Croissance incroyable du marché européen de la télémédecine 2022 Guide PDF complet

Le marché de la télémédecine en Europe devrait passer de 18 737,90 millions de dollars US en 2021 à 60 872,19 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 18,3 % de 2021 à 2028. La consolidation de l’industrie de la télémédecine par le renforcement des offres de produits est une tendance émergente suivie par les principales sociétés de télémédecine. Avec l’augmentation de la population de patients et la sensibilisation croissante aux technologies, les entreprises doivent étendre leurs capacités de fabrication.

Solutions de soins de santé Allscripts, Inc.

Cerner Corporation

Cisco Systems, Inc.

Honeywell International, Inc.

Koninklijke Philips N.V.

Société McKesson

Téladoc Santé

Segmentation du marché de la télémédecine en Europe

Marché de la télémédecine en Europe – par type

Téléhôpital

Télédomicile

Marché de la télémédecine en Europe – Par produit et services

Logiciel et matériel

Télé-Conseil

Télé-surveillance

Télé-éducation/Formation

Marché de la télémédecine en Europe – Par spécialité

Cardiologie

Gynécologie

Neurologie

Orthopédie

Dermatologie

Santé mentale

Autres

Marché de la télémédecine en Europe – Par mode de livraison

Mobile

Centres d’appels

la toile

Marché de la télémédecine en Europe – par pays

La France

Allemagne

Italie

Espagne

ROYAUME-UNI.

Le reste de l’Europe

La croissance rapide des cas de COVID-19 en Europe a eu un impact majeur sur l’économie européenne. L’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont quelques-uns des pays européens les plus touchés. Le 11 mars 2020, l’épidémie de COVID-19 a été déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, modifiant radicalement la façon dont la médecine est pratiquée. En l’espace de quelques semaines, alors que la mise en quarantaine et la distanciation sociale devenaient la norme, les visites médicales en personne ont chuté, propulsant soudainement la télémédecine des ailes des soins médicaux au centre de la scène. De plus, selon un rapport du Royaume-Uni d’août 2020, l’Écosse fait à nouveau des progrès pour faire face à l’épidémie de COVID-19. Une collaboration entre le Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) et le Digital Health and Care Institute (DHI) a abouti à un outil d’aide à la décision pour prédire les maladies graves. Il fait partie de l’évaluation COVID-19 de l’Écosse dans les soins primaires. La télémédecine a connu une énorme augmentation de l’adoption au cours des derniers mois pendant la pandémie. Pendant le confinement, c’est devenu le « nouveau moyen normal » d’accéder aux soins de santé.

Le marché européen de la télémédecine est segmenté en type, produit et services, spécialité, mode de livraison et pays. Le marché européen de la télémédecine, basé sur les produits et services, est segmenté en logiciels et matériel, téléconsultation, télésurveillance et télééducation/formation. En 2020, le segment des logiciels et du matériel détenait la plus grande part du marché. Le marché européen de la télémédecine, en fonction du type, a été segmenté en téléhôpital et télédomicile. En 2020, le segment des téléhôpital détenait la plus grande part du marché. Le marché européen de la télémédecine, basé sur la spécialité, a été segmenté en cardiologie, gynécologie, orthopédie, neurologie, santé mentale (psychiatrie) et autres. En 2020, le segment des autres détenait une part considérable du marché. Le marché européen de la télémédecine, basé sur le mode de livraison, a été segmenté en centres d’appels mobiles, Web et. En 2020, le segment mobile détenait la plus grande part du marché. En fonction des pays, le marché européen de la télémédecine est segmenté en France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni et reste de l’Europe. Le reste de l’Europe détenait la plus grande part de marché en 2020.

