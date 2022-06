Croissance potentielle, part, demande et analyse des principaux acteurs du marché de l’assurance maladie – Prévisions de recherche

Le rapport sur le marché mondial de l’assurance maladie fournit des statistiques sur l’état actuel de l’industrie et constitue donc une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. Pour avoir les meilleures informations sur le marché et le savoir-faire des meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, ce rapport d’étude de marché est une option idéale. Le rapport s’avère être un synopsis complet de l’étude, de l’analyse et de l’estimation du marché et de son incidence sur l’industrie de la santé. Outre,Selon un rapport de recherche, l’administration du marketing a soigneusement examiné les esprits de leurs marchés cibles, leurs sentiments, leurs préférences, leurs attitudes, leurs convictions et leurs systèmes de valeurs avec une approche formalisée et managériale. Pour la réalisation des affaires au niveau local, régional et international, cette étude de marché mondiale de haute qualité est une solution ultime. Les études de recherche réalisées dans le rapport d’activité de classe mondiale A aident à deviner plusieurs aspects importants qui incluent, mais sans s’y limiter, l’investissement dans un marché en hausse, le succès d’un nouveau produit et l’expansion de la part de marché.

L'augmentation des coûts des services médicaux et le nombre croissant de procédures de soins de jour sont quelques-uns des moteurs qui stimulent la demande d'assurance maladie sur le marché. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l'assurance maladie devrait atteindre la valeur de 2 541,78 milliards USD d'ici 2029, à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. Les « entreprises » représentent le segment d'utilisateurs finaux le plus important sur le marché respectif en raison de l'augmentation de la demande d'assurance maladie de groupe par les entreprises.

Définition du marché

L’assurance maladie est un type d’assurance qui couvre tous les types de frais chirurgicaux ainsi que les soins médicaux occasionnés par la maladie ou la blessure. Elle s’applique à une gamme complète ou limitée de prestations médicales assurant la prise en charge totale ou partielle des coûts de prestations spécifiques. Il fournit un soutien financier à l’assuré car il couvre tous les frais médicaux lorsque l’assuré est hospitalisé pour le traitement. Elle couvre également les frais de pré et post hospitalisation.

Dans le régime d’assurance maladie, plusieurs types de couverture sont disponibles, qu’il s’agisse d’une demande de remboursement ou d’une demande de remboursement. La prestation sans numéraire est disponible lorsque le preneur d’assurance se fait soigner dans les hôpitaux du réseau de la compagnie d’assurance. Si le preneur d’assurance se fait soigner dans les hôpitaux qui ne font pas partie du réseau de liste, dans ce cas, le preneur d’assurance prend en charge tous les frais médicaux et demande ensuite le remboursement à la compagnie d’assurance en soumettant toutes les factures médicales.

Cadre réglementaire

Les règlements IRDAI (assurance maladie) de 2016 au règlement 10 ont précisé certains principes sur la tarification des produits d’assurance maladie offerts par les assureurs vie, généraux et maladie. Ces principes sont placés ci-dessous (en verbatim). Principes de tarification des produits d’assurance maladie proposés par les assureurs vie, généralistes et maladie : a. Les assureurs doivent s’assurer que la prime d’une police d’assurance maladie est basée sur, i. Âge : pour les polices individuelles et les polices collectives. ii. Autres facteurs de risque pertinents, le cas échéant b. Pour la fourniture d’une couverture au titre du flotteur familial, l’impact de l’incidence multiple des taux de tous les membres de la famille proposés pour être couverts doit être pris en compte. c. Les primes déposées ne doivent normalement pas être modifiées pendant une période de trois ans après qu’un produit a été autorisé conformément aux directives de dépôt de produit spécifiées par l’Autorité. Par la suite, l’assureur peut réviser les taux de prime en fonction de l’expérience sous réserve des points (d) (e) et (f) ci-dessous. Toutefois, ces taux révisés ne seront pas modifiés pendant une nouvelle période d’au moins un an à compter de la date de lancement de la révision.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’assurance maladie sont Bupa, Now Health International, Cigna, Aetna Inc. (une filiale de CVS Health), AXA, HBF Health Limited, Vitality (une filiale de Discovery Limited), Centene Corporation, International Medical Group, Inc. (une filiale de Sirius International Insurance Group Ltd.), Anthem Insurance Companies, Inc. (une filiale d’Anthem, Inc.), Broadstone Corporate Benefits Limited, Allianz Care (une filiale d’Allianz SE), HealthCare International Global Network Ltd, Assicurazioni Generali SPA, Aviva, Vhi Group, UnitedHealth Group, MAPFRE, AIA Group Limited, Oracle entre autres

COVID-19 a eu un impact minimal sur le marché de l’assurance maladie

COVID-19 [feminine] a eu un impact sur diverses industries de fabrication et de prestation de services au cours de l’année 2020-2021, car elle a entraîné la fermeture de lieux de travail, la perturbation des chaînes d’approvisionnement et des restrictions sur les transports. Cependant, le déséquilibre entre l’offre et la demande et son impact sur les prix sont considérés comme à court terme et devraient se redresser à la fin de cette pandémie. En raison de l’épidémie de covid19 dans le monde entier, la demande d’assurance maladie a considérablement augmenté. De plus, la peur de la pandémie et l’augmentation du coût des services médicaux ont contribué à la croissance du marché de l’assurance maladie pendant la pandémie. De plus, les compagnies d’assurance maladie ont introduit des packages et des solutions pour couvrir les frais médicaux pour le traitement des assureurs infectés par le covid19. Ainsi, même si les autres industries ont beaucoup souffert lors de l’épidémie de covid19,

La dynamique du marché du marché de l’assurance maladie comprend:

Moteurs/Opportunités sur le marché de l’assurance maladie

Augmentation du coût des services médicaux

L’assurance maladie apporte une aide financière en cas de maladie grave ou d’accident. L’augmentation des coûts des services médicaux pour les chirurgies et les séjours à l’hôpital a créé une nouvelle épidémie financière dans le monde. Le coût des services médicaux comprend le coût de la chirurgie, les honoraires du médecin, le coût du séjour à l’hôpital, le coût de la salle d’urgence, le coût des tests de diagnostic, entre autres. Par conséquent, cette augmentation du coût des services médicaux propulse la croissance du marché.

