Croissance incroyable du Marché des Médicaments contre la drépanocytose de 2,1 milliards USD à TCAC +14% d’ici fin 2027 avec Acceleron Pharma Inc, Addmedica SAS, Angiocrine Bioscience Inc, Annexin Pharmaceuticals AB

La drépanocytose (SCD) est une maladie sanguine héréditaire caractérisée par des globules rouges anormaux, rigides et en forme de faucille (RBC) causés par des mutations du gène de la bêta-globine. La gravité de la maladie varie considérablement d’une personne à l’autre.

La taille du marché des médicaments contre la drépanocytose était évaluée à 2,1 milliards de dollars en 2022 et devrait afficher un TCAC de + 14% au cours de la période de prévision.

L’anémie falciforme peut avoir des variantes génotypiques et phénotypiques basées sur différentes mutations dans les gènes de l’hémoglobine. Actuellement, 20 à 25 millions de personnes dans le monde vivent avec des traits drépanocytaires héréditaires et environ 300 000 nourrissons naissent avec la maladie chaque année.

La drépanocytose est fréquente chez les personnes d’origine africaine, Moyen-orientale et sud-asiatique. L’augmentation de l’immigration, l’amélioration des services de santé et la généralisation de la population d’ascendance africaine sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler le marché mondial.

Acteurs Clés

Acceleron Pharma Inc, Addmedica SAS, Angiocrine Bioscience Inc, Annexin Pharmaceuticals AB, ArQule Inc, Bio Products Laboratory Ltd, Bioverativ Inc, bluebird bio Inc, Bristol-Myers Squibb Co, Calimmune Inc, CRISPR Therapeutics, CSL Ltd, Daiichi Sankyo Co Ltd, Editas Medicine Inc, Errant Gene Therapeutics LLC.

Il se concentre en outre sur une analyse géographique exhaustive du rapport sur le marché des médicaments contre la drépanocytose et couvre quelques grandes régions telles que l’Europe, la Chine, l’Amérique du Nord, le Japon, l’Inde et l’Amérique du Sud. De plus, ce rapport met en lumière certains points clés cruciaux qui influeront sur les flux financiers du marché mondial.

Segmentation du Marché

Sur la base du Type:

* ARQ-092

* BIVV-003

* CAL-H

* CTX-001

* DRX-194

* Autres

Sur la base de l’application:

• Hôpital

• Clinique

* Autres

Les segmentations du marché mondial des médicaments contre la drépanocytose varient selon les différents types d’industries, ce marché des médicaments contre la drépanocytose étant segmenté par types de produits, par applications de produits et par région. Le rapport fournit également des états du marché des médicaments contre la drépanocytose sur la croissance du marché par région dans le monde entier. Le rapport explique la consommation par pays et la taille du marché du marché des médicaments contre la drépanocytose.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

TOC détaillé du Rapport d’Étude de Marché Mondial des Médicaments contre la Drépanocytose-

– Introduction sur le Marché des Médicaments contre la Drépanocytose et Aperçu du Marché

– Marché des Médicaments contre la Drépanocytose, par Application

– Analyse de la Chaîne de l’Industrie du Marché des Médicaments Contre La Drépanocytose

– Marché des médicaments contre la drépanocytose, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du Marché mondial des Médicaments contre la Drépanocytose et Analyse SWOT par Régions

– Grande région du Marché des Médicaments contre la Drépanocytose

i) Ventes Mondiales de Médicaments Contre la Drépanocytose

ii) Chiffre d’affaires et part de marché du Marché mondial des médicaments contre la Drépanocytose

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

