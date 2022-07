Croissance potentielle du marché du système d’échange de données VHF (VDES) Asie-Pacifique, part, demande et analyse des principaux acteurs – Prévisions de recherche d’ici 2029

Le rapport sur le marché du système d’échange de données VHF Asie-Pacifique (VDES) présente des aspects cruciaux du marché qui contiennent des recherches sur l’industrie, la taille et les prévisions du marché, la veille concurrentielle, la stratégie d’entrée sur le marché, les tendances des prix, les tendances en matière de durabilité, les informations sur les clients, l’évolution technologique, les tendances de l’innovation, et évaluation des canaux de distribution. Ce rapport d’analyse de l’industrie prend en considération la dynamique de marché clé du secteur. Avec ce document marketing, les entreprises peuvent réfléchir à la manière dont le marché va agir au cours des années de prévision en obtenant des détails sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Le rapport d’activité convaincant du système d’échange de données VHF Asie-Pacifique (VDES) met également à disposition la connaissance de tous les moteurs et contraintes qui sont dérivés de l’analyse SWOT.

Le rapport d’étude de marché du système d’échange de données VHF Asie-Pacifique (VDES) répertorie les principaux concurrents et fournit des informations sur l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant l’industrie de la santé. Pour bien réussir sur ce marché concurrentiel, les entreprises sont très avantagées si elles adoptent des solutions innovantes telles que le rapport sur le marché du système d’échange de données VHF Asie-Pacifique (VDES). Les données et les informations concernant l’industrie de la santé proviennent de sources cohérentes telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des revues et autres et ont été vérifiées et validées par les experts du marché. Les statistiques sont présentées sous forme graphique et tabulaire pour une compréhension claire des faits et des chiffres.

Le marché du système d’échange de données VHF (VDES) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 15,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait pour atteindre 79 185,32 milliers de dollars d’ici 2028. La demande croissante de smartphones et d’électronique grand public stimule la croissance du marché.

Le rapport fournit un excellent aperçu des principaux facteurs macroéconomiques ayant un impact significatif sur la croissance du marché du système d’échange de données VHF Asie-Pacifique (VDES). Il fournit également l’analyse des opportunités en dollars absolus qui peut être cruciale pour identifier la génération de revenus et les opportunités d’augmentation des ventes sur le marché Asie-Pacifique Système d’échange de données VHF (VDES). Les acteurs du marché peuvent utiliser l’analyse qualitative et quantitative fournie dans le rapport pour bien comprendre le marché du système d’échange de données VHF Asie-Pacifique (VDES) et faire de grands progrès dans l’industrie en termes de croissance. La taille globale du marché du système d’échange de données VHF Asie-Pacifique (VDES) et celle de chaque segment étudié dans le rapport sont calculées avec précision en fonction de divers facteurs.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d'étude de marché du système d'échange de données VHF Asie-Pacifique (VDES):

Les principaux acteurs couverts dans le rapport KONGSBERG, Saab, AAC Clyde Space, CML Microcircuits (une filiale de CML Microsystems Plc), ORBCOMM et Rapid Mobile (Pty) Ltd parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché du système d’échange de données VHF (VDES).

Par exemple,

En août 2020, Saab, Orbcomm et AAC Clyde Space ont annoncé un partenariat contractuel pour développer un satellite qui impliquera un système d’échange de données VHF (VDES) qui sera lancé sur l’orbite terrestre inférieure en particulier pour les communications maritimes. Ce partenariat a permis à l’entreprise de développer cette technologie qui l’aidera à gagner une plus grande part de marché auprès d’une clientèle plus large.

En juillet 2020, KONGSBERG a mis à jour son produit AISSat-1 ; Le satellite de réception AIS qui a été lancé pour la première fois depuis le centre spatial Satish Dhawan en Inde a terminé une décennie d’opérations et est prêt à développer sa charge utile VDES (système d’échange de données VHF) de nouvelle génération. Cela a aidé l’entreprise à améliorer son offre de produits et à se positionner comme un leader pour les applications maritimes.

Segmentation du marché du système d'échange de données VHF Asie-Pacifique (VDES) :

Sur la base de l’utilisation, le marché du système d’échange de données VHF (VDES) a été segmenté en diffusion d’informations sur la sécurité maritime (MSI), communication du service de trafic maritime (VTS), communication de recherche et de sauvetage (SAR), échange d’itinéraire, compte rendu de navire, graphiques et publications et logistique. En 2021, le segment de la diffusion d’informations sur la sécurité maritime (MSI) représentait la plus grande part de marché et devrait croître au TCAC le plus élevé, car le VDES est largement utilisé principalement pour les informations sur les navires vers le centre à terre.

Sur la base du type de communication, le marché du système d’échange de données VHF (VDES) a été segmenté en navire-terre, terre-navire, satellite à navire, navire à satellite et navire à navire. En 2021, le segment navire-terre représentait la plus grande part de marché et devrait croître au TCAC le plus élevé, car les appareils VDES sont principalement installés sur les navires à la place de l’AIS pour communiquer en douceur avec la station terrestre.

Sur la base des systèmes IoT, le marché du système d’échange de données VHF (VDES) a été segmenté en LoRa, NB-IoT et autres. En 2021, le segment LoRa représentait la plus grande part de marché et devrait croître au TCAC le plus élevé compte tenu de sa portée à longue portée pour la communication.

Sur la base des composants, le marché du système d’échange de données VHF (VDES) a été segmenté en antenne, émetteur-récepteur, ECDIS et autres. En 2021, le segment des émetteurs-récepteurs représentait la plus grande part de marché et devrait croître au TCAC le plus élevé, car les coûts d’investissement pour cet appareil sont plus élevés.

Sur la base de la fréquence des canaux, le marché du système d’échange de données VHF (VDES) a été segmenté en moins de 25 KHz et plus de 25 KHz. En 2021, le segment inférieur à 25 KHz représentait la plus grande part de marché et devrait croître au TCAC le plus élevé à mesure que l’AIS est mis à niveau vers VDES et que l’AIS utilise principalement des fréquences dans une plage inférieure à 25 KHz.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché du système d’échange de données VHF (VDES) a été segmenté en navires, satellites et terre. En 2021, le segment des navires représentait la plus grande part de marché et devrait croître au TCAC le plus élevé, car les entreprises se concentrent sur la transformation de l’AIS des navires en VDES sur une base primaire.

Analyse au niveau du pays du marché du système d'échange de données VHF (VDES) Asie-Pacifique:

Les pays couverts par le rapport sur le marché des antennes sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Principaux faits saillants du rapport sur l'industrie :

Évaluation de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché Asie-Pacifique du système d’échange de données VHF (VDES)

Etude concluante sur la croissance du marché pour les années à venir

Compréhension approfondie des moteurs et des contraintes spécifiques au marché

Une image complète du scénario concurrentiel du marché Asie-Pacifique Système d’échange de données VHF (VDES) est décrite dans ce rapport.

Il fournit des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché par rapport aux principales zones géographiques et à leurs pays.

Il fournit également une évaluation complète du marché futur et de l’évolution du scénario de marché.

Taille actuelle et prévisible du marché Asie-Pacifique Système d’échange de données VHF (VDES) du point de vue de la valeur et du volume.

