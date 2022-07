Croissance mondiale du marché de l’électronique médicale, tendances, principaux segments et opportunités jusqu’en 2026

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial de l’électronique médicale était évalué à 92,4 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 162,5 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 8,1 %. Des facteurs tels que l’augmentation du niveau de vie, l’augmentation de la population vieillissante, la sensibilisation croissante à la santé et l’adoption croissante de l’électronique portable stimulent la croissance du marché de l’électronique médicale. L’importance croissante de l’électronique médicale pour le suivi des patients et d’autres activités de surveillance devrait en outre propulser la croissance du marché de l’électronique médicale.

Les progrès de l’électronique médicale incluent la gestion dynamique du chemin d’alimentation, le suivi à distance des patients, les frontaux analogiques intégrés et l’analyse des tissus des cellules cancéreuses. Certains des produits innovants sont encore au stade de développement, qui doivent être introduits dans un proche avenir, notamment les soins diabétiques sans aiguille, les bilans de santé robotisés et les systèmes à écran tactile pour les salles de traitement, entre autres produits. L’opportunité pour les appareils de surveillance sans fil portables est élevée. L’augmentation des progrès technologiques stimulera la croissance du marché de l’électronique médicale au cours de la période de prévision. En outre, la croissance des niveaux de revenu disponible dans les économies en développement ainsi que l’introduction de produits innovants devraient accroître l’expansion de l’industrie.

Paysage concurrentiel :

Le rapport couvre également l’examen SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir des détails sur les principaux acteurs. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de nouvelles stratégies telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les lancements de nouveaux produits, les accords et les partenariats pour conserver leur position sur le marché et élargir leur base de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché et décrites dans le rapport comprennent:

Systèmes médicaux FUJIFILM

Systèmes médicaux Toshiba

Philips Santé

Medtronic

Appareils analogiques

Hitachi High Technologies Corporation

Technologie EDDA

Siemens Santé

GE Santé

iCAD

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Based on application, patient monitoring segment is expected to witness lucrative growth at a CAGR of 5.2%. Adoption of telemetry and remote monitoring devices facilitate the monitoring of patients from long distances in the medical electronics market

Europe is also contributing a good share in the global medical electronics market owing to the factor that there is good support from the government to improve the health sector within the region

Les batteries de composants pour les applications de soins de santé devraient croître à un rythme élevé au cours de la période de prévision actuelle en raison de la demande croissante d’appareils médicaux sans fil, qui ont une longue durée de vie de la batterie. Les batteries haute densité des dispositifs médicaux portables stimulent davantage la croissance du marché de l’électronique médicale.

En 2018, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché sur le marché mondial de l’électronique médicale. Le marché est tiré par divers facteurs tels que l’amélioration des infrastructures de santé et la demande croissante d’électronique médicale dans la région.

Un processus réglementaire rigoureux pour l’approbation des produits et les coûts de maintenance élevés sont susceptibles d’entraver la croissance du marché mondial de l’électronique médicale au cours de la période de prévision

Pour les besoins de cette étude, Reports and Data a segmenté le marché de l’électronique médicale en fonction du type, du type de produit, des composants, de l’application et de la région :

Marché de l’électronique médicale, par type (chiffre d’affaires, millions USD; 2016-2026)

Envahissant Stimulateurs cardiaques Cardioverter-défibrillateurs implantables (ICD) Enregistreurs de boucle implantables (ILR) Stimulateurs de la moelle épinière Stimulateurs électriques gastriques Endoscopes

Non invasif Appareils d’imagerie Appareils de surveillance



Marché de l’électronique médicale, par type de produit (chiffre d’affaires, millions USD; 2016-2026)

Thérapeutique Stimulateurs cardiaques Défibrillateurs automatiques implantables Appareils de neurostimulation Robots chirurgicaux Appareils de soins respiratoires

Diagnostique Dispositifs de surveillance des patients Appareils TEP/TDM Scanners IRM Appareils à ultrasons Appareils à rayons X Tomodensitomètres

Les autres

Marché de l’électronique médicale, par composants (chiffre d’affaires, millions USD; 2016-2026)

Capteurs

Piles

Périphériques de mémoire

Affiche

Microprocesseurs/Microcontrôleurs

Marché de l’électronique médicale, par application (chiffre d’affaires, millions USD; 2016-2026)

Imagerie

Thérapeutique

Surveillance des patients

Soins à domicile/Produits portatifs

Marché de l’électronique médicale, par utilisation finale (chiffre d’affaires, en millions de dollars ; 2016-2026)

Hôpital

Centres de chirurgie ambulatoire

Cliniques

Les autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux adapté à vos besoins.

