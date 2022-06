Croissance massive du marché britannique des gants chirurgicaux 2020 se remettant de l’épidémie de Covid-19 | Recherche, croissance, tendances, analyses et développements de l’industrie d’ici 2027

Le marché britannique des gants chirurgicaux devrait atteindre 782,10 millions de dollars américains d’ici 2027, contre 345,16 millions de dollars américains en 2019. Le marché devrait croître avec un TCAC de 10,8 % de 2020 à 2027.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché britannique des gants chirurgicaux» et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché. par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché britannique des gants chirurgicaux au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

« Les gants chirurgicaux sont utilisés dans l’industrie de la santé pour prévenir les risques de contamination entre les patients et les médecins. Ces gants sont faits de différents matériaux comme le latex, le caoutchouc nitrile, le polyisoprène, le polyvinyle, le néoprène et autres. Les gants chirurgicaux sont disponibles sous forme poudrée et non poudrée. Les poudres utilisées dans les gants sont la poudre d’amidon de maïs, la poudre de lycopode et le talc, qui sont utilisés pour éviter la transpiration et lubrifier les gants, ce qui les rend faciles à porter.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative — https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00012825

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Ansell Limitée

• CORPORATION McKESSON

• Cardinal Santé Inc.

• Henry Schein, Inc.

• Mölnlycke Health Care AB

• Dynarex Corporation

• Unigloves (Royaume-Uni) Limited

• ABENA UK LTD

• Groupe Globus (Globus (Shetland) Ltd)

• Barber Healthcare Limited.

La croissance du marché britannique des gants chirurgicaux est attribuée à la demande croissante de modélisation de tumeurs et de biobanques, à l’adoption croissante de médicaments personnalisés et à l’attention croissante portée au développement d’alternatives pour les modèles d’expérimentation animale. Cependant, les problèmes liés à l’incorporation d’organoïdes dans les flux de travail existants. conduisant à freiner la croissance du marché.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché britannique des gants chirurgicaux. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché britannique des gants chirurgicaux pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques –https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00012825

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

https://www.businessmarketinsights.com/