Croissance massive des revenus du marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques de 5 458,94 millions de dollars avec les prévisions 2021-2028

Selon notre dernière étude sur « Prévisions du marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par appareil (appareils d’imagerie et appareils de surveillance), technique [surveillance de la pression intracrânienne (ICP) et pression partielle d’oxygène dans le cerveau Tissue (pBrO2)] et utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic et autres) », le marché devrait passer de 3 111,44 millions de dollars US en 2021 à 5 458,94 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,4% de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui animent le marché et les principaux acteurs avec leurs développements. La croissance du marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques est principalement attribuée à la flambée des cas de lésions cérébrales traumatiques et à la sensibilisation accrue aux lésions cérébrales. Cependant, le coût associé à l’équipement de diagnostic TBI peut entraver la croissance du marché.

Les lésions cérébrales traumatiques (TCC) surviennent souvent en raison d’une blessure sportive grave ou d’un accident de la route. Il existe quatre principaux types de traumatismes crâniens : les commotions cérébrales, les contusions, les lésions pénétrantes et les lésions cérébrales anoxiques. Les symptômes du TBI dépendent de l’étendue des dommages au cerveau. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, il y a eu environ 61 000 décès liés à un TBI aux États-Unis en 2019. Un rapport de la BIAA a déclaré qu’environ 2,8 millions de personnes aux États-Unis subissent un TBI chaque année, avec environ 280 000 personnes entraînant des hospitalisations, dont près de 50 000 blessures sont mortelles, ce qui entraîne près de 155 décès chaque jour à la suite de blessures liées à un traumatisme crânien.

NanoDx ; Compumedics Limited ; Elekta AB; Integra LifeSciences ; Natus Medical Incorporated ; Société Nihon Kohden ; RAUMEDIC AG ; BrainScope Company Inc. ; NOVASIGNAL CORPORATION ; Medtronic ; et InfraScan, Inc. sont quelques-unes des principales sociétés opérant sur le marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques.

Les entreprises adoptent généralement des stratégies inorganiques telles que les fusions et acquisitions pour répondre aux demandes changeantes des clients et maintenir leurs noms de marque dans le monde entier. Les acteurs opérant sur le marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques adoptent également des stratégies organiques, telles que le lancement et l’expansion de produits, pour étendre leur empreinte et leur portefeuille de produits dans le monde entier et répondre à la demande croissante.

Par appareils

• Périphériques d’imagerie

• Dispositifs de surveillance

Par techniques

• Surveillance de la pression intracrânienne (PIC)

• Pression partielle d’oxygène dans le tissu cérébral (pBrO2)

Par utilisateur final

• Hôpitaux

• Centres de diagnostic

• Les autres

Souligne les facteurs clés suivants :

1) Description de l’activité – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

2) Stratégie d’entreprise – Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

3) Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise.

4) Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

5) Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

6) Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

7) Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

8) Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 7 ans d’histoire.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour le marché global de l’équipement de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques par rapport à cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui sont ensuite sous-segmentées par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

1.1. PORTÉE DE L’ÉTUDE

1.2. DIRECTIVES POUR LE RAPPORT DE RECHERCHE DES PARTENAIRES INSIGHT

1.3. SEGMENTATION DU MARCHÉ

1.3.1 Marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques – Par type de produit

1.3.2 Marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques – par type de pression

1.3.3 Marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques – par application

1.3.4 Marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques – par utilisateur final

1.3.5 Marché des équipements de diagnostic des lésions cérébrales traumatiques – Par région

1.3.5.1 Par pays

2. POINTS CLÉS

3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

4. PAYSAGE DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE DIAGNOSTIC DES BLESSURES CÉRÉBRALES TRAUMATIQUES

4.1. APERÇU

4.2. ANALYSE DES NUISIBLES

4.2.1 Amérique du Nord – Analyse des ravageurs

4.2.2 Europe – Analyse des ravageurs

4.2.3 Asie-Pacifique – Analyse des ravageurs

4.2.4 Moyen-Orient et Afrique – Analyse des ravageurs

4.2.5 Amérique du Sud et centrale – Analyse des ravageurs

4.3. AVIS D’EXPERTS

5. MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE DIAGNOSTIC DES BLESSURES CÉRÉBRALES TRAUMATIQUES – DYNAMIQUES CLÉS DU MARCHÉ

5.1. FACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

5.2. CONTRAINTES CLÉS DU MARCHÉ

5.3. OPPORTUNITÉS CLÉS DU MARCHÉ

5.4. TENDANCES FUTURES

5.5. ANALYSE D’IMPACT DES MOTEURS ET CONTRAINTES