Nombre croissant de procédures en garderie

Les interventions en garderie sont les types d’interventions médicales ou chirurgicales qui nécessitent principalement moins de temps de séjour à l’hôpital. Dans la procédure de garderie, les patients doivent rester à l’hôpital pendant une courte période. La plupart des compagnies d’assurance maladie couvrent désormais les procédures de garde d’enfants dans leurs plans d’assurance, et pour la réclamation de ces types de chirurgie, il n’y a aucune obligation de passer 24 heures à l’hôpital, qui est le séjour minimum à l’hôpital pour réclamer Assurance. Alors que la plupart des régimes d’assurance maladie couvrent les séjours hospitaliers et les chirurgies majeures, les assurés peuvent également réclamer des procédures de garde dans le cadre de leur police d’assurance maladie, ce qui propulse la demande du marché.

Fourniture obligatoire d’assurance maladie dans les secteurs public et privé

L’achat d’une police d’assurance maladie est une disposition obligatoire pour les employés du secteur public comme du secteur privé. L’assurance maladie offre des avantages médicaux essentiels dont l’employé peut bénéficier lorsqu’il travaille dans une entreprise. En cas d’urgence ou de problèmes médicaux, la couverture d’assurance maladie est très utile pour couvrir les frais de traitement. L’assurance maladie de l’employé est une prestation complémentaire, accordée par l’employeur individuel à ses employés. L’assurance maladie fournie couvre non seulement l’employé, mais couvre également les membres de sa famille dans le cadre du même plan d’assurance. De plus, dans certains cas, l’employeur peut payer une partie d’une prime ou d’une couverture d’assurance de la police d’assurance maladie.

Avantages des polices d’assurance maladie

Dans les régimes d’assurance maladie, le preneur d’assurance obtient le remboursement assuré pour ses frais médicaux tels que l’hospitalisation, les chirurgies, les traitements qui découlent des blessures. Une police d’assurance maladie est un type d’accord entre le preneur d’assurance et la compagnie d’assurance, où la compagnie d’assurance s’engage à garantir le paiement des frais de traitement en cas de problèmes médicaux futurs, et le preneur d’assurance s’engage à payer le montant de la prime selon le plan d’assurance . Ainsi, les avantages des polices d’assurance maladie augmentent les opportunités de croissance pour le marché mondial de l’assurance maladie.

Augmentation des dépenses de santé

Les dépenses de santé augmentent plus rapidement dans le monde. Selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les dépenses mondiales de santé ont une trajectoire de croissance ascendante. Les dépenses mondiales de santé ont plus que doublé au cours des deux dernières décennies, atteignant 8 500 milliards USD en 2019, soit 9,8 % du PIB mondial. Cependant, il était inégalement réparti, les pays à revenu élevé représentant environ 80 % des dépenses mondiales de santé. Les dépenses de santé dans les pays à faible revenu étaient financées principalement par les dépenses personnelles (OOPS ; 44 %) et l’aide extérieure (29 %), tandis que les dépenses publiques dominaient dans les pays à revenu élevé (70 %). Ainsi, l’augmentation des dépenses de santé devrait constituer une opportunité sur le marché mondial de l’assurance maladie.

Contraintes/Défis auxquels est confronté le marché de l’assurance maladie

Coût élevé des primes d’assurance

L’assurance maladie couvre tous les types de frais de traitement médical. Il apporte un soutien financier à l’assuré puisqu’il couvre tous les frais médicaux lorsque l’assuré est hospitalisé pour le traitement. L’assurance maladie couvre également les dépenses pré et post-hospitalisation. Pour souscrire une assurance maladie, le preneur d’assurance doit payer régulièrement des primes d’assurance pour maintenir la police d’assurance maladie active. Le coût de la prime d’assurance est élevé dans la majorité des cas en fonction du régime d’assurance, ce qui entrave la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En août 2020, International Medical Group, Inc. (IMG) a amélioré ses offres de produits pour soutenir les organisations dans la planification et la recherche nécessaires pour des voyages internationaux en toute sécurité. Les nouveaux services d’assistance uniques de la société ont été conçus pour aider les clients à faire des plans pour 2020 et au-delà. Ce développement a aidé l’entreprise à se maintenir et à prospérer en cas de pandémie.

En juin 2021, Vitality a annoncé son partenariat avec Samsung UK pour intégrer Samsung Health dans le programme Vitality, offrant aux membres davantage de moyens de suivre leur activité et d’améliorer leur santé. Le nouveau partenariat avec Samsung débloquera tous les avantages du programme Vitality pour les utilisateurs d’Android, car les membres pourront lier leur profil Samsung Health à leur compte Vitality Member Zone pour capturer automatiquement les pas quotidiens et l’activité de fréquence cardiaque pour gagner des points d’activité Vitality.

