement Marketplace, les informations et analyses de marché les plus récentes ont été proposées via ce rapport. Les données de marché présentées dans le rapport aident à reconnaître les différentes opportunités de marché disponibles à l’échelle internationale. Le rapport d’analyse de marché est également utile lors du lancement d’un nouveau produit ou de l’expansion de l’activité au niveau régional ou mondial. De plus, le rapport sur le marché de la biosimulation considère à la fois des techniques qualitatives et quantitatives d’analyse de marché où des groupes de discussion ou des entretiens approfondis et une enquête auprès des clients ou une analyse de données secondaires ont été réalisés respectivement.

Le rapport d’étude de marché sur la biosimulation est une source démontrée de données et d’informations qui donne une vue télescopique des tendances, situations, opportunités et statuts actuels du marché. Des esprits très talentueux ont investi beaucoup de temps pour effectuer des analyses d’études de marché et générer ce rapport de marché. Le rapport effectue des estimations sur les principaux acteurs et marques en ce qui concerne leurs actions telles que les développements, les lancements de produits, les acquisitions, les fusions, les coentreprises et la recherche concurrentielle sur le marché. Un rapport influent sur le marché de la biosimulation donne un aperçu exhaustif des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute.

Le marché mondial de la biosimulation devrait croître avec un TCAC de 23,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, la biosimulation est une simulation mathématique d’une procédure biologique dans laquelle des programmes assistés par ordinateur sont utilisés pour la simulation de processus et de systèmes biologiques. Il est également appelé développement de médicaments basé sur un modèle qui a la capacité de prendre des décisions fondées sur des données à toutes les étapes du développement de médicaments grâce à un cadre quantitatif. La biosimulation est une technologie prometteuse spécialement utilisée dans la recherche pharmaceutique pour améliorer le cycle de découverte et de développement d’un médicament.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la biosimulation sont l’augmentation des cas de rechute médicamenteuse en raison de la résistance acquise aux médicaments dans des maladies telles que le cancer, la tuberculose et d’autres infections bactériennes qui aideront à augmenter les investissements en recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et pharmaceutique. les industries biotechnologiques, l’augmentation de l’adoption de logiciels de biosimulation par les organismes de réglementation et les systèmes QSP technologiquement avancés.

Le marché mondial de la biosimulation est segmenté en fonction du produit et du service, de l’application, du modèle de livraison, de l’utilisateur final et de la région. Le marché de la biosimulation couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Basé sur le produit et le service, le marché de la biosimulation est segmenté en logiciels, simulation moléculaire , services internes et contractuels.

Sur la base de l’application, le marché de la biosimulation est segmenté en développement de médicaments, découverte de médicaments et autres applications.

Basé sur le modèle de livraison, le marché de la biosimulation est segmenté en modèles d’abonnement, modèles de propriété.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la biosimulation est segmenté en biotechnologies, sociétés pharmaceutiques, organismes de recherche sous contrat (CRO), autorités réglementaires et autres utilisateurs finaux.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché de la biosimulation en raison du nombre croissant de collaborations d’acteurs clés pour améliorer les capacités de découverte de médicaments. L’APAC devrait observer une croissance significative sur le marché de la biosimulation en raison de l’inclinaison croissante pour les organismes de recherche sous contrat et de l’augmentation des dépenses informatiques en matière de santé.

Principaux acteurs clés du marché mondial de la biosimulation : Certara, Simulation Plus., Dassault Systèmes, Schrödinger, Inc., Advanced Chemistry Development, Chemical Computing Group ULC., ROSA 1, Physiomics Plc, Evidera, In Silico Biosciences, LeadInvent Pharma Inc., INOSIM Software GmbH, Nuventra Pharma Sciences, Accelrys, Entelos, Inc, Rhenovia Pharma SAS, Insilico Biotechnology, LeadScope, Inc., Genedata AG, Archimedes Global, Compugen et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional: le rapport sur le marché de la biosimulation est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de la biosimulation dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Biosimulation?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Qui sont les principaux acteurs du marché Biosimulation?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de la biosimulation

1 Aperçu du marché mondial de la biosimulation

2 Global Competition Biosimulation marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de biosimulation, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Biosimulation (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de biostimulation, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial de la biosimulation par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de Biosimulation

8 Analyse des coûts de fabrication Biosimulation

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial Biosimulation (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

