Croissance massive du marché européen des logiciels de gestion des données au point de service avec analyse des opportunités par des acteurs exigeants – Abbott, Siemens Healthineers AG, F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD., Randox Laboratories Ltd

Le marché européen des logiciels de gestion des données au point de service devrait atteindre 241,18 millions de dollars US d’ici 2027, contre 138,54 millions de dollars US en 2020 ; il devrait croître à un TCAC de 8,2% de 2020 à 2027. La croissance du marché est attribuée à l’incidence croissante des maladies infectieuses et des maladies liées au mode de vie, ainsi qu’à l’augmentation des lancements de produits et du développement pour la gestion des données. Cependant, le coût élevé des systèmes de gestion des données au point de service entrave la croissance du marché.

Les principales entreprises présentées dans ce rapport de recherche sont :

Abbott

Siemens Healthineers SA

F. HOFFMANN-LA ROCHE LTÉE.

Laboratoires Randox Ltée

Radiomètre Médical ApS

THERMO FISHER SCIENTIFIQUE INC.

Technologie de l’information médicale, Inc.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION DES DONNÉES SUR LES POINTS DE SERVICE EN EUROPE

Par application

• Surveillance de la glycémie

• Hématologie

• Surveillance cardiométabolique

• Dispositifs de lutte contre les maladies infectieuses

• Surveillance de la coagulation

• Marqueurs de cancer

• Analyse d’urine

• Autres

Par utilisateur final

Hôpitaux/Unités de soins intensifs

Centres de diagnostic

Cliniques/ambulatoires

Par pays

Royaume-Uni

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Le reste de l’Europe

Le logiciel de gestion des données au point de service (POC) facilite la gestion et l’analyse des données de santé des patients. En outre, la croissance du marché européen des logiciels de gestion des données sur les lieux de soins devrait se poursuivre grâce à l’introduction de nouveaux produits sur le marché, qui visent à fournir des soins bon marché dans les établissements situés aux distances les plus proches possibles de la localisation des patients. De nouvelles technologies ou de nouveaux produits sont affinés et améliorés pour fournir des appareils plus faciles à utiliser avec des améliorations incrémentielles des performances analytiques. De plus, la croissance du marché est attribuée aux stratégies croissantes telles que les innovations de produits, les fusions et les acquisitions par les principaux acteurs du marché pour étendre leur portée et rester compétitifs sur le marché. Par exemple, en mars 2020, Siemens Healthineers et le groupe hospitalier Marienhaus ont conclu un partenariat, avec une option de prolongation de cinq ans. Siemens Healthineers a prévu une stratégie numérique pour interconnecter 18 hôpitaux avec Marienhaus afin de rationaliser les processus cliniques. L’alliance pourrait assurer le remplacement et la gestion d’environ 130 appareils d’imagerie médicale dans les États allemands de Rhin du Nord. De telles avancées dans les appareils nouvellement lancés propulseraient la croissance globale du marché au cours de la période de prévision.

Le marché européen des logiciels de gestion des données au point de service, en fonction des applications, est segmenté en dispositifs de lutte contre les maladies infectieuses, surveillance de la glycémie, surveillance de la coagulation, analyse d’urine, surveillance cardiométabolique, marqueurs du cancer et hématologie. En 2019, le segment des produits de surveillance de la glycémie détenait la plus grande part du marché. Cependant, le segment des marqueurs du cancer enregistrerait le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Le marché européen des logiciels de gestion des données au point de service, basé sur l’utilisateur final, est segmenté en hôpitaux/unités de soins intensifs, centres de diagnostic et cliniques/patients ambulatoires. En 2019, le segment des hôpitaux/unités de soins intensifs détenait la plus grande part de marché. Le marché pour le même segment devrait croître au rythme le plus rapide au cours des prochaines années.

