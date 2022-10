Croissance, part, demande et analyse potentielles du marché de la télémétrie réseau des principaux acteurs – Prévisions de recherche d’ici 2029

L’étude et les estimations d’un excellent rapport sur le marché de la télémétrie réseau aident à comprendre les types de consommateurs, leurs opinions sur le produit, leurs intentions d’achat et leurs idées pour l’amélioration d’un produit. Grâce aux données de marché de ce rapport, les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché de cette industrie peuvent être identifiés et analysés. Pour une compréhension claire et meilleure des faits et des chiffres, les données sont représentées sous forme de graphiques et de tableaux. Avec les études, les idées et les analyses mentionnées dans le meilleur rapport sur le marché de la télémétrie réseau; avoir une idée compréhensible du marché avec lequel les décisions commerciales peuvent être prises rapidement et facilement.

L’étude de marché réalisée dans le rapport d’activité de Network Telemetry permet de découvrir des informations importantes sur les acheteurs, le public cible, les clients actuels, le marché, la concurrence, etc., par exemple la demande pour le produit ou le service, les prix potentiels, les impressions de la marque, etc. Le rapport est préparé en utilisant plusieurs étapes telles que des enquêtes, etc. Cette recherche contient une variété de types de questions, comme des choix multiples, des classements et des réponses ouvertes. Il comporte également des questions quantitatives et à réponse courte qui permettent de gagner du temps et aident à tirer plus facilement des conclusions. Les catégories de questions qui sont demandées dans l’étude de marché lors de la génération du rapport marketing sur la télémétrie réseau incluent la démographie, le concurrent, l’industrie, la marque et le produit.

Data Bridge Market Research analyse que la valeur marchande de la télémétrie réseau, qui était de 270,49 millions USD en 2021, devrait atteindre la valeur de 3 769,43 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 39,00 % au cours de la période de prévision. Les « services » représentent le plus grand segment de composants sur le marché de la télémétrie réseau en raison du taux croissant d’adoption des solutions de télémétrie réseau dans les entreprises et les fournisseurs de services.

Dynamique du marché mondial de la télémétrie réseau

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Croissance des investissements dans la recherche et le développement pour ouvrir la voie aux innovations

Le nombre croissant de collaborations stratégiques sur le marché a entraîné une augmentation des fonds à allouer à la croissance et au développement de technologies / machines avancées et automatisées pour gérer un volume élevé de données structurées et non structurées. En outre, la croissance du niveau d’investissement dans les compétences en recherche et développement ouvrirait la voie aux innovations dans les technologies de l’information. L’intégration croissante des technologies d’ intelligence artificielle et d’apprentissage automatique s’avérera en outre être une aubaine pour le marché.

Augmentation du nombre d’industries dans le monde pour induire une demande et une offre accrues dans les pays émergents

Le nombre croissant de petites et moyennes entreprises dans le monde entier est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. En d’autres termes, l’augmentation du nombre d’industries de la banque, des services financiers et de l’assurance (BFSI), de l’éducation, de l’énergie et des services publics, du gouvernement et du secteur public, de la santé et des sciences de la vie, de la fabrication, de la vente au détail et du commerce électronique, des télécommunications et de l’informatique, est directement influencer le taux de croissance du marché.

Complexités croissantes associées à l’approvisionnement pour présenter de nombreuses opportunités pour les petites entreprises

En raison de la croissance économique mondiale, il existe un énorme potentiel de croissance pour l’industrie des technologies de l’information et de la communication. L’adoption croissante du cloud computing, l’adoption croissante de technologies nouvelles et avancées et l’augmentation des cas d’atteintes à la sécurité et d’attaques de réseau indiquent une bonne marge de croissance.

Opportunités

Des technologies avancées pour présenter de nombreuses opportunités

L’urbanisation croissante, la modernisation et la mondialisation stimulent la croissance de la valeur marchande. En d’autres termes, l’augmentation des investissements dans la gestion de la main-d’œuvre et le contrôle de la qualité et le renforcement de l’industrie informatique dans les économies en développement telles que l’Inde et la Chine présenteront de très nombreuses opportunités pour la croissance du marché.

