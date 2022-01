Croissance potentielle du marché mondial de l’affichage médical, part, demande et analyse des principaux acteurs – Prévisions de recherche jusqu’en 2028

Ce rapport d’analyse de l’industrie est orienté objet et est produit en combinant une expérience splendide de l’industrie, des solutions de talent, une connaissance de l’industrie et les outils et technologies les plus récents.

Le marché des écrans médicaux devrait croître à un TCAC de 4,45% pour une valeur estimée à 2,83 milliards USD d’ici 2027 avec des facteurs tels que la baisse de la pression sur les coûts en raison de sa nature de marchandise et l’augmentation du nombre d’écrans médicaux restaurés. marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Pour surmonter ces obstacles, les centres de diagnostic et d’imagerie florissants créeront en outre de nouvelles et nombreuses opportunités pour la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, le graphique) sur (DISPONIBLE JUSQU’À 30% DE RÉDUCTION) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr= marché-mondial-d-affichage-médical

Selon Data Bridge Market Research, le marché de l’ affichage médical dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison de la sensibilisation croissante à la santé et aux bilans de santé associés. L’augmentation du nombre d’adoptions de salles d’opération hybrides contribue également à la croissance du marché. L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de technologies devrait également améliorer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que les acteurs du marché de l’ affichage médical devraient cibler ? Data Bridge Market Research a prévu que l’Amérique du Nord dominerait le marché de l’affichage médical en raison de la forte approbation des technologies de pointe telles que les OLED et les salles d’opération hybrides, l’escalade des dépenses de santé, les politiques de rémunération favorables et le volume croissant de tests de diagnostic et de chirurgie.

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués sur le marché sont :

Advantech Co., Ltd

Quête Internationale Inc

Stéris plc

Siemens Healthcare Private Limited

Technologie médicale BenQ

AccurayIncorporated

Alpinion Medical Systems Co., Ltd

Nanjing Jusha Commercial & Trading Co, Ltd

COJE CO., LTD

Axiomtek Co Ltd

Dell

Société de développement HP

LP, Analogic Corporation

ASAHI ROENTGEN. CO., LTD

Médiso Ltée

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd,

Mobisante

Segmentation du marché :

Marché mondial de l’affichage médical par résolution (résolution 2MP, résolution 2,1-4 MP, résolution 4,1–8 MP, résolution supérieure à 8MP, autres), taille du panneau (écran 0 à 22,9 pouces, écran 23,0 à 26,9 pouces, écran 27,0 à 41,9 pouces , au-dessus de l’écran 42,0 pouces, autres), couleur d’affichage (couleur, monochrome), application (diagnostic, chirurgical, dentisterie, autres), technologie (écran LCD rétroéclairé par LED, écran LCD rétroéclairé CCFL, écran OLED, autres), utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic, soins de santé communautaires), canal de distribution (détail, appels d’offres directs), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, reste de l’Europe , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud,Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027.

Obtenez des détails complets avec TOC gratuitement @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-medical-display-market

Étendue du marché mondial des écrans médicaux et taille du marché

Le marché de l’affichage médical est segmenté en fonction de la résolution, de la taille du panneau, de l’application des couleurs d’affichage, de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base de la résolution, le marché de l’affichage médical est segmenté en résolution 2MP, résolution 2,1-4 MP, résolution 4,1-8 MP et résolutions supérieures à 8 MP et autres En fonction de l’application, le marché de l’affichage médical est segmenté en diagnostic, chirurgie, dentisterie et autres. L’application diagnostique est en outre sous-segmentée en radiologie générale, pathologie numérique, application multimodale et radiologie générale.



Sur la base de la couleur de l’affichage, le marché de l’affichage médical est segmenté en couleur et monochrome En fonction de la taille du panneau, le marché des écrans médicaux est segmenté en écrans de 0 à 22,9 pouces, écrans de 23,0 à 26,9 pouces, écrans de 27,0 à 41,9 pouces et au-dessus de 42,0 pouces, autres



Sur la base de la technologie, le marché des écrans médicaux est segmenté en écran LCD rétroéclairé par LED, écran LCD rétroéclairé CCFL et écran OLED, autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’affichage médical est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et soins de santé communautaires

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres de détail et directs

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Points saillants de l’étude de ce rapport d’étude de marché :

1. Analyser la taille du marché et en déduire les principales tendances.

2. Chaîne industrielle Fournisseurs du marché avec informations de contact

3. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme

4. Analyser les opportunités sur le marché pour les parties prenantes en identifiant les segments de croissance du marché

5. Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre les tendances des types à travers le monde.