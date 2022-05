Croissance impressionnante du marché des légumes déshydratés | AGRARFROST GMBH & CO. KG (Allemagne), Agristo (Belgique), Royal Cosun (Pays-Bas), Farm Frites (Pays-Bas),

L’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter ont été analysés dans le rapport d’étude de marché fiable Légumes déshydratés. Différents types de tableaux et de graphiques sont utilisés dans le rapport, le cas échéant, pour une meilleure compréhension des informations et des données complexes. Une connaissance approfondie de l’unanimité industrielle, des tendances du marché et des techniques invraisemblables permet aux clients de prendre le dessus sur le marché. Toutes les informations sous forme de données et d’informations mentionnées dans le rapport Légumes déshydratés aident les entreprises à prendre de meilleures décisions et à améliorer le retour sur investissement (ROI).

Analyse du marché et aperçu du marché des légumes déshydratés

Les entreprises ont été encouragées ces dernières années à produire des légumes déshydratés avec des accréditations, des allégations et un étiquetage spécifiques. Le bon étiquetage des produits contribue grandement à renforcer la confiance des consommateurs dans les marques, et le mouvement mondial des étiquettes propres est un moyen pour les fabricants d’aliments et de boissons (F&B) de renforcer cette confiance. Les réglementations de certains pays exigent des emballages propres avec des informations claires sur les ingrédients, l’approvisionnement et les méthodes de transformation pour accroître la transparence tout au long de la chaîne alimentaire. En conséquence, les entreprises se concentrent sur la création d’une image positive de leurs produits sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des légumes déshydratés était évalué à 89,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 136,01 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Pour réaliser une croissance incroyable sur ce marché concurrentiel, les entreprises doivent rechercher une meilleure solution pour affiner leurs stratégies commerciales. Cette étude de marché souligne les mouvements des principaux acteurs du marché tels que les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et acquisitions qui affectent le marché et l'industrie des légumes déshydratés dans son ensemble et affectent également les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs du TCAC.

Étendue du marché et taille du marché

The Hain Celestial Company (États-Unis), AGRARFROST GMBH & CO. KG (Allemagne), Agristo (Belgique), Royal Cosun (Pays-Bas), Farm Frites (Pays-Bas), Greenyard (Belgique), Himalaya Food International Ltd. (Inde), JR Simplot Company (États-Unis), McCain Foods Ltd. (Royaume-Uni), Lamb Weston Holdings, Inc. (Royaume-Uni), General Mills, Inc. (États-Unis), Mondelēz International, Inc. (États-Unis) et THE KRAFT HEINZ COMPANY (États-Unis)

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial des légumes déshydratés ?

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial Légumes déshydratés?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial Légumes déshydratés?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial Légumes déshydratés?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

