Croissance potentielle du marché du système de gestion des terminaux (TMS) en Asie-Pacifique, part, demande et analyse des principaux acteurs – Prévisions de recherche jusqu’en 2029

Le système de gestion des terminaux (TMS) est utilisé pour gérer la distribution des produits, notamment le gaz, les produits chimiques, le pétrole, les alcools et les carburants renouvelables. Le système de gestion des terminaux opérationnels comprend certaines activités telles que l’automatisation des terminaux pour les contrôles de processus et l’administration des affaires, ce qui contribue à fluidifier les activités de l’entreprise. Ce système offre la détection, le contrôle et la gestion de l’ensemble du processus de manutention des produits, de la réception du matériel au stockage et à la distribution. La solution d’intégration de données comprend des activités de contrôle automatique et de gestion d’entreprise qui contribuent à réduire le coût global de la procédure et, en fin de compte, à améliorer l’efficacité, la productivité et la sécurité. De nos jours, les opérateurs recherchent des solutions de gestion de terminaux centralisées et intégrées capables de contrôler différents sites. La mobilité, le cloud,

Le marché des systèmes de gestion de terminaux (TMS) en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC substantiel au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Segmentation : marché Asie-Pacifique des systèmes de gestion de terminaux (TMS)

Le marché des systèmes de gestion de terminaux (TMS) en Asie-Pacifique est segmenté en quatre segments notables: offre, projet, application et vertical.

Sur la base de l’offre, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services.

Sur la base du projet, le marché est segmenté en greenfield et brownfield.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en réception / expédition par camion, wagon, pipeline, contrôle d’accès, inspections, fonctionnalité de kiosque, attribution automatique de baie / couchette, scellement, mélange, contrôle automatique de parc de réservoirs et autres.

Sur la base de la verticale, le marché est segmenté en chemin de fer, secteur des énergies renouvelables, industrie aéronautique, produits chimiques, pétrole et gaz et autres.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché Asie-Pacifique des systèmes de gestion de terminaux (TMS) comprennent :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de gestion de terminaux (TMS) en Asie-Pacifique sont ABB, Honeywell International, Inc, Rockwell Automation, Inc., Yokogawa Electric Corporation, Siemens, ION, Agidens International NV, akquinet AG, Dearman Systems, Inc., EDS Systems OÜ, Emerson Electric Co., Endress+Hauser Management AG, General Atomics, Implico, Larsen & Toubro Infotech Limited, Oceaneering International, Inc., Offspring International Limited, PumpingSol, Ramboll Group A/S, Schneider Electric, SGS SA, i.Dohmann GmbH entre autres.

DEVELOPPEMENTS récents

En mars 2019, Yokogawa India Ltd., une filiale de Yokogawa Electric Corporation, a été sélectionnée par Indian Oil Corporation Limited pour l’installation d’un système d’automatisation des terminaux. Le contrat a été signé pour un projet d’un montant de 4,15 millions de dollars US dans le cadre duquel la société fournira un système d’automatisation des terminaux. La société avait accru son empreinte sur le marché indien du secteur de l’industrie pétrolière et gazière grâce à ce projet de gestion de terminal. En avril 2019, ION a signé un accord pour l’acquisition d’Allegro, qui propose des solutions de gestion des produits de base pour les entreprises. Cette acquisition constituerait une expansion significative des solutions d’entreprise. Cela permettra d’améliorer le portefeuille de produits et la marge bénéficiaire d’une entreprise.



En juin 2018, Rockwell Automation, Inc. a introduit une nouvelle version du système de contrôle distribué (DCS) PlantPAx pour les clients. La nouvelle version offrira les solutions numériques améliorées pour les opérations de contrôle de processus. Les informations contextualisées améliorées sur les actifs et la conception intuitive aideront les clients à réduire le coût total de possession avec un temps de mise sur le marché réduit. Le système aidera les clients des entreprises à augmenter leurs profits en rendant l’entreprise connectée et intégrée au DCS moderne.

Le rapport met en lumière divers aspects et répond aux questions pertinentes du marché. Certains des plus importants sont :

Quelles propositions de valeur les entreprises doivent-elles viser tout en réalisant de nouveaux financements de recherche et développement ?

Quels peuvent être les meilleurs choix d’investissement pour s’aventurer dans de nouvelles gammes de produits et de services ?

Quelles régions pourraient voir la demande arriver à maturité dans certains segments dans un avenir proche ?

Quelles réglementations seront les plus utiles aux parties prenantes pour renforcer leur réseau de chaîne d’approvisionnement ?

Quelles sont les perspectives clés que la suite C exploite pour déplacer les entreprises vers une nouvelle trajectoire de croissance ?

Quelles sont les meilleures stratégies d’optimisation des coûts avec des fournisseurs avec lesquelles certains acteurs bien implantés ont réussi ?

Comment le scénario politique et économique émergent affectera-t-il les opportunités dans les domaines de croissance clés ?

Quelles réglementations gouvernementales pourraient remettre en cause le statut des principaux marchés régionaux ?

Quelle sera la barrière à l’entrée des nouveaux acteurs sur le marché ?

Quelles sont certaines des opportunités de saisie de valeur dans divers segments ?

