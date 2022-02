Croissance massive du Marché des Aliments fonctionnels d’ici 2028 | Archer Daniels Midland Co., Ashland Inc., Cargill, CP Kelco, EI DuPont De Nemours & Co., Fuerest Day Lawson Ltd

Le marché des aliments fonctionnels devrait connaître une croissance de 7,3 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché des aliments fonctionnels fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. La croissance de la sensibilisation à l’échelle mondiale intensifie la croissance du marché des aliments fonctionnels.

Les aliments fonctionnels désignent le type de produits alimentaires modifiés qui sont considérés comme améliorant la santé d’un être humain. Ces produits alimentaires ne guérissent pas les maladies mais aident à réduire le risque de maladies mortelles en améliorant la santé du corps en offrant des nutriments et des protéines essentiels. La nourriture fonctionnelle dans l’alimentation procure des avantages à l’état physiologique individuel.

Le rapport sur le marché des aliments fonctionnels présente les profils des entreprises suivantes : – Archer Daniels Midland Co., Ashland Inc., Cargill, CP Kelco, EI DuPont De Nemours & Co., Fuerest Day Lawson Ltd., Ingredion Inc., Kerry Inc., Tate & Lyle PLC, TIC Gums Inc., Associated British Aliments, Amway, Nestlé, ingrédient DMH, Ajinomoto Co., Inc.

Ce rapport étudie l’état et les prévisions du marché mondial des aliments fonctionnels, y compris les prix des produits par taille (valeur et volume), les revenus (en millions de dollars américains), le fabricant, le type, l’application et la région du marché mondial des aliments fonctionnels. Les matériaux, les applications et les rapports géographiques sur le marché des aliments fonctionnels avec des prévisions mondiales jusqu’en 2029 sont des connaisseurs, avec des recherches approfondies axées sur les régions clés (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique). fourni. Et des pays importants (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud, Chine).

Par utilisateur final : par type de produit (produits de boulangerie, séries petit-déjeuner, collations/barres fonctionnelles, produits laitiers, aliments pour bébés, autres types de produits), canaux de distribution (supermarchés/hypermarchés, détaillants spécialisés, magasins de proximité, détaillants en ligne, autres canaux de distribution)

Segments de marché par région, cible de l’analyse régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays scandinaves, Espagne, Suisse, autre Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et autres APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud et autres AME)

table des matières –

Taille, situation et prévisions du marché mondial des aliments fonctionnels pour 2029

1 Aperçu du marché

2 Profil du fabricant

3 Ventes mondiales d’aliments fonctionnels, bénéfices, part de marché, concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial des aliments fonctionnels par région

Aliments fonctionnels nord-américains par 5 pays

Aliments fonctionnels européens par 6 pays

7 pays Asie-Pacifique Aliments fonctionnels

8 pays Riz du Sud aliment fonctionnel

9 Aliments fonctionnels du Moyen-Orient et d’Afrique par pays

10 segments du marché mondial des aliments fonctionnels par type

11 Segment de marché mondial des aliments fonctionnels par application

12 Prévisions du marché des aliments fonctionnels

13 Canaux de vente, distributeurs, négociants, revendeurs

14 Résultats et conclusions de l’enquête

15 Annexe

