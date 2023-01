Croissance historique, analyse, opportunités et prévisions du marché des emballages bioplastiques jusqu’en 2028

Le marché des emballages en bioplastique croîtra à un taux de 14,88 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Les préoccupations croissantes et les réglementations sur l’utilisation du plastique par diverses autorités sont des facteurs importants qui animent le marché des emballages en bioplastique.

Les bioplastiques sont une classe spéciale de plastiques obtenus ou fabriqués à partir de produits biodégradables renouvelables tels que les huiles, la cellulose, les amidons, les graisses, les pailles, les alcools, les acides, etc. Ils sont biodégradables et sont déjà consommés dans différents secteurs industriels verticaux, tels que les marchés des biens de consommation, des produits pharmaceutiques et des aliments et boissons.

Principaux acteurs du marché Emballage bioplastique :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des emballages bioplastiques sont Amcor plc, Bemis Company Inc., Tetra Laval International SA., Mondi, WestRock Company, BASF SE, Sonoco Products Company, Smurfit Kappa, Sealed Air, Huhtamaki, Gerresheimer AG, BALL CORPORATION, Ardagh Group SA, Crown Holdings, DS Smith, International Paper, Berry Global Inc., Reynolds, Genpack LLC, DuPont, Uflex Ltd. et Evergreen Packaging LLC. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Table des matières

Perspectives du marché mondial des emballages bioplastiques par entreprises clés, régions, types, applications et prévisions de segment, 2022-2028

Aperçu du marché

analyse des joueurs compétitifs

Profil de l’entreprise (meilleurs joueurs)

Taille du marché des emballages bioplastiques par type et application

État et perspectives du marché régional

Statu quo et perspectives de marché pour les emballages en bioplastique

Prévisions du marché par région, type et application

Dynamique du marché

Analyse factorielle de l’effet de marché

Constatations/Conclusion

annexe

Bénéfice clé des connaissances Les emballages en bioplastique ont-ils une couverture statistique ?

Quelle est la taille du marché mondial des emballages bioplastiques et de ses segments?

Quels sont les segments et sous-segments clés du marché ?

Quels sont les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis du marché Emballage bioplastique? Comment sont-ils censés impacter le marché ?

Quelles sont les opportunités d’investissement attractives sur le marché Emballage bioplastique?

Quelle est la taille du marché Emballage bioplastique au niveau régional et national?

Sur quoi les principaux acteurs du marché se concentrent-ils ?

Quelles sont les stratégies de croissance employées par les principaux acteurs du marché Emballage bioplastique?

Quelles sont les dernières tendances du marché des emballages en bioplastique ?

Quels sont les enjeux de la croissance du marché des emballages en bioplastique ?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance de la taille du marché des emballages bioplastiques?

par zone géographique

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous fournirons le rapport que vous souhaitez . Ce rapport peut être personnalisé selon vos besoins avec des données supplémentaires pour un maximum de 10 données d’entreprise ou de région.

