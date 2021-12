Croissance potentielle du marché des boissons à l’aloe vera, part, demande et analyse des acteurs clés – Prévisions de recherche jusqu’en 2028

Les boissons à l’aloe vera sont riches en acides aminés, qui aident la peau à conserver son élasticité pour diminuer la sécheresse et les rides ; également des polysaccharides, qui ajoutent un pouvoir hydratant supplémentaire en aidant l’humidité à se lier aux cellules de la peau qui ont besoin d’une hydratation supplémentaire. Le jus contient une grande quantité de vitamines A, C et E, qui sont de puissants antioxydants qui protègent la peau principalement des dommages causés par les rayons UV. De plus, les auxines et les gibbérellines présentes dans l’aloe vera aident à cicatriser les plaies et à combattre l’inflammation.

Une augmentation de la popularité des boissons fonctionnelles, principalement dans les pays en développement, est observée en raison du fait que ces boissons sont apaisantes, ont éventuellement des arômes de fruits ajoutés qui leur confèrent un goût délicieux et revitalisent bien la peau. De telles innovations en font en outre une alternative saine aux médicaments à base d’aloès conventionnels utilisés à des fins cosmétiques, pour étancher les fringales de boissons gazeuses et pour servir un double objectif de nourrir la peau.

La liste des entreprises

1. BOISSON ALO

2. LES FERMES ALOE INC.

3. BIEN-ÊTRE AMB

4. Aliments de grâce

5. HOUSSY MONDIAL

6. Groupe JJ Martin

7. KEUMKANG B et F CO., LTD.

8. LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO., LTD.

9. CORPORATION OKF

10. TULIPE INTERNATIONALE INC.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des boissons à l’aloe vera avec une segmentation détaillée du marché par saveur, catégorie, canal de distribution et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des boissons à l’aloe vera et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Cependant, alors que les économies prévoient de relancer leurs opérations, la demande de boissons à l’aloe vera devrait augmenter, car les consommateurs achètent des produits alimentaires via des détaillants en ligne. En outre, les entreprises productrices d’aliments et de boissons prennent également certaines mesures de sécurité pour lutter contre le coronavirus, notamment en limitant les contacts directs avec le livreur et les visiteurs, en renforçant et en communiquant les bonnes pratiques d’hygiène, et en procédant à des assainissements complets et en éliminant les contacts avec le personnel lors des changements de quart.

Avec tous ces facteurs, on peut présumer qu’en période post-pandémique, la demande pour ces produits augmentera. Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des boissons à l’aloe vera. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les produits et services offerts, les informations financières des 3 dernières années, les principaux développements des cinq dernières années.