La croissance des infrastructures industrielles et le besoin accru de gérer les contrats et les politiques de conformité sont d’autres déterminants de la croissance du marché. En outre, la prolifération croissante de l’Internet haut débit dans les économies en développement étendra les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, le besoin croissant de renforcer le réseau des entreprises contre les grèves non autorisées et sans précédent étendra encore la croissance future de le marché.

Restrictions / défis Marché mondial de la télémétrie réseau

Inquiétudes croissantes pour limiter la portée de la croissance à long terme

Le manque d’expertise technique créera des obstacles à la croissance du marché. De plus, l’existence de la technologie n’est pas connue de nombreuses industries, ce qui réduira le champ de croissance du marché. De plus, la suspension de l’activité commerciale en raison de la pandémie de coronavirus créera encore une fois des obstacles.

Les complexités menaceront la croissance sans précédent de la demande du marché

Les complexités associées au déploiement de modèles de déploiement basés sur le cloud mettront à l’épreuve le taux de croissance du marché. De plus, la pénétration du modèle de déploiement basé sur le cloud est limitée aux grandes entreprises, ce qui fera encore dérailler le taux de croissance du marché.

En outre, le manque de sensibilisation dans les régions sous-développées , les problèmes de compatibilité dus à la prévalence des systèmes de réseau hérités et les coûts élevés associés au déploiement agiront comme des freins à la croissance du marché. Le manque d’infrastructures solides dans les économies arriérées, les problèmes de réglementation et le manque d’efficacité de la normalisation et de la gestion des données mettront également à l’épreuve le taux de croissance du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de la télémétrie réseau comprennent :

VOLANSYS Technologies (États-Unis), Arista Networks (États-Unis), Mellanox Technologies (États-Unis), Pluribus Networks (États-Unis), Barefoot Networks (États-Unis), Solarflare Communications (États-Unis), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), Juniper Networks (États-Unis) , Palo Alto Networks (États-Unis), Hewlett Packard Enterprise Development LP (États-Unis), Accenture (Irlande), Infosys (Inde), Genpact (États-Unis), Capgemini (France), IBM (États-Unis), Wipro Limited (Inde), HCL Technologies (Inde), Tata Consultancy Services Limited (Inde) et CA Technologies (États-Unis)

Segments de marché clés :

Le marché de la télémétrie réseau sur la base des composants a été segmenté en solutions et services. Les services ont été davantage segmentés en conseil, intégration et déploiement, formation, support et maintenance.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché de la télémétrie réseau a été segmenté en grandes entreprises, petites et moyennes entreprises.

Sur la base du type de déploiement, le marché de la télémétrie réseau a été segmenté en cloud et sur site.

La télémétrie réseau a également été segmentée sur la base de l’utilisateur final en fournisseurs de services et verticales. Les fournisseurs de services ont été davantage segmentés en fournisseurs de services de télécommunications, fournisseurs de services cloud, fournisseurs de services gérés et autres.

Marché de la télémétrie réseau, par région:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport aiderait les leaders/nouveaux entrants sur ce marché de la manière suivante :

Ce rapport segmente le marché de la télémétrie réseau de manière exhaustive et fournit la projection de la taille du marché la plus proche pour tous les sous-segments dans différentes régions.

Le rapport aide les parties prenantes à comprendre le pouls du marché et leur fournit des informations sur les principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités de croissance du marché.

Ce rapport aiderait les parties prenantes à mieux comprendre leurs concurrents et à obtenir plus d’informations pour améliorer leur position dans l’entreprise. La section paysage concurrentiel comprend les lancements et développements de produits, les collaborations, les contrats et les acquisitions.

Ce rapport aiderait à comprendre les scénarios pré et post-COVID-19 pour savoir à quoi ressemblerait la pénétration de la télémétrie réseau pour la période de prévision. Le segment régional comprend l’analyse de l’impact du COVID-19 par pays et les initiatives prises pour surmonter ces impacts.

Le rapport répond à des questions telles que :

Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial de la télémétrie réseau?

Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial de la télémétrie réseau au cours de la période de prévision?

Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période de prévision sur le marché mondial de la télémétrie réseau ?

Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial de la télémétrie réseau ?

Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial Télémétrie réseau?

Quelle est la part de marché des principaux fournisseurs sur le marché mondial de la télémétrie réseau ?

Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme appropriés pour entrer sur le marché mondial de la télémétrie réseau?

