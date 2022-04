Croissance, part, demande et analyse potentielles du marché des cathéters intraveineux périphériques (IV) des principaux acteurs – Analyse des prévisions jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché des cathéters intraveineux périphériques (IV) offre un aperçu détaillé des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. En se synchronisant avec les chefs de projet, l’équipe fournit aux clients tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications, l’utilisation des technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration d’opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés. Il comprend les profils détaillés des principaux fabricants et importateurs du marché des cathéters intraveineux périphériques (IV) qui influencent le marché. Pour réussir dans la concurrence du marché mondial, opter pour ce rapport d’analyse du marché mondial des cathéters intraveineux périphériques (IV) est la clé.

Scénario de marché des cathéters intraveineux périphériques (IV)

Un petit tube placé dans une veine périphérique afin d’administrer le médicament directement dans la circulation est connu sous le nom de cathéter intraveineux périphérique (IV). Les cathéters intraveineux périphériques (IV) avancés sont équipés de dispositifs de sécurité supplémentaires pour éviter les blessures par piqûre d’aiguille.

La popularité croissante des cathéters intraveineux périphériques intégrés / fermés parmi la population est l’un des facteurs importants qui devrait intensifier la croissance et la demande du marché des cathéters intraveineux périphériques (IV). En outre, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et l’augmentation du vieillissement de la population et les progrès des technologies chirurgicales et de traitement contribuent également à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. De plus, la forte adoption de cathéters intraveineux périphériques courts à orifice de sécurité et l’augmentation du nombre d’hospitalisations sont également susceptibles d’améliorer la croissance du marché. En outre, la sensibilisation accrue aux méthodes de traitement avancées est également l’un des facteurs importants qui devrait alimenter la croissance du marché des cathéters intraveineux périphériques (IV).

Les fabricants suivants sont couverts dans ce rapport :

B. Braun Melsungen, BD, CR Bard, Inc., Smiths Medical, Cook, Teleflex Incorporated, VOGT MEDICAL, Terumo Europe NV, AngioDynamics, RenovoRx, Vygon SAS, ARGON MEDICAL, Tangent, Inc., Velano Vascular, Inc., ICU Médical, NIPRO, Medtronic, Henry Schein, Inc., Hollister Incorporated et 3M

Segmentation globale du marché Cathéter intraveineux périphérique (IV) par :

Par type de produit (cathéters IV périphériques courts, PIVC intégrés/fermés)

Par technologie (PIVC conventionnel, PIVC de sécurité)

Par utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques, usage domestique, autres)

Les dernières nouvelles et développements de l’industrie en termes d’expansion du marché, d’acquisitions, de stratégies de croissance, de coentreprises et de collaborations, de lancements de produits, d’expansion du marché, etc. sont inclus dans le rapport. Le rapport se concentre sur l’opération et son paysage concurrentiel présent sur le marché. L’identification de nombreux acteurs clés du marché aidera le lecteur à percevoir les moyens et les collaborations dont les acteurs auront besoin pour comprendre la concurrence au sein du marché mondial Cathéter intraveineux périphérique (IV).

Le rapport sur le marché des cathéters intraveineux périphériques (IV) fournit une analyse approfondie des développements récents du marché et du paysage concurrentiel complet créé par la pandémie de virus COVID19 / CORONA. Le rapport de marché est utile pour les stratèges, les spécialistes du marketing et la haute direction, ainsi que pour les acteurs clés de l’industrie des cathéters intraveineux périphériques (IV).

Table des matières: Rapport de recherche sur le marché mondial des cathéters intraveineux périphériques (IV)

Chapitre 1: Présentation du secteur mondial des cathéters intraveineux périphériques (IV)

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché des cathéters intraveineux périphériques (IV)

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Offres mondiales (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8: Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/commerçants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13: Période de prévision du marché mondial des cathéters intraveineux périphériques (IV)

Chapitre 14 : L’avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Des activités substantielles de recherche et développement menées par certains acteurs, qui consistent à offrir une formation pour couvrir les informations récentes sur les nouvelles technologies, les matériaux et les techniques aux solutions de pratique innovantes, compléteront la croissance du marché est également expliquée. Les progrès technologiques fréquents, la portabilité supérieure et la facilité de manipulation stimulent également l’adoption à domicile et dans les établissements de soins alternatifs. De plus, les initiatives à but non lucratif et gouvernementales, les programmes de sensibilisation et un afflux de financement pour les études de recherche ont influencé positivement les développements au sein de l’industrie.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché

Portée du marché mondial des cathéters intraveineux périphériques (IV) et taille du marché

Sur la base du type de produit, le marché des cathéters intraveineux (IV) périphériques est segmenté en cathéters IV périphériques courts et PIVC intégrés/fermés. Les cathéters IV périphériques courts ont en outre été segmentés en PIVC avec orifice et en PIVC sans orifice. Le PIVC intégré/fermé a en outre été segmenté en fermé avec ensemble d’extension et en PIVC fermé.

Sur la base de la technologie, le marché des cathéters intraveineux périphériques (IV) est segmenté en PIVC conventionnel et en PIVC de sécurité. Le PIVC de sécurité a en outre été segmenté en fermé avec kit d’extension, PIVC actif avec contrôle sanguin, PIVC passif avec contrôle sanguin, PIVC actif et PIVC passif.

Le segment des utilisateurs finaux du marché des cathéters intraveineux périphériques (IV) est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques, usage domestique et autres.

Marché mondial de Cathéter intraveineux périphérique (IV) : analyse régionale

Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par type et par application. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2021 à 2028. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.) Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam) Amérique du Sud (Brésil, etc.) Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

