Croissance potentielle, part, demande et analyse des principaux acteurs du marché de l’intelligence artificielle du commerce – Prévisions de recherche d’ici 2029

Le marché de l’intelligence artificielle du commerce devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 7,87 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Les facteurs tels que les dépenses globales dans les solutions basées sur l’IA ainsi que la mécanisation croissante pour le jugement créé à partir de billions d’octets de données en ligne devraient émerger comme des facteurs importants accélérant la croissance du marché de l’intelligence artificielle du commerce. En plus de cela, l’utilisation de robots entièrement autonomes capables de percevoir, d’interagir et de conceptualiser le monde qui les entoure aggravera encore la croissance du marché de l’intelligence artificielle du commerce au cours de la période de prévision susmentionnée. Sa capacité à diagnostiquer les dysfonctionnements des équipements ou à détecter les anomalies des produits devrait également amortir la croissance globale du marché. Cependant, l’exigence d’une main-d’œuvre possédant certaines compétences pour développer, gérer et mettre en œuvre des systèmes d’IA constitue un frein à la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de l’intelligence artificielle du commerce fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’intelligence artificielle du commerce, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de l’intelligence artificielle du commerce comprennent :

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle du commerce sont Huawei Technologies Co., Ltd., SAMSUNG, Qualcomm Technologies, Inc., NVIDIA Corporation, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Cisco Systems, Inc., IBM, Amazon Web Services. Inc., Oracle, Google LLC, Broadcom., Descartes Labs, Inc., Wipro Limited., Deere & Company, Granular, Inc., aWhere Inc., Apple Inc., Microsoft, MediaTek Inc., ANKI. et SoundHound Inc. ., entre autres.

Segmentation du marché de l’intelligence artificielle du commerce :

On the basis of offering, the commerce artificial intelligence market is segmented into hardware, software and services. Hardware is sub-segmented into processor, memory and network. Software is sub-segmented into application program interface (API) and machine learning framework. The services is sub-segmented into deployment and integration and support and maintenance.

On the basis of platform, the commerce artificial intelligence market is segmented into ecommerce, and in-store.

On the basis of application, the commerce artificial intelligence market is segmented into customer relationship management, internet of things (IoT), supply chain analysis, virtual personal assistants, fake review analysis, merchandising, warehouse automation, product recommendation, customer service, ecommerce marketing, product catalogue optimization, and fleet management.

On the basis of technology, the commerce artificial intelligence market is segmented into deep learning, machine learning, natural language processing (NLP), and others. The machine learning is sub-segmented into deep learning, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning and other technology.

On the basis of implementation, the commerce artificial intelligence market is segmented into cloud-hosting, and on premise.

On the basis of end user, the commerce artificial intelligence market is segmented into retail, electronics, food and beverages, fashion, logistics and BFSI.

Commerce Artificial Intelligence Market by Region:

North America (USA, Canada and Mexico)

(USA, Canada and Mexico) Europe (Germany, France, the United Kingdom, Netherlands, Russia, Italy and Rest of Europe)

(Germany, France, the United Kingdom, Netherlands, Russia, Italy and Rest of Europe) Asia-Pacific (China, Japan, Australia, New Zealand, South Korea, India and Southeast Asia)

(China, Japan, Australia, New Zealand, South Korea, India and Southeast Asia) South America (Brazil, Argentina, Colombia, rest of countries etc.)

(Brazil, Argentina, Colombia, rest of countries etc.) Middle East and Africa (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Israel, Egypt, Nigeria and South Africa)

Raisons d’acheter le rapport sur le marché de l’intelligence artificielle du commerce:

Le rapport comprend une pléthore d’informations telles que le scénario de dynamique du marché et les opportunités au cours de la période de prévision

Les segments et sous-segments comprennent des données quantitatives, qualitatives, de valeur (millions USD) et de volume (millions d’unités).

Les données régionales, sous-régionales et nationales incluent les forces de l’offre et de la demande ainsi que leur influence sur le marché.

Le paysage concurrentiel comprend la part des acteurs clés, les nouveaux développements et les stratégies au cours des trois dernières années.

Entreprises complètes offrant des produits, des informations financières pertinentes, des développements récents, une analyse SWOT et des stratégies de ces acteurs.

Le rapport répond à des questions telles que :

Quel segment de produit a pris la plus grande part du marché de l’intelligence artificielle du commerce?

Comment est le scénario concurrentiel du marché Intelligence artificielle du commerce?

Quels sont les facteurs clés qui contribuent à la croissance du marché Intelligence artificielle du commerce?

Quels sont les principaux acteurs du marché Intelligence artificielle du commerce?

Quelle région détient la part maximale du marché Intelligence artificielle du commerce?

Quel sera le TCAC du marché Intelligence artificielle du commerce au cours de la période de prévision?

Quel segment d’application est devenu le segment leader sur le marché de l’intelligence artificielle du commerce ?

Quelles tendances clés sont susceptibles d’émerger sur le marché de l’intelligence artificielle du commerce dans les années à venir?

Quelle entreprise détenait la plus grande part du marché Intelligence artificielle du commerce?

