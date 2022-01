Croissance incroyable en Europe Le marché du miel de Manuka 2022 prospère dans le monde entier avec des acteurs clés renommés Arataki Honey, Comvita, Manuka Health, Oha Honey

Le marché du miel de manuka en Europe devrait augmenter de 315,73 millions de dollars US d’ici 2028, contre 195,75 millions de dollars US en 2020. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,2 % de 2020 à 2028. L’augmentation du revenu disponible et la nécessité de améliorer l’apparence physique des consommateurs propulsent la demande de produits d’auto-soin. L’amélioration de la qualité de vie, les effets positifs des soins personnels sur l’estime de soi et l’interaction sociale, et le passage progressif des consommateurs vers des produits d’auto-soin de luxe et haut de gamme sont quelques facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. . Le miel de Manuka, provenant de l’usine de manuka en Australie et en Nouvelle-Zélande, va au-delà du miel de table ordinaire. Ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes en font l’ingrédient le plus approprié pour plusieurs produits liés à la peau. Les propriétés de Manuka sont mieux utilisées dans le traitement de l’acné et comme hydratant efficace. De plus, le manuka regorge d’ingrédients actifs et de méthylglyoxal qui le rend puissant. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux étiquettes et recherchent des produits fabriqués à partir d’ingrédients naturels. Les produits cosmétiques Clean Label fabriqués à partir d’extraits de plantes sans ingrédients synthétiques gagnent en popularité sur le marché. Ainsi, les fabricants de produits de soins personnels et de beauté utilisent le miel de manuka dans les formulations cosmétiques. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), d’ici 2050, la population gériatrique mondiale (60 ans et plus) atteindra jusqu’à 2 milliards, contre 900 millions en 2015.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

100% Pure New Zealand Honey Arataki Honey Comvita Manuka Health Oha Honey Midlands Holdings Capilano Honey Ltd Streamland Wedderspoon Organic

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU MIEL DE MANUKA EN EUROPE

Marché du miel de Manuka en Europe – Par nature

Bio

Conventionnel

Marché du miel de Manuka en Europe – Par type

UMF 5+/MGO 83 mg/kg (ppm)

UMF 10+/MGO 263 mg/kg (ppm)

UMF 15+/MGO 514 mg/kg (ppm)

UMF 20+/MGO 829 mg/kg (ppm)

Marché du miel de Manuka en Europe – Par canal de distribution

Supermarchés/Hypermarchés

Dépanneurs

Magasins en ligne

Autres

Marché du miel de Manuka en Europe – Par pays

Allemagne

La France

Italie

Royaume-Uni

Russie

Le reste de l’Europe

Le continent européen comprend plusieurs économies développées, telles que l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie. Le marché du miel de manuka en Europe connaît une croissance grâce à la présence d’acteurs bien établis tels que Comvita, Manuka Health, Oha Honey et Capilano Honey Ltd dans la région. Avec une prise de conscience croissante de la santé des consommateurs, la demande de miel de manuka dans la région devrait augmenter au cours de la période de prévision. Parallèlement à la production de miel, les exportations ont également augmenté ces dernières années, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et l’Italie étant les principaux marchés en Europe. La popularité du miel de manuka a augmenté dans la région. De plus, le pouvoir d’achat plus élevé des consommateurs et la préférence croissante pour les produits nutritionnels ont propulsé la demande de miel de manuka en Europe. La consommation de miel par habitant et par an est la plus élevée dans les pays d’Europe centrale, comme l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, où la consommation annuelle par habitant dépasse un kilogramme. Le miel de Manuka gagne en popularité dans les régions européennes en raison de la demande croissante d’aliments riches en nutriments. L’augmentation de la demande de miel néo-zélandais de haute qualité provenant de plantes de manuka sauvages augmente la consommation de miel de manuka en Europe. Avec l’augmentation du revenu individuel, les consommateurs européens se concentrent sur l’achat de miel de manuka qui satisfait les besoins nutritionnels des consommateurs.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché européen du miel de manuka:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire à la recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen du miel de manuka.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen du miel de manuka, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

