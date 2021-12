Croissance potentielle du marché mondial de l’affichage médical, part, demande et analyse des principaux acteurs – Prévisions de recherche jusqu’en 2028

Toutes les analyses par pays du

marché des écrans médicaux sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base de la résolution, le marché de l’affichage médical est segmenté en résolution 2MP, résolution 2,1-4 MP, résolution 4,1-8 MP et résolutions supérieures à 8 MP et autres. En fonction de l’application, le marché de l’affichage médical est segmenté en diagnostic, chirurgie, dentisterie et autres. En fonction de la taille du panneau, le marché des écrans médicaux est segmenté en écrans de 0 à 22,9 pouces, de 23,0 à 26,9 pouces, de 27,0 à 41,9 pouces et au-dessus de 42,0 pouces, autres.

Sur la base de la technologie, le marché des écrans médicaux est segmenté en écran LCD rétroéclairé par LED, écran LCD rétroéclairé CCFL et écran OLED, etc. Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’affichage médical est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et soins de santé communautaires. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et au détail.