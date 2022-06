Croissance, prévisions, analyse, régions, types et applications du marché des chauffe-eau commerciaux 2022-2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Chauffe-eau commerciaux . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les chauffe-eau commerciaux présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des chauffe-eau commerciaux était de 5,5 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des chauffe-eau commerciaux devrait atteindre 8,6 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Le secteur commercial largement développé, y compris les établissements, les centres commerciaux, les complexes commerciaux, les communautés, les hôtels, les restaurants, les installations médicales et les lieux publics, joue un rôle important sur le marché des chauffe-eau commerciaux au cours de la période de prévision.

L’essor du secteur de la santé et le nombre croissant d’hôpitaux, de restaurants et d’autres lieux publics stimuleront la demande pour le marché des chauffe-eau commerciaux au cours de la période d’étude.

Les initiatives croissantes des organismes gouvernementaux visant à adopter des chauffe-eau à base d’énergie renouvelable seront opportunistes pour le marché des chauffe-eau commerciaux. Au contraire, le coût élevé d’installation des chauffe-eau commerciaux peut limiter la croissance du marché au cours de la période d’étude. Les innovations dans ce secteur seront également opportunistes pour le marché mondial des chauffe-eau commerciaux.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, la demande de chauffe-eau commerciaux a diminué. Les lieux publics ont reçu l’ordre de fermer pendant la pandémie, ce qui a entravé la demande de chauffe-eau commerciaux. Cependant, l’adoption de chauffe-eau commerciaux dans les hôpitaux et les cliniques est restée la même pour répondre aux demandes des patients. En conséquence, le marché a connu d’importantes opportunités de croissance dans ce secteur. En dehors de cela, le marché des chauffe-eau commerciaux connaîtra de nombreuses opportunités de croissance, car les gouvernements augmentent les dépenses de santé pour construire davantage d’hôpitaux. Ainsi, il fera progresser le marché des chauffe-eau commerciaux dans les années à venir.

Analyse régionale

Le marché des chauffe-eau commerciaux en Asie-Pacifique devrait devenir le plus grand marché, en raison de la commercialisation croissante dans des pays comme la Chine et l’Inde, qui augmentera la demande de chauffe-eau au cours de la période de prévision. De plus, l’industrialisation croissante et le soutien croissant des organismes gouvernementaux contribueront à la croissance du marché des chauffe-eau commerciaux au cours de la période de prévision.

Le marché européen des chauffe-eau devrait avoir une contribution substantielle en raison de la commercialisation et de l’industrialisation croissantes de la région. En dehors de cela, le froid rigoureux dans la région augmentera également la demande d’eau chaude, ce qui profitera au marché des chauffe-eau commerciaux.

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des chauffe-eau commerciaux se concentre sur le type, le litre, la capacité nominale et la région.

Par type :

• Électrique

• Mazout

• Gaz

• Solaire

• Hybride

• Pompe à chaleur

• Autres

Par litre :

• Inférieur à 500 litres

• 500‒1 000 litres

• 1 000‒3

000 litres • 3 000‒4 000 litres • Supérieur à 4

000 litres

Par capacité nominale :

• Jusqu’à à 10kW

• 10‒50kW

• 50‒150kW

• 150‒300kW

• Au-dessus de 300kW

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

